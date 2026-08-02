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Đây là Monet

Oscar-Claude Monet (1840 - 1926) là tên tuổi hàng đầu của trường phái hội họa Ấn tượng Pháp. Cả cuộc đời Monet trung thành với trường phái Ấn tượng, ông cũng là người tiên phong, tạo ảnh hưởng và truyền cảm hứng lâu dài lên nhiều thế hệ họa sĩ.

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Venice - nơi níu chân Claude Monet, rồi nhấn chìm ông trong nỗi đau

  • Chủ nhật, 2/8/2026 13:14 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Mê đắm vẻ đẹp Venice, Claude Monet miệt mài sáng tác bên Alice. Ít lâu sau, sự ra đi của bà khiến ông gần như từ bỏ hội họa.

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Monet và Alice ở quảng trường St. Mark, Venice, Italy vào năm 1908. Ảnh: vintag.

"Venice hớp hồn ông ấy, không cho thoát ra!"

Alice nhận xét như trên trong lần hiếm hoi tháp tùng chồng đi vẽ vào năm 1908. Bà nói thêm: "Tôi chỉ lo ông ấy làm việc quá sức. Những ngày vừa qua thật không thể nào quên. Tôi luôn ở cạnh ông nhà, theo dõi từng nét cọ".

Dường như Monet không thể ngưng làm việc ngay cả khi đi nghỉ. Tuy vậy, ông cũng chịu khó ngao du cùng Alice, tận dụng cơ hội ngồi trên thuyền gondola để sáng tác một số tranh từ góc nhìn đáng kinh ngạc, với những giác độ lạ và đối tượng bị cắt ngắn. Vẫn như thường lệ, trước đề tài mới, ban đầu ông gặp khó khăn, phàn nàn nó "đẹp quá, không vẽ nổi".

Trong bức Santa Maria della Salute, sắc hồng tỏa sáng và sắc hoa cà chói mắt; hai mái vòm yêu kiều nằm nghiêng một bên, phía sau hàng cọc thẳng cứng cáp và những gợn sóng nhẹ nhàng. Như với bộ tranh London, Monet đem bộ Venice về, định hoàn tất tại xưởng nhà.

Buồn thay, sau cơn bạo bệnh, Alice qua đời vào tháng 5 năm 1911, sau hơn 30 năm ở bên Monet. Monet buồn thương xé ruột. Lần đầu tiên trong đời, ông không còn muốn cầm cọ trên tay. Loạt tranh Venice nhắc ông nhớ lại hạnh phúc vui vầy; phải cố gắng lắm, ông mới nhuận sắc hoàn thiện chúng được, rồi đem triển lãm vào năm 1912.

Suốt 2 năm sau đó, ông rơi vào tâm trạng trầm cảm, đánh mất niềm tin, chỉ vẽ thêm chừng 5 hay 6 bức. "Tuổi tác và nỗi buồn đã hút cạn sinh lực tôi… Hơn bao giờ hết, tôi nhận thấy cái danh tiếng mà mình đã gầy dựng được, nó giả tạo và bất xứng biết bao", ông tâm sự cùng Durand-Ruel.

Sara Pappworth, Aude Van Ryn

Đông A và NXB Dân Trí

Claude Monet Alice Venice hội họa

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