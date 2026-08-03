Văn phòng làm việc của biên tập viên 20 năm trong nghề

Đúng như hình dung của nhiều người về văn phòng của một biên tập viên, góc làm việc của chị có một giá sách lớn. Trên những kệ sách ấy là những cuốn sách đọc theo sở thích, nhưng cũng là dấu vết của nhiều năm làm nghề và những cuốn sách chị từng góp phần đưa đến tay độc giả.