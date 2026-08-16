Tiểu thuyết lấy cảm hứng từ Taylor Swift thành sách ăn khách

Cuốn tiểu thuyết lãng mạn vừa lọt vào Top 20 của Amazon. Không để độc giả chờ lâu, tác giả đã bắt đầu viết phần tiếp theo.

Tiểu thuyết Starside. Ảnh: Fahasa.

Starside - tiểu thuyết mới nhất của Alex Aster - đang tạo được tiếng vang lớn, đạt vị trí thứ 16 trong danh sách sách bán chạy nhất thể loại tiểu thuyết của trang thương mại điện tử Amazon.

Theo tạp chí Parade, Starside được phát hành vào ngày 31/3/2026. Tác phẩm đánh dấu bước đột phá của Aster ở thể loại romantasy, một thể loại xây dựng thế giới giả tưởng đầy kịch tính kết hợp yếu tố lãng mạn.

Nhân vật chính của tác phẩm là một phụ nữ trẻ tên Aris, người rời bỏ quê hương Stormside để đến vùng đất thần thánh, huyền ảo Starside, nơi cô hy vọng sẽ trả thù sau khi ngôi làng của cô bị thiêu rụi và gia đình cô bị giết hại.

Được đánh giá cao nhờ nhịp độ nhanh, liên tục tạo ra những tình huống bất ngờ, Starside mang đến cho độc giả một hệ thống phép thuật hoàn toàn khác biệt, nơi các nhân vật có thể giành lấy sức mạnh thay vì chỉ thừa hưởng nó.

Tác giả Alex Aster. Ảnh: Bustle.

Điều thú vị là, Aster đã tìm đến Taylor Swift để lấy cảm hứng sáng tạo khi viết cuốn Starside. Theo People, tác giả đã nghe đi nghe lại album năm 2024 của ngôi sao này, The Tortured Poets Department, đặc biệt là bài Fortnight để cảm nhận sự tĩnh lặng về mặt cảm xúc và bài Who's Afraid of Little Old Me? vì cô cảm thấy chủ đề của bài hát phản ánh mối quan hệ phức tạp của Aris với quyền lực, vẻ đẹp và mối nguy.

Aster bắt đầu sự nghiệp với tư cách là tác giả viết sách cho trẻ em và thanh thiếu niên trước khi tạo nên tiếng vang với loạt truyện Lightlark. Cô "chào sân" văn chương năm 2020 với cuốn Curse of the Night Witch (tạm dịch: Lời nguyền của phù thủy đêm), nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình trên báo chí như Kirkus Reviews, Publishers Weekly. Cuốn sách được chọn đọc trong mùa hè trên chương trình Good Morning America và giành được giải thưởng Sách Latino Quốc tế.

Mở rộng sang lĩnh vực tiểu thuyết dành cho người lớn và thể loại romantasy, Aster ra mắt tác phẩm đầu tay thuộc thể loại văn học đương đại dành cho người lớn với câu chuyện tình yêu từ thù địch mang tên Summer in the City vào tháng 3/2025. Lập tức, tác phẩm thành sách bán chạy, được hãng New Line Cinema của Warner Bros. Discovery mua bản quyền chuyển thể thành phim điện ảnh. Theo Variety, dự án đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Giờ đây, với Starside đã leo lên bảng xếp hạng sách bán chạy và được yêu thích nhất, Aster đang bước vào một chương mới. Cuốn sách là phần đầu tiên trong một loạt truyện đã được lên kế hoạch, và tác giả đã hoàn thành phần tiếp theo, Stormside. Nói cách khác, độc giả sẽ không phải chờ đợi quá lâu để quay trở lại với Starside.