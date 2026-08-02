Vì sao người giỏi nhất chưa chắc là người lãnh đạo tốt nhất?

Người giỏi chuyên môn chưa chắc là nhà lãnh đạo giỏi. Khi bước lên vị trí quản lý, năng lực dẫn dắt con người mới quyết định họ đi được bao xa.

Một nhân viên giỏi chưa chắc trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Bởi khi bước lên vị trí quản lý, thước đo thành công không còn là bản thân làm tốt đến đâu, mà là khả năng giúp người khác cùng làm tốt.

Nhà lãnh đạo tương lai vì thế cần nhiều hơn chuyên môn. Họ phải hiểu doanh nghiệp, biết dẫn dắt con người, có khả năng ra quyết định trong bất định và đủ bản lĩnh để sử dụng quyền lực đúng cách.

Nhà lãnh đạo tương lai vì thế cần nhiều hơn chuyên môn. Ảnh: Magnific.

Một người làm marketing giỏi cần hiểu khách hàng và chiến dịch. Nhưng một nhà lãnh đạo phải nhìn thấy marketing đang đóng góp thế nào vào mục tiêu kinh doanh, hiểu thị trường, đối thủ và mối liên hệ giữa các bộ phận.

Đó là bước chuyển từ "tôi làm tốt phần việc của mình" sang "tôi hiểu cả hệ thống". Không có góc nhìn này, một người có thể là chuyên gia xuất sắc, nhưng vẫn khó đưa ra những quyết định mang tính chiến lược.

Lãnh đạo không phải phần thưởng cho người giỏi

Được bổ nhiệm làm quản lý chỉ là sự thay đổi về chức danh. Để trở thành người lãnh đạo thực sự, một người phải học cách xây dựng đội ngũ, giao việc, phản hồi, giải quyết xung đột và phát triển năng lực của người khác.

Đó cũng là tinh thần của Bí quyết trở thành nhà quản lý tài ba của Julie Zhuo. Từ trải nghiệm trở thành quản lý tại Facebook khi mới 25 tuổi, tác giả cho thấy quản lý không phải phần thưởng dành cho người giỏi, mà là một kỹ năng mới cần học. Năng lực cá nhân có thể đưa một người lên vị trí quản lý. Tuy nhiên, khả năng giúp người khác phát triển mới quyết định họ có thể đi xa đến đâu.

Bí quyết trở thành nhà quản lý tài ba của Julie Zhuo

Muốn dẫn dắt con người, phải hiểu con người

Đằng sau mỗi quyết định kinh doanh là những con người với cảm xúc, áp lực và động lực khác nhau. Vì vậy, một nhà lãnh đạo không thể chỉ dựa vào lý trí.

Trí tuệ cảm xúc trong kinh doanh của Colleen Stanley tập trung vào khả năng nhận biết và điều chỉnh cảm xúc trong giao tiếp, xây dựng quan hệ và bán hàng. Những nguyên tắc ấy cũng đặc biệt hữu ích với người lãnh đạo: nhận ra khi nhân viên mất động lực, biết lúc nào bất đồng đang trở thành xung đột và quan trọng nhất là biết lắng nghe. EQ không phải phần bổ sung cho năng lực lãnh đạo; đó là một phần của năng lực lãnh đạo.

Không có đủ dữ liệu vẫn phải biết quyết định

Trong kinh doanh, chờ đến khi mọi thứ chắc chắn mới hành động đôi khi đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội. Nhà lãnh đạo tương lai cần biết quản trị rủi ro và ra quyết định trong bất định.

14 Nguyên tắc tăng trưởng thần tốc như Amazon của Steve Anderson phân tích những nguyên tắc tăng trưởng được chắt lọc từ hành trình phát triển của Amazon. Trong đó có tư duy thử nghiệm, học hỏi từ thất bại và chấp nhận rủi ro có tính toán.

14 Nguyên tắc tăng trưởng thần tốc như Amazon của Steve Anderson

Điều đáng học không phải là sao chép từ Amazon, mà là biết hành động, đo lường và điều chỉnh khi chưa thể chắc chắn tuyệt đối về kết quả.

Quyền lực càng lớn, bài kiểm tra càng khó

Sau cùng, một nhà lãnh đạo giỏi không chỉ cần năng lực mà còn cần hệ giá trị. Lãnh đạo khôn ngoan của Manfred Kets de Vries đặt trọng tâm vào sự hiểu mình, khả năng nhìn thẳng vào những điểm yếu và cách con người sử dụng quyền lực. Câu chuyện "Chiếc nhẫn của Gyges" đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: nếu có quyền lực và không ai biết mình làm gì, ta sẽ lựa chọn thế nào? Đó cũng là ranh giới giữa người có quyền lực và người đủ bản lĩnh để lãnh đạo.

Sách Lãnh đạo khôn ngoan của Manfred Kets de Vries

Nhà lãnh đạo tương lai không nhất thiết là người giỏi nhất trong phòng. Họ là người nhìn thấy toàn cảnh, phát triển được người khác, dám quyết định khi chưa có câu trả lời hoàn hảo và đủ tỉnh táo để không đánh mất mình khi có quyền lực. Bởi cuối cùng, lãnh đạo không phải là khiến người khác làm theo mình. Đó là khiến họ muốn cùng mình đi xa hơn.