Có gì bên trong nhà sách mở 24/24h đầu tiên của phố đi bộ Nguyễn Huệ?

Khu đồ chơi với nhiều lựa chọn từ xếp hình, búp bê đến đồ chơi giáo dục cho thấy sự đầu tư để phục vụ khách hàng nhỏ tuổi. Giám đốc đơn vị chia sẻ sẽ dựa trên hiệu quả của nhà sách 24/24h tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cân nhắc mở thêm nhà sách không ngủ ở các phố Tây Hà Nội và phố Tây Đà Nẵng.