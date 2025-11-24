Đặt mục tiêu Địa đạo Củ Chi thành Di sản thế giới do UNESCO công nhận

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, cho biết đưa Địa đạo Củ Chi trở thành di sản được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới là nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Di sản văn hóa toàn thành sáng 24/11 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM), ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận về những điểm mới trong pháp luật liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Ông nhấn mạnh đến yêu cầu đánh giá toàn diện những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách đã và đang ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực tiễn tại các địa phương.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được ông Thuận nhấn mạnh tại hội nghị là việc xây dựng hồ sơ đề cử Địa đạo Củ Chi trở thành Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Theo ông, địa đạo Củ Chi là di tích quốc gia đặc biệt và di tích lịch sử cách mạng cần được bảo tồn. Việc được ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới sẽ nâng tầm giá trị khu di tích và góp phần đưa hình ảnh TP.HCM lan tỏa quốc tế.

Về công tác bảo tồn nói chung, ông Thuận cho rằng việc cập nhật, rà soát chính sách là điều cấp thiết. “Chúng ta cần giới thiệu, phân tích các mô hình tốt, cách làm hay trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong công tác quản lý”, ông nói.

Một ví dụ cụ thể được ông nhắc tới là di tích khảo cổ Giồng Cá Vồ tại huyện Cần Giờ. Dù là phát hiện quan trọng, việc khảo cổ gặp trở ngại do chưa có khung pháp lý rõ ràng về bồi thường, giải phóng mặt bằng. “Nếu chúng ta không thực hiện tốt việc này thì sẽ không nhận được sự ủng hộ của người dân và như vậy dễ dẫn đến kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến các hiện vật mà cộng đồng đang thay chúng ta bảo tồn”, ông cảnh báo.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở cho biết trong tuần tới sẽ cùng các đơn vị liên quan khảo sát thêm tại khu vực Cát Trắng - Đá Trắng (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) để tìm hướng tháo gỡ các vướng mắc tương tự. “Luật Di sản hiện nay phải đảm bảo hài hòa giữa việc bảo vệ di tích với quyền lợi hợp pháp của người dân, bởi những di tích khảo cổ như vậy trên địa bàn TP.HCM là không nhiều”, ông nói.

TP.HCM hiện có 7 bảo tàng công lập và khoảng 6 bảo tàng ngoài công lập. Tuy nhiên, hiệu quả vận hành của các thiết chế văn hóa này vẫn còn hạn chế. Đại diện các đơn vị đề xuất cần có chính sách tài chính, hỗ trợ chuyên môn để bảo tàng trở thành không gian sống động, gần gũi hơn với công chúng trẻ.