TP.HCM bàn cách bảo tồn, phát triển gần 550 công trình di sản

Hơn 40 tham luận sẽ được trình bày tại Hội nghị Di sản văn hóa toàn thành ngày 24/11, với các nội dung xoay quanh bảo tồn, chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế di sản.

TP.HCM hiện có gần 550 công trình có giá trị văn hóa - lịch sử, cần được bảo tồn và phát huy. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hội nghị Di sản văn hóa toàn thành sẽ diễn ra vào sáng 24/11 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM). Đây là sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời tổng kết giai đoạn thực hiện các chương trình quốc gia về bảo tồn di sản.

Chia sẻ tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 20/11, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - cho biết hội nghị diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Sắc lệnh số 65 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

“Chọn ngày 24/11 vì đây cũng là thời điểm các hội nghị văn hóa lớn thường được tổ chức, từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 - do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì - đến hội nghị do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì năm 2021. Chúng tôi muốn tận dụng 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' để tổ chức sự kiện lần này một cách trọng thể và hiệu quả”, ông Nhựt cho biết.

Hội nghị quy tụ đại diện Bộ Văn hóa, Cục Di sản, chuyên gia và các nhà quản lý văn hóa đô thị. Ban tổ chức đã nhận hơn 40 bài tham luận từ các viện, trường và cơ quan chuyên môn, trong đó đề cập đến nhiều nội dung mới, có tính chiến lược trong bối cảnh Luật Di sản 2024 sắp có hiệu lực vào tháng 5/2025.

Một trong những nội dung nổi bật là thực trạng chuyển đổi số trong ngành bảo tàng và quản lý di sản. “Việc chuyển đổi số bảo tàng và di sản văn hóa là một yêu cầu từ thực tiễn và chủ trương đã đặt ra. Nhưng tổ chức thực hiện việc này như thế nào để đảm bảo dữ liệu thông tin vừa đúng, vừa sạch, vừa sống, vừa thống nhất và dùng chung thì hiện tại chúng ta đang rất là rời rạc. Mỗi đơn vị số hóa một kiểu khác nhau. Lần này có nhiều tham luận tập trung cho vấn đề này”, ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, một số tham luận bước đầu đề cập đến khái niệm “kinh tế di sản”, tức là xem di sản như một loại tài nguyên để phát triển công nghiệp văn hóa. Theo đó, việc bảo tồn không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà cần trở thành một phần trong ý thức cộng đồng và nền kinh tế sáng tạo.

Hiện TP.HCM có tổng cộng 321 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt. Ngoài ra, 226 công trình đã kiểm kê cũng sẽ được ứng xử như di tích cấp tỉnh theo Luật Di sản mới, nâng tổng số lên gần 550 công trình cần bảo tồn.