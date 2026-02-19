Quyển sách 72 triệu đồng ở nhà sách Cá Chép

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, nhà sách Cá Chép trên đường Võ Văn Tần vẫn duy trì mô hình gắn kết giữa sách, nghệ thuật và trải nghiệm. Chia sẻ về định hướng tương lai, Giám đốc nhà sách nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp và thiết kế thêm những không gian mới trong nhà sách, nhằm mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm đa dạng, thú vị hơn".