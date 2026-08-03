Văn phòng làm việc của biên tập viên 20 năm trong nghề

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Đã làm công việc biên tập khoảng 20 năm, trong đó gắn bó tại công ty sách Nhã Nam suốt 16 năm, mỗi ngày, chị Nguyễn Hoàng Diệu Thủy lại đến văn phòng trên phố Chùa Láng (Hà Nội), bắt đầu một ngày làm việc cùng những trang bản thảo.
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Đúng như hình dung của nhiều người về văn phòng của một biên tập viên, góc làm việc của chị có một giá sách lớn. Trên những kệ sách ấy là những cuốn sách đọc theo sở thích, nhưng cũng là dấu vết của nhiều năm làm nghề và những cuốn sách chị từng góp phần đưa đến tay độc giả.
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“Tôi thích cảm giác được là một người điều phối dự án, đứng sau cánh gà nhìn tác giả và đứa con tinh thần của họ tỏa sáng. Những lúc ấy cảm giác công việc của mình rất giàu ý nghĩa”, chị Diệu Thủy chia sẻ.
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Nữ biên tập viên cũng thích cảm giác khi đối mặt với những bản thảo thách thức, đòi hỏi nhiều kỹ thuật mới có thể làm ra, như "gọi ra" một cuốn sách, nói lên một câu chuyện từ đống tư liệu hàng trăm bài viết của tác giả.
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Hình ảnh những xấp bản thảo có dấu mực đỏ có lẽ là một trong những khuôn hình quen thuộc nhất về nghề biên tập. Nhưng theo chị Thủy, ngày nay phần lớn công việc diễn ra trên máy tính; bản thảo thường chỉ được in sau khi dàn trang để đọc duyệt lần cuối.
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Ngoài những trang bản thảo, công việc của một biên tập viên năng động hơn nhiều người vẫn nghĩ. "Được gặp gỡ nhiều tác giả, bước vào nhiều thế giới khác nhau khiến công việc của tôi luôn mới mẻ", chị Thủy cho biết.
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Sau nhiều năm làm nghề, chị Thủy đã có một "bộ sưu tập" những cuốn sách do chị “đỡ đầu”, trải dài từ văn học, ký cho đến khảo cứu văn hóa, lịch sử.
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Trong hình dung một số người, nghề biên tập sách khô cứng khi quanh năm cặm cụi làm việc bên trang bản thảo. Tuy vậy, mỗi cuốn sách khác nhau khiến biên tập viên được biết đến nhiều cuộc đời khác nhau, giúp nghề biên tập tưởng tẻ nhạt trở nên sống động, phong phú.
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Trên giá sách của chị Thủy, ngoài những cuốn sách từng biên tập, chị thường tìm đọc văn học thế giới, đặc biệt là các tác giả đoạt giải Nobel, để theo dõi những xu hướng mới của văn chương đương đại, sách nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật mang tới kiến thức nền tảng.
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Khi được hỏi mong đợi điều gì ở các cây bút trẻ Việt Nam, chị Thủy chia sẻ: “Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một câu chuyện chỉ mình có thể kể. Chính những trải nghiệm khác biệt ấy đã là điều thú vị. Nếu kể được nó, đó sẽ là câu chuyện không ai có thể viết thay bạn”.
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“Trong bối cảnh hội nhập, đòi hỏi cây bút trẻ biết kể câu chuyện địa phương nhưng làm sao để chạm đến độc giả quốc tế”, biên tập viên nhận định.
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Ngay dưới văn phòng làm việc của các biên tập viên là hiệu sách Nhã Nam - một địa chỉ quen thuộc của cộng đồng yêu sách tại Hà Nội.
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Nhìn thấy một cuốn sách mình từng đồng hành xuất hiện trên giá sách, rồi được độc giả đón nhận là một niềm vui lớn của người làm nghề biên tập.