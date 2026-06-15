Trạm dừng tri thức trên những chuyến xe Xích Lô

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, TS Nguyễn Thị Thúy Phượng, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Đọc sách cùng Xích Lô, khẳng định văn hóa đọc ở nông thôn không chỉ đơn thuần là việc đặt thêm sách vào một không gian. Điều cốt yếu của dự án là tạo dựng thói quen học tập suốt đời, giúp người dân mở rộng cách nghĩ, thay đổi cách làm và tự tin hơn trong cuộc sống. Bà quan niệm rằng khi một người bắt đầu cầm sách lên, họ không chỉ học kỹ thuật mà còn đang mở rộng cách nghĩ để trở nên tự tin hơn trong cuộc sống sản xuất.