Bảo vật quốc gia trong lòng Đà Nẵng

Chiều 19/11, Bảo tàng Điêu khắc Chăm tổ chức khai trương không gian Trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia-Di sản trong lòng Đà Nẵng”.

Đà Nẵng khai mạc không gian Trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia-Di sản trong lòng Đà Nẵng”. Ảnh: Anh Đào.

Phát biểu tại khai mạc sự kiện, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao, Du lịch Đà Nẵng cho biết: "Trong bối cảnh hiện nay, khi sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản lớn lao và cũng đầy thử thách của thành phố".

Bảo tàng Điêu khắc Chăm khai mạc trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia-Di sản trong lòng Đà Nẵng” là hoạt động rất có có ý nghĩa, thể hiện tình yêu và niềm tự hào của người Đà Nẵng đối với di sản văn hoá dân tộc. Đồng thời khẳng định vai trò của thành phố trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá Việt Nam.

Lần đầu tiên Đà Nẵng trưng bày các bảo vật quốc gia. Ảnh: Anh Đào.

Những bảo vật quốc gia được giới thiệu hôm nay không chỉ là di sản của quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo, niềm tự hào và trách nhiệm của chúng ta hôm nay và mai sau.

Trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia-Di sản trong lòng Đà Nẵng”, là sự kiện lần đầu tiên, giới thiệu đến công chúng thông tin và hình ảnh đầy đủ về 19 bảo vật quốc gia tại thành phố Đà Nẵng mới.

Du khách chụp hình lưu niệm trong không gian Trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia-Di sản trong lòng Đà Nẵng”. Ảnh: Anh Đào.

Du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng trực tiếp 14 hiện vật gốc và 2 phiên bản. 3 bảo vật còn lại, do gắn với di tích và yêu cầu của công tác bảo quản, sẽ được giới thiệu qua các tư liệu và bộ hình ảnh được triển lãm đồng thời.

Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa-lịch sử của 19 bảo vật mà còn khẳng định vai trò của di sản trong sự phát triển bền vững của Đà Nẵng - nơi quá khứ sống động và hiện tại tiếp nối trong hành trình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Lần đầu tiên Bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hoàn nguyên bản gốc được trưng bày giới thiệu cho người dân, du khách tham quan, thưởng lãm. Ảnh: Anh Đào.

Thông qua ý nghĩa và giá trị của 19 bảo vật quốc gia, trưng bày thể hiện bức tranh thành phố Đà Nẵng mới với không gian địa lý mở rộng, là vùng đất sản sinh, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa như Sa Huỳnh, Đông Sơn cùng các cổ vương quốc như Champa, Đại Việt.

Hai bảo vật văn hóa Đông Sơn, thuộc sưu tập Hoàng Long, gồm Trống đồng và Thạp đồng Đông Sơn, là minh chứng sinh động cho kỹ thuật đúc đồng và trình độ văn minh của người Việt cổ thế kỷ III đến thế kỷ I trước công nguyên; 2 bảo vật từ nền văn hóa Sa Huỳnh, Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi và Hạt mã não hình thú Lai Nghi, thuộc sưu tập của Bảo tàng Đà Nẵng.

Du khách chụp hình lưu niệm trong không gian Trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia-Di sản trong lòng Đà Nẵng”. Ảnh: Anh Đào.

Đặc biệt, 15 bảo vật văn hóa Champa thuộc các bộ sưu tập của Bảo tàng Điêu khắc Chăm (12 hiện vật), Ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (2 hiện vật), Bảo tàng Đà Nẵng (1 hiện vật) là những tuyệt tác sống động, thể hiện sự nối tiếp trong tiến trình phát triển, hội nhập và tiếp biến văn hoá của vùng đất miền Trung từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII với ảnh hưởng sâu sắc của Ấn Độ giáo và Phật giáo.

Trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia - Di sản trong lòng Đà Nẵng diễn ra đến hết ngày 25/12.