Ông Lê Minh Hoan: Ô-sin không phải nghề hạ bạc

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Sáng 7/6, tại trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, buổi ra mắt tuyển tập Mỗi nghề một bông hoa của tác giả Xích Lô (bút danh của ông Lê Minh Hoan) diễn ra trong không khí ấm cúng với chủ đề "Không có nghề thấp kém, chỉ có những câu chuyện nghề chưa được kể"
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Tác giả Lê Minh Hoan - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) - kể về một lần muốn "rớt nước mắt" khi dự lễ tốt nghiệp của cháu nội. "Tôi nghe các cháu cảm ơn thầy cô rồi đến cô y tá, chú bảo vệ mà muốn rớt nước mắt. Mừng cho một thế hệ mới đang hình thành với tư duy biết ơn và biết tôn trọng mọi nghề nghiệp, dù là những công việc lặng thầm nhất", ông nói.
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Bàn về đạo đức nghề nghiệp, ông Hoan nhấn mạnh triết lý "Kính nghề - Yêu nghiệp" như một bí quyết để đạt được sự sáng tạo bền bỉ và không bỏ cuộc . Ông mong muốn thông qua cuốn sách, mỗi người lao động sẽ tìm thấy niềm vui, lòng tự trọng và sự thấu cảm để cùng nhau tạo nên một hệ sinh thái xã hội đồng đẳng.
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Ông cũng kể lại câu chuyện về biểu tượng Ô-sin(tên của một bộ phim Nhật Bản nổi tiếng và nay được người Việt dùng để chỉ nghề giúp việc), tác giả trăn trở về cách xã hội đôi khi vẫn còn nhìn nhận sai lệch về những nghề nghiệp "hạ bạc". Ông khẳng định mong muốn "gieo chữ" để xóa bỏ những định kiến, giúp mọi người nương tựa và sẻ chia trong sự phát triển chung của đất nước.
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Phát biểu tại sự kiện, TS Nguyễn Trung Đông, Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, khẳng định giá trị của mỗi nghề nghiệp nằm ở sự tử tế và trách nhiệm mà người lao động mang lại cho cộng đồng. Ông nhấn mạnh rằng một quốc gia chỉ có thể phát triển bền vững khi bắt đầu từ việc tôn vinh những giá trị lao động bình dị nhất.
Sự kiện còn có sự góp mặt của những chuyên gia và doanh nhân tâm huyết như PGS.TS Bùi Bá Bổng, ông Cao Siêu Lực, bác sĩ Phạm Kim Thành và chuyên gia hướng nghiệp Trần Anh Tuấn. Tại đây, các khách mời đã cùng chia sẻ những chiêm nghiệm sâu sắc về đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tự học và cách để thế hệ trẻ tìm thấy "chân dung" của mình trên con đường lập nghiệp.
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Một trong những câu chuyện gây ấn tượng với khán giả là sự xuất hiện của anh Hùng, một tài xế 33 tuổi đã có 10 năm gắn bó với tay lái. Anh không giấu được sự ngạc nhiên và hạnh phúc khi thấy công việc thầm lặng của mình được tác giả trân trọng đưa vào trang sách, coi đó là nguồn động viên lớn lao để tiếp tục làm nghề một cách tử tế.
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Buổi ra mắt sách thu hút đông đảo sinh viên các trường đại học Nông Lâm, Sư phạm, Khoa học Xã hội và Nhân văn, UEF... cùng các trường cao đẳng, trung cấp tại TP.HCM.
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Tác giả Lê Minh Hoan cho biết sẽ không dừng lại ở con số 32 nghề nghiệp đã được nhắc đến trong tuyển tập lần này. Ông dự định sẽ tiếp tục quan sát và viết về những nghề thầm lặng khác như luật sư, bảo mẫu hay thậm chí là những công việc ít người biết tới trong xã hội.
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"Chỉ khi chúng ta ngồi đồng đẳng với nhau, biết tôn trọng mọi nghề nghiệp thì mới có thể cùng nhau tạo ra một cộng đồng thấu cảm, nơi mọi người nương tựa và sẻ chia để cùng đóng góp cho đất nước", ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh.
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