Arnold Schwarzenegger: Bí quyết thành công nằm ở khả năng hành động

Arnold Schwarzenegger không thành công vì luôn có động lực. Ông thành công vì biết hành động ngay cả khi chưa sẵn sàng.

Có một sự thật ít người muốn thừa nhận: phần lớn chúng ta không thất bại vì thiếu kiến thức. Chúng ta thất bại vì biết mình cần làm gì nhưng lại không bắt đầu.

Một người có thể biết cần học thêm kỹ năng mới, cần rèn luyện sức khỏe, cần thay đổi công việc hoặc theo đuổi một mục tiêu lớn hơn. Nhưng giữa "biết" và "làm" luôn tồn tại một khoảng cách rất lớn. Và trong khoảng cách đó, nhiều giấc mơ bị bỏ lại chỉ vì chúng ta chờ một thứ gọi là "động lực".

Arnold Schwarzenegger từng chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại: động lực không phải là điều xuất hiện trước hành động. Nhiều khi, chính hành động mới tạo ra động lực.

Arnold Schwarzenegger. Ảnh: People

Trước khi trở thành nhà vô địch thể hình, ngôi sao Hollywood và thống đốc bang California, Arnold chỉ là một chàng trai trẻ lớn lên tại Áo với những giấc mơ mà nhiều người cho là không thực tế.

Ông muốn đến Mỹ, trở thành một vận động viên thể hình nổi tiếng và bước chân vào ngành điện ảnh. Nhưng vào thời điểm đó, Arnold không có lợi thế về tiền bạc, các mối quan hệ hay thậm chí là khả năng ngôn ngữ. Ông chỉ có một điều: hình dung rất rõ về con người mà mình muốn trở thành.

Thay vì chờ đến khi mọi thứ thuận lợi, Arnold bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Ông tập luyện mỗi ngày, học tiếng Anh, cải thiện khả năng giao tiếp và chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo của mình. Ông không hỏi bản thân: "Hôm nay tôi có đủ động lực không?". Ông chỉ tập trung vào câu hỏi: "Việc gì cần làm hôm nay?".

Chính cách tư duy đó đã giúp ông vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Khi bước vào Hollywood, Arnold từng bị đánh giá thấp vì thân hình quá lớn và giọng nói đặc trưng. Nhiều người cho rằng ông không phù hợp với điện ảnh. Nhưng thay vì xem đó là lý do để dừng lại, ông tiếp tục học hỏi, rèn luyện và tìm cách biến điểm yếu thành lợi thế.

Luôn học hỏi, rèn luyện và tìm cách biến điểm yếu thành lợi thế. Ảnh: Pinterest.

Câu chuyện của Arnold cho thấy một sai lầm phổ biến của nhiều người hiện nay: chúng ta thường nghĩ người thành công có một nguồn động lực đặc biệt mà người khác không có. Nhưng thực tế, họ cũng có những ngày mệt mỏi, nghi ngờ bản thân và không muốn bắt đầu.

Điểm khác biệt nằm ở việc họ không để cảm xúc quyết định hành động.

Kỷ luật không có nghĩa là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Kỷ luật là khả năng giữ lời hứa với chính mình ngay cả trong những ngày không có cảm hứng.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia về hành vi khuyên con người nên bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ. Nhà nghiên cứu BJ Fogg cho rằng: những hành vi nhỏ được lặp lại thường xuyên có khả năng tạo ra sự thay đổi bền vững hơn những quyết tâm quá lớn nhưng khó duy trì.

Thay vì đặt mục tiêu "thay đổi hoàn toàn cuộc đời", hãy bắt đầu bằng một hành động cụ thể: đọc vài trang sách mỗi ngày, tập luyện trong 10 phút, hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng trước khi bị cuốn vào những việc không cần thiết.

Bởi điều quan trọng nhất ở giai đoạn đầu không phải là kết quả lớn, mà là xây dựng niềm tin rằng bạn là người có thể hành động.

Sách Sống có ích, Arnold Schwarzenegger chia sẻ nhiều bài học được đúc kết từ hành trình vượt qua giới hạn bản thân.

Trong cuốn sách Sống có ích, Arnold Schwarzenegger chia sẻ nhiều bài học được đúc kết từ hành trình vượt qua giới hạn bản thân: xác định mục tiêu rõ ràng, xây dựng kế hoạch và kiên trì thực hiện từng bước nhỏ. Cuốn sách không đưa ra công thức thành công nhanh chóng, mà nhấn mạnh một nguyên tắc đơn giản: cuộc đời được thay đổi bởi những lựa chọn và hành động được duy trì mỗi ngày.

Có thể hôm nay bạn chưa đủ tự tin để bắt đầu một hành trình lớn. Nhưng bạn không cần chờ đến lúc cảm thấy sẵn sàng. Bởi như Arnold đã chứng minh, sự tự tin không đến trước khi hành động. Thay vào đó, nó được tạo ra trong quá trình bạn hành động.