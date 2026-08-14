Top 5 siêu anh hùng chuyên gây rắc rối của Marvel

Bên cạnh hình tượng anh hùng truyền thống, gắn liền với sự chính trực, lòng trắc ẩn, Marvel còn xây dựng một nhóm nhân vật sở hữu sức mạnh vượt trội nhưng thường kéo theo rắc rối.

Tạo hình nhân vật Punisher trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Nguồn: CBR.

Punisher, Namor hay Eros đều là những cái tên gắn liền với rắc rối trong thế giới Marvel. Họ thường đưa ra quyết định vượt qua ranh giới đạo đức, sẵn sàng hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu. Dù thường xuyên đối đầu, thậm chí thù địch với các anh hùng khác, họ vẫn không hoàn toàn là kẻ phản diện.

Những nhân vật này có thể gây ra ức chế đối với độc giả nhưng họ tạo ra sức đẩy cho các tuyến truyện, mở ra những bước ngoặt bất ngờ và góp phần làm nên nét riêng của thế giới Marvel. Dưới đây là 5 nhân vật tiêu biểu.

Punisher

Trong những bộ truyện gần đây, Punisher vẫn giữ hình tượng đặc trưng: cơ thể rắn chắc, gương mặt đầy thương tích và bộ trang phục gắn với biểu tượng đầu lâu, nhưng cách thể hiện đã trở nên thô ráp, dữ dằn và già nua hơn. Ảnh: CBR.

Punisher tên thật là Frank Castle. Trong cốt truyện chính của Marvel, anh từng là lính thủy quân lục chiến. Sau khi vợ và hai con bị sát hại vì vô tình chứng kiến một vụ thanh toán của Mafia, Castle biến nỗi đau thành cuộc chiến chống tội phạm. Mang trên mình bộ trang phục có đầu lâu đặc trưng trên ngực, anh truy đuổi các băng nhóm tội phạm, sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để tiêu diệt chúng.

Khác với những anh hùng đặt niềm tin vào pháp luật, Punisher theo đuổi một nguyên tắc đơn giản: tội phạm phải trả giá bằng mạng sống. Quan điểm này khiến anh thường xuyên đối đầu với Spiderman, Daredevil và nhiều siêu anh hùng khác. Daredevil muốn đưa tội phạm ra trước công lý, trong khi Castle tin rằng những kẻ nguy hiểm cần bị loại bỏ trước khi chúng tiếp tục gây hại.

Punisher còn từng đối đầu Kingpin, các tổ chức cực đoan, đường dây ma túy, tham nhũng trong chính phủ và nhiều nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Chính cách hành động cực đoan, bất chấp luật pháp của Punisher khiến anh trở thành một trong những nhân vật gây tranh luận nhất Marvel.

Quicksilver

Tạo hình chiến đấu của Quicksilver trong tập truyện Scarlet Witch #4 ra mắt năm 2024. Ảnh: Screenrant.

Là anh em sinh đôi của Scarlet Witch, Quicksilver từng gia nhập Brotherhood of Evil Mutants của Magneto trước khi cùng em gái chuyển sang Avengers. Tuy nhiên, ngay cả khi đứng về phía các anh hùng, Quicksilver vẫn thường khiến đồng đội khó chịu bởi tính cách kiêu ngạo, nóng nảy và độc đoán.

Trong series The Mighty Avengers phát hành từ 2007-2010 của Marvel, Quicksilver gia nhập Knights of Wundagore, nhóm chiến binh người thú được tạo ra bởi High Revolutionary. Song nhóm này nhanh chóng bị Modred sát hại. Ý thức của Pietro bị chuyển vào cuốn Darkhold, trong khi Chthon chiếm lấy cơ thể anh để thực hiện âm mưu hủy diệt thế giới. Được Hank Pym và Mighty Avengers giải cứu, Pietro từ chối lời mời gia nhập đội vì lo ngại danh tiếng vừa gây dựng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, anh vẫn quay lại Avengers, phần lớn vì hy vọng tìm kiếm Scarlet Witch.

Có thể nói, Quicksilver không hoàn toàn là một người xấu, nhưng cách đấu tranh của anh để bảo vệ Scarlet Witch không phải lúc nào cũng được người đọc đồng tình. Ngoài ra, năng lực siêu tốc khiến Pietro dường như luôn sống trong một thế giới chậm hơn mình. Điều đó góp phần hình thành thái độ thiếu kiên nhẫn và dễ nổi giận.

Emma Frost

Emma Frost là dị nhân sở hữu khả năng ngoại cảm và bao bọc toàn bộ cơ thể mình bằng kim cương. Ảnh: Marvel Comics.

Emma Frost là một trong những người đột biến quyền lực và gây tranh cãi nhất Marvel. Sở hữu năng lực ngoại cảm, Emma từng được biết đến với danh hiệu White Queen của Hellfire Club và điều hành Massachusetts Academy, nơi cô bí mật đào tạo nhóm mutant trẻ Hellions.

Trong bộ truyện Uncanny X-Men (1991), Emma nhìn nhận lại trách nhiệm của mình với học sinh sau khi cả nhóm Hellions hy sinh. Đến với phần truyện Generation X (1994-2001), cô trở thành đồng minh của Xavier và cùng Banshee điều hành Generation X tại Massachusetts Academy. Tuy nhiên, Emma vẫn không từ bỏ hoàn toàn những phương thức cực đoan. Khi chị gái Adrienne Frost bắt cóc Generation X để trả thù, âm mưu này dẫn đến cái chết của Synch và cuối cùng buộc Emma phải giết chính chị gái mình.

Sau cuộc thảm sát tại Genosha tại series New X-Men (2001), Emma trở thành một trong những người sống sót nhờ khả năng biến cơ thể thành kim cương. Cô trở lại Xavier Institute, gia nhập X-Men và tiếp tục đào tạo các mutant trẻ. Nhưng ngay cả khi đã đứng về phía các anh hùng, Emma vẫn gây tranh cãi.

Ở tập New X-Men #139, cô nảy sinh tình cảm với Cyclops khiến Jean Grey nổi nóng. Dẫu vậy, Emma vẫn không ngừng thách thức Grey. Vì thế, độc giả có thể nhìn nhận Emma như hình mẫu điển hình cho kiểu nhân vật Marvel có thể chiến đấu vì chính nghĩa nhưng luôn sẵn sàng bước qua những ranh giới đạo đức để đạt mục đích.

Namor

Namor là vị vua của Atlantis, vì là con lai, ông có thể di chuyển tự do giữa trên cạn và dưới nước. Ảnh: Marvel Comics.

Namor là nhân vật khó đoán trong thế giới Marvel. Ông từng chiến đấu bên cạnh các siêu anh hùng trong Thế chiến II, gia nhập Defenders và Avengers, đồng thời nhiều lần hợp tác với X-Men. Nhưng Namor cũng có thể đứng về phía những nhân vật như Doctor Doom hay các thế lực phản diện khi điều đó phục vụ lợi ích của Atlantis.

Với Namor, lòng trung thành cao nhất không dành cho bất kỳ đội nhóm hay lý tưởng nào mà thuộc về Atlantis và người dân của mình. Chính điều này thường đẩy ông vào thế đối đầu với các siêu anh hùng. Khi gia nhập Avengers trong series cùng tên ra mắt vào năm 1985, tính kiêu ngạo của Namor khiến ông khó hòa nhập với tập thể, đáng chú ý là sự đối đầu gay gắt với Hercules. Tuy nhiên, sự tôn trọng dành cho Captain America phần nào giúp những mâu thuẫn này không vượt khỏi tầm kiểm soát.

Eros (Starfox)

Khác với tạo hình lúc mới ra mắt, Eros xuất hiện trong các bộ truyện tranh gần đây với diện mạo trẻ trung và toát lên vẻ mưu mẹo hơn. Ảnh: Marvel Comics.

Eros là một Eternal sở hữu năng lực tác động đến cảm xúc và cảm giác khoái cảm của người khác. Khi gia nhập Avengers, sức mạnh này nhanh chóng trở thành vấn đề gây tranh cãi. Starfox xem khả năng của mình như một phương thức hòa giải, cho rằng có thể dùng nó để ngăn chặn xung đột mà không cần đến bạo lực. Tuy nhiên, việc can thiệp trực tiếp vào cảm xúc và ý chí của người khác khiến ngay cả đồng đội cũng đặt câu hỏi về ranh giới đạo đức của anh.

Trong thời gian hoạt động cùng Avengers, Starfox từng dùng năng lực để khống chế Helio, một tay sai của Maelstrom. Dù hành động giúp ngăn chặn cuộc tấn công, Wasp bắt đầu lo ngại về tính đạo đức của năng lực này. Starfox phải giải thích rằng anh không sử dụng nó với đồng minh và xem đây là một công cụ hòa bình.

Dù vậy, trong bộ truyện She-Hulk (2006), Eros từng bị đưa ra tòa vì cáo buộc sử dụng năng lực này để cưỡng ép, thao túng phụ nữ. Ngay cả She-Hulk, đồng đội cũ ở Avengers, cũng nghi ngờ mối quan hệ trước đây giữa hai người là do cô bị anh thao túng tâm trí.

Với khả năng đặc biệt, Eros là một nhân vật mà Marvel luôn đặt ở ranh giới giữa người hùng và mối nguy tiềm ẩn.