Đồng Nai hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc 2026

Sáng 16/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026.

Học sinh đọc sách tại gian trưng bày Thư viện tỉnh Đồng Nai.

Với chủ đề “Sách và chuyển đổi số-Lan tỏa tri thức thời đại mới”, Ngày sách và văn hóa đọc tỉnh Đồng Nai được tổ chức tại thư viện tỉnh, phường Tân Triều, gồm các hoạt động trưng bày, xếp sách nghệ thuật, giao lưu phục vụ bạn đọc.

Một trong những điểm nhấn là nhiều gian hàng sách ứng dụng mã QR để giới thiệu sách trực tuyến, tạo sự thuận tiện cho bạn đọc tiếp cận thông tin. Cùng với đó, nhiều hoạt động giao lưu tác giả-tác phẩm, đổi sách cũ lấy sách mới được tổ chức, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai Nông Hồng Thức nhấn mạnh, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các phương tiện giải trí hiện đại, việc phát triển văn hóa đọc đang đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn để khơi dậy niềm đam mê đọc sách, xây dựng thói quen đọc trong nhà trường, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai Nông Hồng Thức phát biểu khai mạc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống thư viện, tủ sách, phòng đọc. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện; đa dạng hóa các hoạt động khuyến đọc; tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận sách một cách dễ dàng, hiệu quả.

Phát huy việc tích cực đọc sách, xem việc đọc sách là nhu cầu thiết yếu, là nét đẹp văn hóa trong đời sống hàng ngày, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.