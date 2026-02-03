Chủ tịch Hồ Chí Minh với hội nghị thành lập Đảng và các kỳ đại hội

Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người ba lần tham dự sự kiện trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: Hội nghị thành lập Đảng năm 1930, Đại hội toàn quốc lần thứ II năm 1951 và Đại hội lần thứ III năm 1960. Ba sự kiện nối lại thành một quá trình hoàn chỉnh của ba bước thành lập - hoàn thiện - chuyển giao. Ba sự kiện ở ba thời điểm và hoàn cảnh lịch sử khác nhau nhưng lần nào cũng thấy Người "đều có chung quá trình tổ chức chuẩn bị và tiến hành theo một nền nếp khoa học, dân chủ, có xác định chủ đề trung tâm, có phân công người soạn thảo văn kiện, có thảo luận đầy đủ và quan tâm đến ý kiến của mọi người", trích sách Bác Hồ qua các kỳ Đại hội Đảng. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.