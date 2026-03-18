Di sản Hồ Chí Minh từ góc nhìn một doanh nhân

Cuốn sách "Chuyện với Thanh" tiếp cận lịch sử bằng hình thức đối thoại. Từ góc nhìn của một nhà khoa học và doanh nhân, Nguyễn Thành Nam gợi mở cách đọc mới về cuộc đời và tư tưởng của Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Chuyện với Thanh của Nguyễn Thành Nam không chỉ nhìn lại cuộc đời và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh một đề tài lịch sử lớn. Tác phẩm gợi mở những bài học cho con người trong thời đại hội nhập, sáng tạo và khởi nghiệp.

Cuốn sách được hình thành từ nhiều lớp trải nghiệm: trải nghiệm của một nhà khoa học, doanh nhân, người thầy đứng lớp, một công dân Việt Nam suy ngẫm về lịch sử dân tộc.

Tác giả Nguyễn Thành Nam không phải là một sử gia chuyên nghiệp. Ông được biết đến nhiều hơn với tư cách một trong những sáng lập viên chủ chốt của FPT, từng giữ cương vị Tổng giám đốc FPT và là người có đóng góp quan trọng trong sự phát triển của FPT Software trong khu vực.

Hiểu lịch sử qua những cuộc đối thoại

Chuyện với Thanh được chia thành năm phần, tương ứng với năm chủ đề lớn xoay quanh tư tưởng và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần thứ nhất mang tên Không có gì quý hơn độc lập tự do. Ở đây, tác giả đặt vấn đề về bản sắc lịch sử của dân tộc Việt Nam: khát vọng độc lập đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử và trở thành tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời Hồ Chí Minh.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh".

Phần thứ hai - Chạm vào tâm hồn - tập trung vào giai đoạn Nguyễn Tất Thành bôn ba khắp thế giới, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, nhiều phong trào chính trị khác nhau. Theo tác giả, chính trải nghiệm rộng lớn ấy đã giúp Người hình thành một tầm nhìn vượt ra ngoài khuôn khổ của thời đại.

Phần thứ ba có chủ đề Dĩ bất biến, ứng vạn biến, phân tích cách Hồ Chí Minh xác định mục tiêu chiến lược và ứng xử linh hoạt trước những biến động phức tạp của lịch sử, đặc biệt trong giai đoạn trước và sau Cách mạng Tháng Tám 1945.

Phần thứ tư - Lấy thế thắng lực - gợi lại những bài học về chiến lược và thời cơ trong bối cảnh chiến tranh, khi Việt Nam phải đối diện với những đối thủ có tiềm lực mạnh hơn nhiều lần.

Và cuối cùng, phần thứ năm - Sánh vai các cường quốc năm châu, đặt ra những suy nghĩ về con đường phát triển của đất nước trong thời bình, khi di sản của Hồ Chí Minh được tiếp tục diễn giải trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Thông qua cấu trúc, cuốn sách gợi mở cách suy nghĩ về hiện tại và tương lai.

Điểm đặc biệt của Chuyện với Thanh nằm ở hình thức kể chuyện. Thay vì trình bày theo lối biên niên sử, cuốn sách được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa “Thanh” - một sinh viên chưa thật sự yêu thích môn lịch sử - và người thầy của mình.

Từ những câu hỏi của Thanh, câu chuyện dần mở rộng ra những vấn đề lớn của lịch sử và xã hội. Cách tiếp cận này giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với người đọc, đặc biệt là với thế hệ trẻ.

Từ góc nhìn của một người từng trải qua nhiều lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kinh doanh và giáo dục, Nguyễn Thành Nam mong muốn cuốn sách của mình trở thành một cuộc trò chuyện với thế hệ trẻ. Cuốn sách nỗ lực kể lịch sử theo cách mới, đưa lịch sử trở lại không gian suy nghĩ của con người đương đại.

Cuốn sách cũng gợi mở khả năng tiếp cận lịch sử theo hướng liên ngành, nơi những trải nghiệm từ khoa học, công nghệ, quản trị hay giáo dục có thể góp phần làm phong phú thêm cách hiểu về những giá trị đã được hình thành trong quá khứ.

Quá trình ra đời "Chuyện với Thanh"

Xuất thân là nhà toán học, từng bảo vệ luận án tiến sĩ tại Matxcơva, tác giả Nguyễn Thành Nam bước vào lĩnh vực kinh doanh công nghệ với phong cách tư duy được nhiều người gọi là “ngược dòng”: thích đặt lại câu hỏi, tìm cách nhìn khác cho những vấn đề tưởng như đã quen thuộc. Cuốn sách Chuyện với Thanh cũng ra đời từ một quá trình suy ngẫm như vậy.

Tác giả Nguyễn Thành Nam - một trong những sáng lập viên chủ chốt của FPT, từng giữ cương vị Tổng giám đốc FPT và là người có đóng góp quan trọng trong sự phát triển của FPT Software trong khu vực. Ảnh: Đại học Nguyễn Trãi.

Theo chia sẻ của tác giả, bước ngoặt đến vào đầu những năm 2000, khi ông sang Mỹ tìm kiếm cơ hội cho FPT Software. Những khó khăn ban đầu khiến nhiều kế hoạch tưởng chừng bế tắc. Trong hoàn cảnh đó, ông tình cờ tìm đọc cuốn tiểu sử nổi tiếng Ho Chi Minh: A Life của nhà sử học Mỹ William J. Duiker.

Từ đó, ông bắt đầu đọc, dịch và chia sẻ cuốn sách này với đồng nghiệp, đồng thời suy ngẫm về cách những bài học lịch sử có thể được vận dụng vào thực tiễn quản trị, kinh doanh và phát triển con người.

Một nguồn cảm hứng khác dẫn đến sự ra đời của Chuyện với Thanh đến từ công việc giảng dạy. Những năm gần đây, Nguyễn Thành Nam tham gia giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên tại VinUniversity. Cùng các đồng nghiệp, ông thiết kế môn học như một “sân khấu lịch sử”, nơi các sự kiện lớn của Việt Nam cận đại được đặt trong mối quan hệ giữa các nhân vật, lực lượng và bối cảnh quốc tế.