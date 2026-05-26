Sinh tồn trong kỷ nguyên nắng nóng cực đoan

Không đơn giản là gây nóng bức, khó chịu nhất thời, nắng nóng cực đoan có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người.

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm cuối tháng 5 với nhiệt độ ghi nhận vượt ngưỡng 40 độ C. Ảnh: Đinh Hà.

Nắng nóng là một "sát thủ thầm lặng" có thể tấn công trực diện vào hệ thống sinh học của con người . Khi các đô thị chạm tới ngưỡng nhiệt này, ranh giới giữa sự chịu đựng và hiểm họa chết người trở nên mong manh.

Cơ chế "sát thương" vô hình

Trong cuốn The Heat Will Kill You First (Tạm dịch: Nắng nóng sẽ giết bạn đầu tiên), tác giả Jeff Goodell nhấn mạnh nhiệt độ không phải là một con số vô tri trên thang đo.

Về bản chất, cơ thể con người là một "cỗ máy" hoạt động bền bỉ để duy trì thân nhiệt ổn định khoảng 37 độ C. Để giải tỏa lượng nhiệt tích tụ từ bên trong và áp lực từ bên ngoài, cơ thể buộc phải vận hành hết công suất thông qua việc tăng cường lưu thông máu và đổ mồ hôi. Tuy nhiên, cỗ máy này có những giới hạn vật lý nghiêm ngặt mà khi vượt qua, hệ thống sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Hiểm họa trở nên tồi tệ hơn khi độ ẩm tăng cao, ngăn cản mồ hôi bay hơi. Guidebook của EPA và CDC giải thích rằng khi mồ hôi không thể thoát đi, cơ thể mất khả năng tự làm mát. Điều này khiến thân nhiệt tăng nhanh, dẫn đến tình trạng mất nước và tích tụ muối, đôi khi gây ra các biến chứng như sỏi thận hoặc suy kiệt hệ tuần hoàn.

Tác phẩm The Heat Will Kill You First (Tạm dịch: Nắng nóng sẽ giết bạn đầu tiên) của Jeff Goodell. Ảnh: AHJC.

Khi thân nhiệt chạm ngưỡng 41 độ C (106 độ F), trạng thái sốc nhiệt sẽ xảy ra. Đây là vấn đề nghiêm trọng khi cơ thể không còn khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ. Nếu không được can thiệp tức thì, nhiệt độ cao sẽ trực tiếp làm tổn thương não, các cơ quan nội tạng và dẫn đến tử vong.

"Khi cái nóng ập đến, nó vô hình... Nó không làm rung rinh cành cây hay thổi tóc bay qua mặt để báo cho bạn biết nó đã tới. Nó chỉ đơn giản là bao vây và tác động lên bạn theo những cách mà bạn không thể dự đoán hay kiểm soát . Và sự thực là, trẻ trung hay có thể hình tốt cũng sẽ không cứu được bạn. Thậm chí, chính sức trẻ đó làm bạn chủ quan trước những dấu hiệu cảnh báo của tình trạng kiệt sức vì nhiệt", Jeff viết.

Chiến lược sinh tồn giữa khí hậu cực đoan

Theo Climate Change and Extreme Heat: What You Can Do to Prepare (Tạm dịch: Biến đổi khí hậu và Nắng nóng cực đoan: Chúng ta cần chuẩn bị gì?) của Tổ chức Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), cách phòng thủ tốt nhất trước khí hậu cực đoan là phải có kế hoạch đối phó từ trước. Điều này bao gồm kiểm tra các thiết bị làm mát và dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết để hạn chế ra ngoài.

Một trong những chiến lược thích nghi quan trọng nhất là thay đổi cấu trúc sinh hoạt theo thời gian, hay còn gọi là chỉ số "Bactrian". Nghiên cứu chỉ ra các đô thị đối mặt với nhiệt độ cao thường chuyển dịch hoạt động sang sáng sớm và tối muộn để tránh "đỉnh nhiệt" vào giữa ngày. Sắp xếp lại lịch trình làm việc và nghỉ ngơi giúp con người tận dụng những khoảng thời gian mát mẻ hơn, giảm bớt áp lực trực tiếp từ bức xạ Mặt trời.

Cẩm nang Climate Change and Extreme Heat: What You Can Do to Prepare (Tạm dịch: Biến đổi khí hậu và Nắng nóng cực đoan: Chúng ta cần chuẩn bị gì?). Ảnh: EPA.

Bên cạnh thay đổi hành vi, tăng cường khả năng "chống nhiệt" cho không gian sống cũng đóng vai trò then chốt. Chuyên gia đề xuất người dân dùng các vật liệu cách nhiệt, sơn tường và mái bằng màu sáng để phản xạ ánh sáng mặt trời thay vì hấp thụ nhiệt vào nhà. Việc trồng cây xanh xung quanh nhà không chỉ tạo bóng mát mà còn giúp giảm nhiệt độ không khí thông qua quá trình thoát hơi nước tự nhiên của thực vật.

Trong trường hợp khẩn cấp khi xuất hiện dấu hiệu sốc nhiệt, tốc độ sơ cứu là yếu tố sống còn. Các chuyên gia y tế hướng dẫn cần đưa nạn nhân vào môi trường mát có điều hòa ngay lập tức và nỗ lực hạ thân nhiệt xuống mức an toàn. Một kỹ thuật hiệu quả là áp túi đá hoặc khăn ướt vào các vùng có nhiều mạch máu như nách, bẹn, cổ và lưng để tản nhiệt nhanh nhất có thể.

Chế độ dinh dưỡng cũng cần được chú trọng đặc biệt. Uống đủ nước, ngay cả khi không thấy khát, là nguyên tắc vàng giúp cơ thể ổn định. Chuyên gia khuyến cáo mọi người ưu tiên các loại thực phẩm nhẹ, dễ tiêu hóa như trái cây hoặc rau xanh, đồng thời tránh rượu bia và các đồ uống có caffeine vì chúng đẩy mạnh tình trạng mất nước.

Cuối cùng, sự gắn kết cộng đồng là lá chắn bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất như trẻ em và người cao tuổi. Việc thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe của hàng xóm, người thân sống một mình trong những ngày nắng nóng kỷ lục là hành động thiết thực để ngăn ngừa những thảm kịch đáng tiếc.

"Chúng ta không thể điều khiển được nhiệt độ của hành tinh, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cách mình thích nghi để sống sót trong kỷ nguyên nhiệt độ cực đoan này", cẩm nang của EPA nhấn mạnh.