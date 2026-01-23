Robert Downey tiếp tục lập công lớn cho Marvel Comic

“Ultimate Endgame” là một trong những bộ truyện tranh bán chạy nhất thời gian gần đây. Và Người Sắt phiên bản điện ảnh đã góp công không nhỏ vào thành tích đó.

Marvel Comics nên cảm ơn Robert Downey vì những thành công trong loạt truyện mới. Nguồn: CBR.

Cuối năm nay, Robert Downey Jr. sẽ trở lại vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) với nhân vật Doctor Doom trong Avengers: Doomsday. Nhưng hiện tại, anh ấy đang “xuất hiện” khắp nơi trên thị trường truyện tranh, hay nói đúng hơn, là các tác phẩm nghệ thuật của anh ấy.

Được biết, sau hơn một năm thành công cả về mặt phê bình lẫn thương mại, vũ trụ Ultimate của Marvel chuẩn bị khép lại vào mùa xuân này. Đánh dấu sự kiện quan trọng này, Marvel Comics đã phát hành bộ truyện Ultimate Endgame #1, phần đầu tiên trong loạt truyện ngắn kể về câu chuyện cuối cùng của Vũ trụ Ultimate sau một thời gian dài với nhiều thành công rực rỡ.

Để giúp bộ truyện có thể bán được nhiều hơn, nhà xuất bản đã tung ra chương trình “True Believers Blind Bag" (tạm dịch: Túi bí ẩn dành cho người hâm mộ đích thực).

Khi đó, độc giả có thể mua một bản in vật lý có sẵn của tác phẩm; có thể là một trong những phiên bản bìa khác của loạt truyện hoặc một trong 500 bức phác thảo vẽ tay của các họa sĩ nổi tiếng của Marvel như Pepe Larraz hoặc Peach Momoko.

Một điều bất ngờ đối với đông đảo người hâm mộ là hai trong số những họa sĩ đó lại chính là Robert Downey và Kevin Feige. Trên thực tế, Downey đã vẽ bốn bức phác họa về nhân vật Iron Man và Doctor Doom, với cả phiên bản có chữ ký và không có chữ ký.

Loạt truyện về vũ trụ Ultimate đang gặt hái vô số thành công trong thời gian gần đây. Nguồn: Gizmodo

Theo tờ Hollywood Reporter, bên cạnh những loạt truyện xuất sắc trong vũ trụ Ultimate, những bức vẽ của Downey cũng góp phần quan trọng giúp Ultimate Endgame #1 có khả năng trở thành truyện tranh bán chạy nhất trong nhiều năm.

Có thể thấy, các chương trình khuyến mãi dạng “Túi mù” (Blind Bag) đã trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây trên thế giới và ngành truyện tranh cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Đặc biệt, thành công của các phiên bản bìa đặc biệt (Blind bag) của loạt truyện Ultimate Endgame đã dẫn đến thông báo của Marvel về mô hình tương tự có thể triển khai với dự án tái khởi động loạt truyện Daredevil.