Có gì bên trong nhà sách mở 24/24h đầu tiên của phố đi bộ Nguyễn Huệ?

Tọa lạc tại góc phố Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế, nhà sách Phương Nam nổi bật với thiết kế mở, hiện đại. Đây là nhà sách đầu tiên tại TP.HCM hoạt động 24/24h, hướng tới phục vụ cả người dân địa phương và khách du lịch.
Nằm giữa "đất vàng", nhà sách có một quầy cà phê với tầm nhìn hướng thẳng ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi người đọc có thể ngồi thư giãn giữa không khí náo nhiệt. Không gian này đang trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều bạn trẻ.
Trong nhà sách, khu vực cà phê - bánh ngọt được tích hợp để phục vụ khách ghé thăm cả ngày lẫn đêm. Giá các loại nước và bánh dao động từ 25.000 đến 50.000 đồng.
Tổng giám đốc Công ty CP Văn hóa Phương Nam, bà Võ Thị Hoàng Quân, cho biết mô hình “nhà sách không ngủ” được quyết định triển khai sau một tuần thử nghiệm và ghi nhận nhu cầu thực tế từ người dân và du khách. Bà nói thêm với định hướng phát triển lâu dài, Phương Nam kỳ vọng nhà sách Nguyễn Huệ sẽ trở thành điểm kết nối tri thức và cảm xúc giữa lòng đô thị, đồng thời là bước đệm để tiếp tục nhân rộng mô hình tương tự.
Thảo Nguyên (22 tuổi) cho biết cô khá bất ngờ khi một nhà sách ở trung tâm thành phố lại mở xuyên đêm. “Không gian sáng sủa, hiện đại và dễ chịu khiến mình muốn ghé lại nhiều lần”, cô nói.
Ngoài sách, nhà sách "không ngủ" còn tích hợp thêm quầy mỹ phẩm với các sản phẩm chăm sóc cá nhân cơ bản. Việc đa dạng hóa dịch vụ cho thấy nỗ lực mở rộng trải nghiệm tiêu dùng tại không gian văn hóa này.
Khu sách ngoại văn giới thiệu nhiều đầu sách tiếng Anh thuộc nhiều thể loại, từ văn học đến self-help, phù hợp với học sinh, sinh viên và người đi làm. Đây cũng là một điểm nhấn mới được đầu tư kỹ lưỡng tại nhà sách.
Khánh Huyền (24 tuổi) được một nhãn hàng chọn làm mẫu ảnh tại nhà sách vì nơi đây có ánh sáng tốt và bối cảnh đẹp. “Mình cảm giác vừa làm việc, vừa thư giãn. Dù đến vì công việc, mình vẫn muốn quay lại những lần sau chỉ để đọc sách thôi”, Huyền nói.
Khu truyện tranh và sách thiếu nhi được bố trí gần lối đi chính, với màu sắc tươi sáng và nhiều bộ sách nổi tiếng. Đây là một trong những khu vực thu hút nhiều gia đình và trẻ em.
Kệ sách cao sát trần, cách bố trí gọn gàng và ánh sáng dịu mắt tạo cảm giác thư thái cho khách tham quan.
Ngoài sách, nhà sách còn cung cấp văn phòng phẩm đa dạng từ sổ tay, bút ký đến các sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh và nhân viên văn phòng. Các sản phẩm được trưng bày phân khu rõ ràng, dễ tìm và thay đổi theo mùa.
Các phụ kiện trang trí theo mùa như gương nhỏ, vòng nguyệt quế, băng đô Giáng sinh... cũng có mặt trong nhà sách với thiết kế bắt mắt. Những món đồ này được bạn trẻ ưa chuộng vì dễ sử dụng làm quà tặng hoặc chụp ảnh check-in.
Khu đồ chơi với nhiều lựa chọn từ xếp hình, búp bê đến đồ chơi giáo dục cho thấy sự đầu tư để phục vụ khách hàng nhỏ tuổi. Giám đốc đơn vị chia sẻ sẽ dựa trên hiệu quả của nhà sách 24/24h tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cân nhắc mở thêm nhà sách không ngủ ở các phố Tây Hà Nội và phố Tây Đà Nẵng.
