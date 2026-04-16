Thư viện Quốc gia Việt Nam thúc đẩy văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026, Thư viện Quốc gia Việt Nam mang đến loạt hoạt động từ triển lãm, tọa đàm đến sân chơi công nghệ, phản ánh sự chuyển dịch sang không gian số.

Nhiều hoạt động hấp dẫn Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Ảnh: VGP.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 do Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức sẽ diễn ra với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số”, hướng tới lan tỏa thói quen đọc trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh.

Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm “Từ trang sách đến không gian số”, được thiết kế theo 5 “mạch” nội dung, tái hiện hành trình phát triển của tri thức từ truyền thống đến hiện đại. Không chỉ dừng ở trưng bày ấn phẩm, triển lãm còn tạo không gian trải nghiệm đa dạng, giúp công chúng tiếp cận tri thức theo nhiều hình thức mới.

Song song, tọa đàm “Người trẻ đọc gì trong thời đại số” đặt ra câu hỏi về thói quen đọc của giới trẻ trước sự bùng nổ của mạng xã hội và nền tảng số. Các diễn giả sẽ thảo luận về xu hướng đọc mới, cách chọn lọc thông tin và cân bằng giữa đọc nhanh với đọc sâu.

Chuỗi giao lưu tác giả, tác phẩm quy tụ nhiều nhà xuất bản lớn như Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Thế giới, Nhà xuất bản Kim Đồng, mang đến góc nhìn đa chiều về sáng tác và lan tỏa văn hóa đọc.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hướng đến học sinh, sinh viên được tổ chức như thi kể chuyện bằng tiếng Anh, thi sáng tạo sản phẩm cùng AI, thiết kế bìa sách hay mô hình “trạm sách cộng đồng”. Những sân chơi này kết hợp giữa sáng tạo, công nghệ và kỹ năng, góp phần nuôi dưỡng tư duy và khả năng tiếp cận tri thức của thế hệ trẻ.

Các hoạt động trải nghiệm như làm sách thủ công, trạm đổi sách hay gian hàng sách ưu đãi cũng được triển khai nhằm khuyến khích cộng đồng tham gia trực tiếp vào hành trình lan tỏa tri thức.

Đáng chú ý, chương trình “Flashmob Read” lần đầu xuất hiện, kết hợp đọc sách với âm nhạc và chuyển động, tạo không gian tương tác mới mẻ, góp phần làm mới hình ảnh văn hóa đọc trong đời sống hiện đại.

Sự kiện diễn ra nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), kỳ vọng góp phần khẳng định vai trò của tri thức trong kỷ nguyên số và thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.