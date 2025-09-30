Quán cà phê 4.000 đầu sách giữa khu thượng lưu An Khánh

Lần đầu đến theo lời mời của bạn bè, Quỳnh Như (22 tuổi) đã ấn tượng ngay với không gian sách và cây. “Bạn rủ tới quán cà phê, mình không ngờ lại bước vào một nơi có tủ sách lớn như vậy. Cảm giác như thư viện nhưng gần gũi hơn, không bị gò bó”, cô nói.