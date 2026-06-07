Ông Lê Minh Hoan: Ô-sin không phải nghề hạ bạc

Tác giả Lê Minh Hoan - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) - kể về một lần muốn "rớt nước mắt" khi dự lễ tốt nghiệp của cháu nội. "Tôi nghe các cháu cảm ơn thầy cô rồi đến cô y tá, chú bảo vệ mà muốn rớt nước mắt. Mừng cho một thế hệ mới đang hình thành với tư duy biết ơn và biết tôn trọng mọi nghề nghiệp, dù là những công việc lặng thầm nhất", ông nói.