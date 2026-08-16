Sức mạnh thực sự của Doctor Doom trong đa vũ trụ Marvel

Tại sự kiện D23 vừa qua, Marvel tiếp tục hé lộ những hình ảnh mới sức mạnh của Doctor Doom. Đằng sau chiếc mặt nạ bí ẩn đó, nhân vật này sở hữu những năng lực gì?

Tạo hình Doctor Doom hiện tại đã khác với thời Silver Age, những năm 60 thế kỷ trước.

Doctor Doom lần đầu xuất hiện trong tập truyện The Fantastic Four #5 ra mắt vào tháng 4/1962. Nhân vật được xây dựng như đối thủ truyền kiếp của Fantastic Four, đặc biệt là Mister Fantastic (Reed Richards). Nhưng tham vọng của Doom nhanh chóng vượt khỏi phạm vi cuộc đối đầu với một nhóm siêu anh hùng. Trong nhiều cốt truyện lớn của Marvel, hắn trở thành mối đe dọa đối với toàn bộ vũ trụ.

Đặc điểm nhận diện nổi bật nhất của Doctor Doom là bộ giáp kim loại và chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt. Trong nhiều phiên bản, Doom bị thương trong một tai nạn khi còn học đại học, khiến khuôn mặt bị biến dạng. Tuy nhiên, mức độ tổn thương khác nhau tùy từng dòng truyện. Có những phiên bản cho thấy vết sẹo thực tế không quá nghiêm trọng, nhưng lòng kiêu hãnh khiến Victor không thể chấp nhận một khuôn mặt mà hắn cho là không hoàn hảo.

Điều làm Doctor Doom khác biệt so với nhiều phản diện Marvel nằm ở chỗ sức mạnh của hắn được xây dựng trên 3 nền tảng: khoa học, ma thuật và quyền lực chính trị.

Bộ giáp của Doom là phần quan trọng giúp hắn tăng khả năng phòng thủ, cung cấp vũ khí và hấp thụ nhiều dạng năng lượng. Trong truyện tranh, Doom từng sử dụng công nghệ để chiếm đoạt sức mạnh từ những thực thể và siêu anh hùng cấp độ rất cao. Khả năng chống chịu của bộ giáp cũng giúp hắn sống sót trước những đòn tấn công có thể tiêu diệt phần lớn các nhân vật khác.

Thừa hưởng năng lực từ người mẹ, hắn dành nhiều năm nghiên cứu các bộ môn huyền thuật và từng được đào tạo bởi Morgan le Fay. Doom có thể sử dụng nhiều loại phép thuật, tạo cổng không gian, du hành giữa các cõi, thực hiện phép chiếu hồn và đối đầu với những thực thể đến từ địa ngục. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất của nhân vật là hành trình giải cứu linh hồn mẹ mình khỏi sự kiểm soát của Mephisto.

Sự kết hợp giữa khoa học và ma thuật khiến Doom trở thành một trường hợp đặc biệt trong thế giới Marvel. Hắn có thể thành thạo về công nghệ, đồng thời vận dụng ma thuật bằng cách tiếp cận của một nhà khoa học. Đây cũng là lý do Doctor Doom thường được xem như hiện thân của dòng science fantasy trong giới comic.

Đỉnh cao sức mạnh của Doctor Doom xuất hiện trong series Secret Wars năm 2015. Khi đó, Doom hấp thụ sức mạnh của Beyonder và trở thành God Emperor Doom, một thực thể gần như toàn năng. Hắn tạo ra Battleworld, một thế giới được hình thành từ những phần còn sót lại của đa vũ trụ, rồi cai trị nơi này trong nhiều năm. Với quyền năng đó, Doom có khả năng viết lại thực tại và áp đặt ý chí lên những thực thể vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.

Đây cũng là lý do Doctor Doom có vị trí đặc biệt trong lịch sử Marvel. Thanos có thể đại diện cho sự hủy diệt, Apocalypse cho tư tưởng tiến hóa bằng sức mạnh, nhưng Doom nguy hiểm ở một điểm khác.

Những câu chuyện gần đây tiếp tục mở rộng giới hạn của nhân vật. Trong One World Under Doom, Doom thậm chí trở thành Sorcerer Supreme, tiếp tục cho thấy khả năng kết hợp giữa quyền lực, khoa học và ma thuật.