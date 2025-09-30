Quán cà phê 4.000 đầu sách giữa khu thượng lưu An Khánh

|
Phường An Khánh, TP.HCM nổi bật với những khu phố Tây, biệt thự ven sông, nhà hàng fine-dining, art gallery và boutique café được ví như khu thượng lưu mới của TP.HCM. Giữa nhịp sống đó, Doxa Cafe hiện lên như một không gian dành riêng cho tri thức và sự chiêm nghiệm.
Phía trước quán có khoảng sân lát sỏi với cây xanh phủ mát, tạo không gian mở cho khách chọn ngồi ngoài trời. Khu vực này kết nối trực tiếp với thư viện bên trong, mang lại trải nghiệm thư giãn giữa thiên nhiên và tri thức.
Lần đầu đến theo lời mời của bạn bè, Quỳnh Như (22 tuổi) đã ấn tượng ngay với không gian sách và cây. “Bạn rủ tới quán cà phê, mình không ngờ lại bước vào một nơi có tủ sách lớn như vậy. Cảm giác như thư viện nhưng gần gũi hơn, không bị gò bó”, cô nói.
Doxa Cafe bắt đầu hoạt động vào năm 2024, hướng đến việc tạo ra một không gian kết nối giữa đời sống thường nhật và học thuật. Quán vận hành theo mô hình cộng đồng, ưu tiên giá trị tri thức và chia sẻ.
Một trong những hoạt động nổi bật tại đây là Doxa Day, diễn ra vào tối thứ 4 hàng tuần, nơi các buổi thảo luận chuyên sâu được tổ chức. Ngoài ra còn có đêm nhạc, chia sẻ công nghệ và chương trình nghệ thuật định kỳ.
Với hơn 4.000 đầu sách, Doxa tạo điều kiện để khách vừa thưởng thức cà phê vừa đọc sách tại chỗ. Sách được bố trí ở nhiều khu vực khác nhau trong không gian quán để người đọc dễ dàng tiếp cận.
Mỗi đầu sách tại Doxa đều được đánh mã số rõ ràng, phân loại theo lĩnh vực và ngôn ngữ. Việc này giúp người đọc dễ tìm sách hơn, đồng thời hỗ trợ việc quản lý khi quán triển khai phần mềm thư viện.
Nguồn sách ở Doxa tập trung vào các chủ đề mang tính chiều sâu như triết học, văn học, tài chính và sử học. Đây là những lĩnh vực giúp người đọc mở rộng góc nhìn và bồi đắp tư duy phản biện.
Các món nước tại quán có giá từ 30.000 đến 69.000 đồng, gồm cà phê, matcha, nước ép và một số món đặc trưng. Quán cũng phục vụ các món ăn như phở, bún, mì để khách có thể ở lại học tập hoặc làm việc lâu hơn.
Không chỉ thu hút người yêu sách, không gian này còn trở thành điểm hẹn của những ai tìm kiếm một nơi yên tĩnh để học tập, chiêm nghiệm. Với nhiều bạn trẻ, đây là nơi có thể quay lại mỗi tuần chỉ để đọc vài trang sách và nạp lại năng lượng.
