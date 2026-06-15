Trạm dừng tri thức trên những chuyến xe Xích Lô

|Nằm tại Trung tâm dịch vụ của trường Chính sách công và Phát triển nông thôn trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Sài Gòn, TP.HCM), không gian "Đọc sách cùng Xích Lô" là điểm dừng chân quen thuộc của các cán bộ ngành nông nghiệp, học viên và nông dân khu vực phía Nam khi đến học tập.
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Dự án "Đọc sách cùng Xích Lô" là sáng kiến của ông Lê Minh Hoan (bút danh Xích Lô) - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ). Sáng kiến này ra đời với mục tiêu khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững và định vị lại chân dung người nông dân hiện đại.
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Hình ảnh chiếc xích lô cách điệu trong logo dự án mang thông điệp về một hành trình bền bỉ, luôn tiến về phía trước để mang tri thức đến với cộng đồng. Đây là biểu tượng của sự kết nối đa giá trị giữa văn hóa đọc, giáo dục sáng tạo, du lịch nông thôn và ứng dụng công nghệ hiện đại.
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Chia sẻ với Tri Thức - Znews, TS Nguyễn Thị Thúy Phượng, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Đọc sách cùng Xích Lô, khẳng định văn hóa đọc ở nông thôn không chỉ đơn thuần là việc đặt thêm sách vào một không gian. Điều cốt yếu của dự án là tạo dựng thói quen học tập suốt đời, giúp người dân mở rộng cách nghĩ, thay đổi cách làm và tự tin hơn trong cuộc sống. Bà quan niệm rằng khi một người bắt đầu cầm sách lên, họ không chỉ học kỹ thuật mà còn đang mở rộng cách nghĩ để trở nên tự tin hơn trong cuộc sống sản xuất.
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Không gian dành một khu vực trọng tâm cho các tài liệu kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt và canh tác lúa chất lượng cao. Độc giả có thể dễ dàng truy cập kho tài liệu số chuyên sâu thông qua hệ thống mã QR tích hợp trực tiếp trên kệ, giúp tri thức kỹ thuật không còn bị giới hạn bởi những trang giấy vật lý.
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Tác phẩm mới nhất được bổ sung tại đây là tuyển tập Mỗi nghề một bông hoa của tác giả Lê Minh Hoan với thông điệp tôn vinh mọi ngành nghề thầm lặng trong xã hội. Những trang viết giúp người đọc nhận ra rằng không có nghề nào thấp kém, chỉ có sự rẻ rúng và định kiến mới giết chết các giá trị nhân văn của lao động.
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Không gian thường xuyên đón tiếp các thành viên trong mạng lưới thanh niên nông thôn khởi nghiệp đến để đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Việc kết nối giữa nhà quản lý, chuyên gia và người trẻ tại đây giúp thu hẹp khoảng cách tri thức và thúc đẩy các ý tưởng đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.
Bên cạnh kiến thức kỹ thuật, không gian còn cung cấp các đầu sách về quản trị kinh doanh, tâm lý - giáo dục và kỹ năng tiếp thị nông sản. Mục tiêu là giúp nông dân, độc giả thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
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Ở không gian đọc này, tác giả Xích Lô đã để lại thông điệp: “Sách không chỉ mang đến tri thức mà còn cung cấp nguồn năng lượng, động lực làm việc, tiếp thêm nguồn cảm hứng giúp cân bằng cảm xúc giữa bão giông cuộc đời”. Đây cũng là tôn chỉ xuyên suốt mà dự án theo đuổi vì một cộng đồng nông thôn phát triển bền vững.
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