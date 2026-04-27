Quán cà phê '4 trong 1' hút giới trẻ TP.HCM

Read Station tại phường Nguyễn Thái Bình (TP.HCM) là một trong những chi nhánh thuộc hệ sinh thái Trạm Đọc, mô hình kết hợp giữa quán cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc trực thuộc Alpha Books.
Quán được bố trí với nhiều ổ cắm điện, bàn lớn và ghế cố định. Theo ghi nhận, nhiều khách ngồi học tập, làm việc trong thời gian dài, đặc biệt vào buổi sáng và đầu giờ chiều.
Khu vực thư viện tập trung hơn 10.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, kinh doanh, công nghệ. Sách được phân loại theo chủ đề và đặt trên các kệ mở.
Như Quỳnh (sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM) cho biết đây là lần đầu cô đến Read Station sau khi thấy địa điểm này trên mạng xã hội. “Lúc vào bên trong mình khá bất ngờ vì không gian rộng hơn so với tưởng tượng, sách cũng nhiều và được chia theo từng khu rõ ràng”, Quỳnh nói. Cô cho biết sau khi tham quan một vòng, cô chọn ngồi lại đọc sách và làm bài.
Ngoài đọc tại chỗ, khách có thể đăng ký thẻ để mượn sách mang về. Các gói sử dụng theo tháng hoặc dài hạn, mức giá từ vài trăm nghìn đồng, đi kèm ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại quán.
Menu đồ uống gồm cà phê, trà và nước ép, với mức giá phổ biến khoảng 50.000 đồng. Quán cũng phục vụ thêm một số món ăn nhẹ cho khách lưu lại trong thời gian dài.
Theo ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch Alpha Books, mô hình “4 trong 1” được xây dựng nhằm tạo ra một không gian kết hợp đọc sách, làm việc và kết nối cộng đồng trong cùng một địa điểm. "Chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm phong phú cho cộng đồng. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cung cấp sách và tri thức mà còn tạo ra những không gian tri thức tự do để mọi người có thể học tập, làm việc và kết nối với nhau.”, ông chia sẻ trong những ngày đầu vận hành chi nhánh này.
Ông Nguyễn Cảnh Bình cho biết thêm việc đưa mô hình Read Station từ Hà Nội vào TP.HCM là bước thử nghiệm nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tri thức với chi phí không quá cao, đặc biệt với sinh viên và người trẻ.
Đại diện đơn vị cũng đề cập định hướng tích hợp thêm tài nguyên số và kết nối với các thư viện quốc tế trong tương lai.
Bên cạnh hoạt động đọc và làm việc, không gian này còn được sử dụng để tổ chức các sự kiện như ra mắt sách hoặc thảo luận chuyên đề. Trong bối cảnh nhu cầu tìm không gian học tập, làm việc ngoài nhà gia tăng, mô hình “4 trong 1” như Read Station đang dần xuất hiện nhiều hơn tại các đô thị lớn.
