Ký ức thiêng liêng về vùng Đất thép - Thành đồng

Sau 4 năm thực hiện, bộ sách "Củ Chi-Đất thép Thành đồng" đã hoàn thành. Bộ sách là ghi lại những ký ức thiêng liêng, phản ánh sinh động cuộc sống, chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện cực kỳ anh dũng và phong phú, đầy ắp tình yêu thương của đồng chí, đồng đội, đồng bào ở vùng đất Củ Chi anh hùng.

Bìa bộ sách "Củ Chi-Đất thép Thành đồng". Ảnh: Linh Bảo.

Ngày 21/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố bộ sách Củ Chi-Đất thép Thành đồng tại Hội trường Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.

Củ Chi là vùng “đất thánh cách mạng” nổi tiếng trên địa bàn “khu Tam giác sắt”: Củ Chi-Bến Cát-Trảng Bàng, nơi “ra ngõ gặp anh hùng”. Ở đây mỗi tên đất, tên người đã đi vào lịch sử với những kỳ tích huy hoàng được hun đúc bằng công sức và máu xương của quân dân cả nước trên địa bàn huyện Củ Chi anh hùng.

Các đại biểu thắp hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược-Củ Chi.

Tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền nam lần thứ hai (ngày 17/9/1967), quân và dân Củ Chi vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu cao quý “Đất thép Thành đồng” và tặng thưởng Huân chương Thành đồng Hạng Ba.

Đồng chí Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với mong muốn ghi lại những ký ức thiêng liêng, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã từng sống, công tác, chiến đấu, học tập ở vùng đất Củ Chi, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức biên soạn bộ sách “Củ Chi-Đất thép Thành đồng”.

Đồng chí Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phát biểu tại buổi lễ công bố bộ sách.

Nội dung bộ sách phản ánh cuộc sống, quá trình chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện cực kỳ anh dũng và phong phú, đầy ắp tình yêu thương của đồng bào, đồng chí, đồng đội gắn với những chiến công oanh liệt, với sự hy sinh vô cùng to lớn của đồng chí, đồng bào ta.

Bộ sách “Củ Chi-Đất thép Thành đồng” (Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) gồm 147 bài viết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã từng sống, hoạt động, chiến đấu ở Củ Chi.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng bộ sách cho các đơn vị.

Bộ sách còn tập hợp các bài viết của một số nhà báo nước ngoài tiêu biểu từng có mặt trên chiến trường Củ Chi trong những năm kháng chiến chống Mỹ; niên biểu, hình ảnh, phụ lục... giúp cho người đọc cảm nhận được quá khứ hào hùng với khí phách tuyệt vời, tinh thần bất khuất, tấm lòng kiên trung, trí tuệ sáng tạo, ý chí kiên cường, quyết chiến, quyết thắng, hành động dũng cảm, tạo nên sức mạnh phi thường của Đảng bộ, quân và dân Củ Chi.

Đồng thời, bộ sách trân trọng vinh danh 2.143 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng của Củ Chi phần nào làm cho người đọc hình dung về sự hy sinh của các Bà Mẹ Việt Nam, của các Anh hùng, liệt sĩ trên Đất thép, mặc dù không sao có thể đo, đếm được máu xương và sự hy sinh vô hạn của các bà Mẹ, của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu tham quan Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.

Bộ sách “Củ Chi-Đất thép Thành đồng” được chia thành 3 tập:

Tập 1 gồm các nội dung: Những vấn đề chung, có 17 bài viết, tác giả là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu viết theo thể chính luận, phân tích, đánh giá sự kiện và ý nghĩa lịch sử. Về cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên chiến trường Củ Chi, có 21 bài viết, tác giả là các nhà khoa học lịch sử, cơ quan quân sự, Huyện ủy Củ Chi và một số nhân chứng viết theo thể lịch sử, có chú trọng đề cập sự kiện cụ thể.

Tập 2 - Nhớ lại và suy nghĩ, có 108 bài viết, tác giả là các cán bộ, chiến sĩ, người dân viết hoặc kể theo thể hồi ký, hồi ức với các sự việc, sự kiện cụ thể về cuộc sống, quá trình công tác, học tập, hoạt động, chiến đấu ở chiến trường Củ Chi.

Tập 3 gồm các nội dung: Niên biểu các sự kiện, Ảnh tư liệu và Phụ lục.

Bộ sách giúp cho người đọc cảm nhận được quá khứ hào hùng, khí phách tuyệt vời của Đảng bộ, quân và dân Củ Chi.

Theo đồng chí Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, những bài viết trong bộ sách thật sự là những tư liệu vô cùng quý giá, phản ánh sinh động về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dưới sự lãnh đạo của Khu ủy, Thành ủy; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là với thế hệ trẻ về lịch sử kháng chiến, về vai trò lãnh đạo của Đảng, về cuộc sống, cuộc chiến đấu gian khổ, hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào Củ Chi.

“Bộ sách Củ Chi - Đất thép Thành đồng" chính thức được công bố và ra mắt cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố như một lời tri ân gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã từng sống, công tác, chiến đấu, học tập ở vùng đất Củ Chi; thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của các thế hệ hôm nay gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của các thế hệ cha, anh đi trước; đúc rút những bài học, kinh nghiệm lịch sử cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay”, đồng chí Trần Văn Khuyên nhấn mạnh.