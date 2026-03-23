7 cái chết đầy ý nghĩa trong thế giới Marvel

Trong thế giới truyện tranh, sự sống và cái chết đôi khi chỉ mang tính thời điểm. Các nhân vật hoàn toàn có thể “trùng sinh” bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, có những cái chết không-thể-thay-đổi, mang tính then chốt đối với cả mạch truyện của Marvel Comics. Đó là những “sự mất đi” bắt buộc phải diễn ra và để lại dấu ấn trong một thời gian dài, đủ sức làm rung chuyển cả đa vũ trụ.
Được phát hành năm 1982, The Death of Captain Marvel là một trong những tác phẩm thành công nhất của Marvel Comics. Điều thú vị không kém nhất là đây không phải là câu chuyện về các siêu anh hùng chiến đấu với siêu phản diện. Đây là câu chuyện về cái chết của một người hùng - Captain Marvel. Bộ truyện kể về việc Mar-Vell mắc bệnh ung thư và các siêu anh hùng nhận ra rằng đó là một trận chiến mà không ai trong số họ đủ sức ngăn chặn hay chiến thắng. Được sáng tác và vẽ bởi Jim Starlin, đây là một câu chuyện đầy cảm xúc về một người đàn ông - đã từng rất mạnh mẽ - trong những ngày cuối đời.
Một trong những cốt truyện hay nhất lịch sử về Daredevil là loạt truyện Born Again, nơi Wilson Fisk tìm cách phá hủy mọi thứ trong cuộc đời của Matt Murdock và đẩy anh ấy xuống tận cùng của nỗi đau. Khi ấy, Matt mất tất cả, từ sự nghiệp và tiền bạc đến bạn bè và chính cả lòng tự trọng của mình. Tuy nhiên, thời khắc đó vẫn chưa phải “đáy vực”. Karen Page - người yêu cũ của anh - đã rơi vào vòng xoáy ma túy chết người. Cô bị nghiện rất nặng và đang cố gắng kháng cự lại cám dỗ. Đúng vào lúc ánh sáng le lói được thắp lên, Karen lại bị Bullseye giết chết. Khi cô trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc Matt rơi xuống vực sâu tăm tối nhất.
Đã từ lâu, rất nhiều người hâm mộ không còn quá tin tưởng vào cái chết của Jean Grey. Bằng cách này hay cách khác, Marvel vẫn sẽ hồi sinh cho dị nhân này và thường thì Phoenix Force sẽ là lời giải cho tất cả. Sức mạnh đến từ Lực lượng Phượng hoàng sẽ luôn đảm bảo Jean có thể trỗi dậy từ cõi chết. Cho đến khi cốt truyện Dark Phoenix Saga diễn ra, đó là lần đầu tiên Jean Grey thực sự chết đi. Sự kiện này đánh dấu một trong những bước ngoặt lớn của cả mạch truyện. Một lý do khác khiến cái chết ấy trở nên quan trọng là bởi nó đã thay đổi lịch sử Marvel bằng cách cho thấy không ai được an toàn - kể cả những nhân vật trung tâm.
Trong Civil War, việc Marvel để cho xung đột giữa các nhóm siêu anh hùng kéo dài dần gây ra tranh cãi gay gắt bởi họ đã tự mâu thuẫn và làm suy yếu lẫn nhau thay vì chiến đấu với một kẻ phản diện thực sự. Nó buộc người đọc phải lựa chọn phe của Iron Man độc đoán hoặc Captain America quá nổi loạn. Về sau, Captain là người đầu tiên chịu nhượng bộ và thỏa hiệp. Nhưng điều không ai ngờ tới là đúng lúc đó, có kẻ đã ám sát người anh hùng vĩ đại nhất của Marvel. Cái chết của Captain America là một khoảnh khắc gây sốc đối với bất cứ một ai. Hơn thế nữa, sự kiện này đặt dấu chấm hỏi lên bản chất phi lý của toàn bộ câu chuyện giữa hai bên. “Liệu cuộc chiến đó có thực sự xứng đáng?”.
Một trong những điểm thu hút của vũ trụ Ultimate (Ultimate Universe) là việc Marvel Comics có cơ hội để tái định hình lại các nhân vật, từ nguồn gốc, tính cách đến môi trường để dẫn dắt sức mạnh của họ. Và để làm được điều đó, một yếu tố quan trọng là những cái chết phải thực sự có ý nghĩa, ngay cả đối với những siêu anh hùng chủ chốt. Một trong những khoảnh khắc như vậy là “sự ra đi” của Người Nhện. Điều này đã tạo ra một hệ quả lớn theo thời gian, bao gồm cả sự ra mắt của Miles Morales với tư cách là Người Nhện mới trong vũ trụ đó. Chính điều này đã mở đường cho một trong những anh hùng tuổi teen xuất sắc nhất của Marvel hiện nay.
Giống như Jean Grey, Giáo sư X đã chết nhiều hơn một lần. Với một dị nhân sở hữu sức mạnh ở cấp độ Omega - hay ít nhất là tiệm cận mức đó - Giáo sư X luôn được sắp xếp để hồi sinh đúng lúc, phục vụ cho những mạch truyện quan trọng. Và một trong những cái chết ý nghĩa nhất của nhân vật này là khi ông chứng kiến Legion du hành thời gian ngược lại quá khứ để tiêu diệt tất cả kẻ thù của cha mình. Tuy nhiên, vào thời khắc then chốt, Xavier đã quyết định ra tay để cứu Magneto - được coi là đối trọng lớn nhất trong đời Giáo sư X - và hy sinh bản thân mình, xóa sổ Legion. Từ đó, ông gián tiếp mở ra Kỷ nguyên Khải Huyền (Age of Apocalypse).
Cái chết nổi tiếng bậc nhất Marvel Comics không thuộc về một siêu anh hùng nào mà chỉ là một người dân bình thường. Đó chính là Benjamin Franklin Parker. Hay độc giả còn thường biết đến như là Chú Ben, chú của Peter Parker. Cái chết của ông gần như là điều tất yếu phải diễn ra. Bởi đó là khoảnh khắc khai sinh ra một siêu anh hùng thực thụ chứ không đơn thuần là một cậu bé tuổi teen. Điều cuối cùng ông để lại cho cháu trai cũng chính là điều quan trọng nhất: “Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao”. Đây cũng là kim chỉ nam đi theo Peter Parker trong suốt quãng đời về sau của mình. Có thể nói, đây là cái chết đã tạo nên một trong những siêu anh hùng vĩ đại nhất của Marvel.
