Tái hiện 'Đường Kách mệnh'

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” được tái bản, dành tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó khẳng định giá trị trường tồn của Tư tưởng Hồ Chí Minh và di sản to lớn của Bảo vật quốc gia đang được gìn giữ phát huy trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đường Kách mệnh tập hợp bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức ở Quảng Châu (Trung Quốc) trong giai đoạn 1925-1927. Tác phẩm xác định rõ đường lối, mục tiêu, lý tưởng và động lực cách mạng, nhấn mạnh vai trò của lý luận và đạo đức cách mạng, từ đó đặt nền móng tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930.

Cuốn sách là di sản tư tưởng - văn hóa tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản gốc của Đường Kách mệnh in năm 1927 dưới dạng in thạch và hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Năm 2012, bản in gốc này được công nhận là Bảo vật quốc gia. Đường Kách mệnh từng được dịch sang nhiều ngôn ngữ và phát hành rộng rãi trên thế giới.

Đường Kách mệnh in lại nguyên vẹn như diện mạo ấn bản năm 1927, thêm phần bìa nhung và hộp đựng trang trọng bên ngoài.

Thực hiện chỉ dạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp với Nhà xuất bản Văn học, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Thư viện Quốc gia Việt Nam tái hiện lại cuốn sách quý này.

In lại theo bản gốc năm 1927, ấn bản năm 2025 là món quà đặc biệt Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy viên Trung ương Đảng đang giữ các vị trí chủ chốt tại các ban, bộ, ngành Trung ương.

Một điểm nổi bật trong tác phẩm là nhấn mạnh đạo đức cách mạng. Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên 23 tiêu chuẩn đạo đức, quy tụ trong ba mối quan hệ cơ bản: với mình, với người và với việc. Những tiêu chuẩn này bao gồm cần kiệm, vị công vong tư, giữ chủ nghĩa cho vững, hy sinh, và bí mật.

Đường Kách mệnh được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy lý luận chính trị tại các cơ sở đào tạo cán bộ, đảng viên ở Việt Nam; được coi là tài liệu quan trọng trong việc giáo dục, bồi dưỡng lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các cấp ủy Đảng. Với những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, Đường Kách mệnh không chỉ là tài liệu lịch sử quý báu mà còn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc tái bản và trao tặng cuốn sách không chỉ nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, mà còn khẳng định vai trò của xuất bản trong việc lưu giữ, truyền bá tri thức và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, xây dựng xã hội học tập và phát triển bền vững.

Nằm trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4, đây là lời khẳng định của những người làm công tác xuất bản trên cả nước, quyết tâm để sách phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, để “cùng sách bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.