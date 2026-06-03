Bắc Ninh khen thưởng các Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu năm 2026

Từ gần 200 nghìn bài dự thi, Ban tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bắc Ninh năm 2026 đã lựa chọn và trao 7 giải nhất cùng nhiều giải thưởng khác.

Ban tổ chức trao thưởng tặng các Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu năm 2026.

Ngày 2/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Đây cũng là năm đầu tiên cuộc thi được triển khai đến tất cả 99 xã, phường trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Qua gần 3 phát động, cuộc thi nhận được gần 200 nghìn bài dự thi gồm bài viết và video clip của 583 trường học thuộc các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học. Nhiều xã, phường tổ chức tốt công tác phát động với số lượng trường tham gia đông, phong trào tham gia tốt với nhiều bài thi đạt kết quả cao, tiêu biểu như phường Tam Sơn, xã Tân Yên.

Ông Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tổng kết cuộc thi.

Đáng chú ý, nhiều bài dự thi đạt chất lượng tốt, được đầu tư công phu cả về hình thức và nội dung, thể hiện sự xuất sắc trong ý tưởng, sự sáng tạo với những thông điệp nhân văn sâu sắc, tạo được ý nghĩa giáo dục sâu đậm và ấn tượng tốt đẹp.

Từ cuộc thi, nhiều kế hoạch, biện pháp và sáng kiến kinh nghiệm thúc đẩy việc đọc sách được các em học sinh xây dựng có tính khả thi thực tế và thuyết phục cao nhằm lan tỏa, phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng như ứng dụng công nghệ thông tin, vẽ tranh minh họa, kết hợp sử dụng chữ nổi Braille...

Trao giải tặng các thí sinh đạt giải Nhì.

Ông Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đánh giá: Sau 8 năm triển khai, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng tới các trường học trên địa bàn và nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh cùng các thầy cô giáo. Cuộc thi đã góp phần khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho thế hệ trẻ, từ đó khơi dậy niềm đam mê đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Cuộc thi còn tìm ra những gương mặt tiêu biểu, thực hiện sứ mệnh “gieo mầm” đọc sách, tiếp tục thắp lên “ngọn lửa” đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu với văn hóa đọc trong nhà trường và toàn xã hội, như chia sẻ của thí sinh trong bài viết: 'Giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, văn hóa đọc cần được giữ gìn và lan tỏa. Em tin rằng mỗi cuốn sách là một hạt giống gieo vào tâm hồn, mỗi đại sứ văn hóa đọc là người gieo mầm cho những điều tốt đẹp ấy'", ông Khổng Đức Thanh bày tỏ.

Nhóm các thí sinh đạt giải Ba.

Kết quả, Ban tổ chức trao 4 giải tập thể; 7 giải Nhất cá nhân, 20 giải Nhì, 25 giải Ba, 37 giải Khuyến khích và 12 giải Chuyên đề cho những bài dự thi chia sẻ cảm nhận nhân vật hay nhất, cảm nhận tác phẩm hay nhất, kế hoạch phát triển văn hóa đọc ấn tượng và sáng kiến kinh nghiệm thúc đẩy việc đọc sách hiệu quả. Ba bài thi xuất sắc nhất đã được lựa chọn đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương, khen thưởng.