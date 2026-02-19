Quyển sách 72 triệu đồng ở nhà sách Cá Chép

|
Tọa lạc trên đường Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TP.HCM), nhà sách Cá Chép được ra mắt vào năm 2013 với định hướng phát triển một không gian văn hóa đọc mang tính nghệ thuật cao ở thành phố. Sau hơn một thập kỷ, nơi đây vẫn là điểm đến quen thuộc của nhiều bạn đọc và đặc biệt thu hút với những quyển sách phiên bản đặc biệt trị giá hàng triệu đến chục triệu đồng.
|
Với 4 tầng phục vụ liên tục từ 8h đến 22h mỗi ngày, nhà sách Cá Chép là điểm đến quen thuộc của người yêu sách ở TP.HCM. Không chỉ mua sắm, nhiều độc giả dành hàng giờ để tìm đọc, khám phá không gian, hoặc mang laptop đến làm việc trong khu cà phê sách yên tĩnh trên tầng cao.
|
“Lần đầu đến nhà sách này, mình khá bất ngờ khi thấy nhiều sách bản đặc biệt trưng bày đẹp và giá vài triệu đồng, có nhiều quyển giá đến cả triệu đồng”, Thảo Nguyên (22 tuổi, TP.HCM) chia sẻ. Nhà sách Cá Chép trực thuộc Đông A - đơn vị xuất bản có thế mạnh làm sách nghệ thuật và bản đặc biệt.
|
Ở Cá Chép, những kệ sách được bố trí theo cách riêng nhằm tạo điểm nhấn thị giác và khơi gợi cảm hứng cho độc giả. Đây là một phần trong định hướng phát triển không gian giàu tính thẩm mỹ mà nhà sách theo đuổi.
|
“Ngay từ đầu, Cá Chép mong muốn xây dựng những không gian sách đẹp và giàu tính nghệ thuật để độc giả cảm thấy việc đọc sách gắn liền với một trải nghiệm thẩm mỹ”, bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc nhà sách, chia sẻ với Tri Thức - Znews.
|
Quyển Lịch sử Việt Nam bằng hình vừa được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia 2025. Nhiều đầu sách nghệ thuật được trưng bày tại Cá Chép, từ sách tranh minh họa đến các ấn phẩm lịch sử, văn hóa được đầu tư công phu về hình thức.
|
Nhà sách còn là nơi trưng bày, tổ chức workshop, diễn kịch đọc hay giao lưu giới thiệu sách. Ngày 24-25/1, đơn vị đã trưng bày 4 bản sách nghệ thuật dòng S100 ký hiệu chữ A - những ấn bản cao cấp nhất của Đông A, phục vụ người yêu sách và nhà sưu tầm đến xem trực tiếp và trao đổi.
|
Ấn bản đặc biệt Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc và những câu chuyện nhanh chóng thu hút chú ý. Với thiết kế thủ công, bìa da bò Italy và chữ ký của nhạc sĩ, cuốn sách được bán thành công với giá 69 triệu đồng trong ngày 25/1. Những quyển sách còn lại cũng được bán với giá từ 42 đến 72 triệu đồng. Cao nhất là tác phẩm Biểu Tượng và Hoa Văn Mật Tạng.
|
Khu vực văn phòng phẩm ở tầng trên là nơi thu hút không chỉ học sinh mà cả những ai yêu thích đồ dùng sáng tạo. Nhiều sản phẩm được trưng bày theo chủ đề và mùa trong năm, tạo cảm hứng cho khách dạo chơi như đang khám phá một cửa hàng quà tặng nhỏ.
|
Tháng 9/2025, nhà sách Cá Chép chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai tuyên bố dừng hoạt động. Năm 2022, chi nhánh Cá Chép ở Hà Nội cũng rơi vào tình trạng tương tự. Theo chia sẻ từ đại diện đơn vị, sự thay đổi hành vi người tiêu dùng là nguyên nhân chính. Dù vậy, ban lãnh đạo khẳng định vẫn kiên định với mô hình nhà sách nghệ thuật, xem đây là giá trị cốt lõi cần được gìn giữ trong tương lai.
|
Nằm trên tầng 4, quán cà phê sách của Cá Chép là không gian yên tĩnh để đọc sách, làm việc hoặc đơn giản là dừng lại một lúc giữa phố xá nhộn nhịp. Nhiều khách chọn đây làm điểm hẹn mỗi tuần.
|
Menu tại quán khá phong phú, từ cà phê, trà bá tước, trà đen Anh đến sữa chua đá xay với giá từ 35.000-55.000 đồng/ly. Khách hàng có thể mua sách từ tầng dưới rồi lên thư giãn và đọc sách tại chỗ.
|
Sau hơn một thập kỷ hoạt động, nhà sách Cá Chép trên đường Võ Văn Tần vẫn duy trì mô hình gắn kết giữa sách, nghệ thuật và trải nghiệm. Chia sẻ về định hướng tương lai, Giám đốc nhà sách nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp và thiết kế thêm những không gian mới trong nhà sách, nhằm mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm đa dạng, thú vị hơn".
