Bê bối ngành manga xoay quanh tác giả lạm dụng trẻ em

Các tác giả manga nổi tiếng tại Nhật Bản đang yêu cầu nhà xuất bản Shogakukan giải thích việc cho phép một họa sĩ bị kết án lạm dụng trẻ em tiếp tục sáng tác dưới bút danh khác, theo Evrimagaci.

Nhân vật ở trung tâm tranh cãi này là tác giả manga Kazuaki Kurita, được biết đến với nhiều bút danh như Shoichi Yamamoto và Ichiro Hajime.

Ông tiếp tục sáng tác nhiều loạt truyện mới với nền tảng số Manga ONE trực thuộc Shogakukan ngay cả sau khi bị kết án về tội lạm dụng trẻ em.

Độc giả manga phẫn nộ

Theo các tài liệu tòa án và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm ComicBook.com, FandomWire và truyền thông Nhật Bản, hành vi lạm dụng tình dục của Kurita bắt đầu từ năm 2016.

Ông ta đã dụ dỗ và tấn công tình dục một nữ sinh 15 tuổi trong khi đang làm giáo viên dạy vẽ tại một trường trung học tư thục. Nạn nhân đã bị lạm dụng nhiều năm dẫn đến rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD).

Trong thời kỳ này, ông ta vẫn tiếp tục sáng tác truyện tranh và đạt được nhiều thành công như bộ truyện Daten Sakusen (còn được biết đến với tên Operation Fallen Angel hoặc Joujin Kamen), được đăng nhiều kỳ trên Manga ONE từ năm 2015.

Không chỉ có Kurita, Manga ONE còn xác nhận Matsuki Tatsuya, tác giả bộ Act-Age cũng vẫn tiếp tục làm việc cho họ dưới cái tên khác dù bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ nhỏ. Ảnh: X.

Vào tháng 2/2020, Kurita bị phạt 300.000 yên vì sản xuất và sở hữu tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM). Vào thời điểm đó, Shogakukan đã đình chỉ bộ truyện trên, viện dẫn lý do sức khỏe của tác giả.

Tuy nhiên, như FandomWire và ComicBook.com xác nhận, nguyên nhân thực sự là ông ta bị bắt và kết án. Đến tháng 10/2022, nhà xuất bản chính thức tuyên bố kết thúc bộ truyện Daten Sakusen trên Manga ONE.

Trong khi Manga ONE đưa ra tuyên bố công khai rằng mối quan hệ với Kurita đã bị cắt đứt, có bằng chứng mới cho thấy ông ta vẫn tiếp tục làm việc cho nền tảng này dưới bút danh Ichiro Hajime và viết kịch bản gốc cho bộ truyện Ordinary Person’s Mask.

Công chúng đã phát hiện ra sự việc này khi họ nhận thấy những điểm tương đồng về phong cách sáng tạo.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi thông tin bị lộ ra cho biết một biên tập viên của Manga ONE, được truyền thông Nhật xác định là Takuya Narita, đã tìm cách bịt miệng nạn nhân của Kurita.

Theo tờ The Malay Mail, vào tháng 5/ 2021, Narita đã làm trung gian dàn xếp với nạn nhân, đề xuất khoản bồi thường 1,5 triệu yên.

Nạn nhân đã từ chối lời đề nghị và tiếp tục khởi kiện. Vụ kiện kết thúc vào tháng 2/2026 với việc tòa án ra phán quyết buộc Kurita phải trả 11 triệu yên tiền bồi thường và bác bỏ tuyên bố của họa sĩ này rằng hai bên tự nguyện.

Sự phẫn nộ của công chúng càng gia tăng khi biên tập viên này vẫn tiếp tục ủng hộ và quảng bá tác phẩm của Kurita ngay cả sau khi ông ta bị kết tội. Động thái ưu tiên công việc hơn bảo vệ nạn nhân bị lạm dụng tình dục đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ cả các tác giả và người hâm mộ.

Cuộc tranh luận về hành xử của giới manga

Trước vụ bê bối ngày càng lớn, Manga ONE đã đưa ra một loạt tuyên bố. Họ thừa nhận có một biên tập viên đã làm trung gian hỗ trợ Kurita, tuy nhiên, toàn bộ nhóm biên tập của Manga ONE không liên quan đến vụ việc.

Trong một tuyên bố chính thức, Shogakukan thông báo thành lập một ủy ban điều tra độc lập, có cả cố vấn pháp lý, để làm rõ sự thật, xác định sự liên quan của biên tập viên trên và xem xét việc có nên phát hành các loạt truyện tiếp theo của Kurita hay không.

Công ty cam kết sẽ có hành động kỷ luật nghiêm khắc và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự việc tái diễn.

Chưa rõ những tuyên bố này có đủ để xoa dịu dư luận hay không. Hiện có nhiều tác giả nổi tiếng, trong đó có Rumiko Takahashi (tác giả của Inuyasha, Ranma ½ và Urusei Yatsura), ONE (tác giả của One Punch Man), Haro Aso (Zom 100: Bucket List of the Dead), Ryuhei Tamura (COSMOS), tuyên bố tạm ngừng phát hành truyện của họ trên Manga ONE hoặc yêu cầu gỡ bỏ hoàn toàn tác phẩm của mình.

Theo ComicBook.com, một số họa sĩ và nhà văn đã tuyên bố sẽ không hợp tác với Manga ONE hoặc Shogakukan nữa trừ khi công ty thể hiện cam kết rõ ràng trong việc lên án hành vi xâm hại tình dục và bảo vệ những cá nhân dễ bị tổn thương.

Về phía Shogakukan, họ đã gỡ bỏ tác phẩm của Kurita khỏi các nền tảng của mình và tuyên bố sẽ cập nhật thông tin khi cuộc điều tra có tiến triển. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra, vụ việc đã trở thành điểm nóng cho các cuộc tranh luận rộng hơn về phản ứng của ngành công nghiệp sáng tạo với những hành vi sai trái và việc cần đảm bảo sự an toàn và phẩm giá của những bên liên quan.