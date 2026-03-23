7 cái chết đầy ý nghĩa trong thế giới Marvel

Được phát hành năm 1982, The Death of Captain Marvel là một trong những tác phẩm thành công nhất của Marvel Comics. Điều thú vị không kém nhất là đây không phải là câu chuyện về các siêu anh hùng chiến đấu với siêu phản diện. Đây là câu chuyện về cái chết của một người hùng - Captain Marvel. Bộ truyện kể về việc Mar-Vell mắc bệnh ung thư và các siêu anh hùng nhận ra rằng đó là một trận chiến mà không ai trong số họ đủ sức ngăn chặn hay chiến thắng. Được sáng tác và vẽ bởi Jim Starlin, đây là một câu chuyện đầy cảm xúc về một người đàn ông - đã từng rất mạnh mẽ - trong những ngày cuối đời.