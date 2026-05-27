Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ký kết lan tỏa văn hóa đọc ở Củ Chi

Nhà xuất bản (NXB) Tổng hợp TP.HCM và UBND xã Củ Chi ký kết hợp tác phát triển văn hóa đọc, triển lãm sách và lan tỏa tri thức đến học sinh, người dân địa phương.

Sáng 26/5 tại Trường THCS Tân Phú Trung, NXB Tổng hợp TP.HCM phối hợp cùng UBND xã Củ Chi tổ chức lễ ký kết hợp tác triển lãm sách, phát triển văn hóa đọc, lan tỏa tri thức, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa địa phương.

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm TP.HCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Ngọc Dung, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Phạm Kiều Hưng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã; ông Trần Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã; cùng đại diện HĐND, UBND xã, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, Ban giám hiệu Trường THCS Tân Phú Trung và trưởng các ấp trên địa bàn.

Về phía đơn vị xuất bản có ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM, và bà Ông Thị Ngọc Linh, Phó giám đốc NXB.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Củ Chi nhấn mạnh vai trò của sách và văn hóa đọc trong nâng cao tri thức, giáo dục truyền thống, xây dựng xã hội học tập. Đại diện địa phương kỳ vọng chương trình phối hợp sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa tại địa phương.

Ông Nguyễn Thành Lợi cho biết thời gian tới, NXB Tổng hợp TP.HCM sẽ đồng hành cùng địa phương triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng. Hai bên sẽ phối hợp giới thiệu các đầu sách phù hợp với học sinh và người dân; tổ chức triển lãm sách, giao lưu tác giả - tác phẩm; hỗ trợ xây dựng không gian đọc, thư viện điện tử và ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển văn hóa đọc.

Theo đại diện NXB, các hoạt động hướng đến việc đưa tri thức đến gần hơn với người dân, học sinh và đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã.

Dịp này, NXB Tổng hợp TP.HCM trao tặng tủ sách cho Trường THCS Tân Phú Trung nhằm bổ sung nguồn tư liệu học tập, khuyến khích thói quen đọc sách và tạo môi trường tiếp cận tri thức cho học sinh.