Trận đánh gây chấn động dư luận Mỹ của chiến sĩ biệt động Sài Gòn

15 chiến sĩ Biệt động Sài Gòn cầm cự nhiều giờ tại Tòa Đại sứ Mỹ, tạo nên những hình ảnh gây chấn động dư luận Mỹ đầu năm 1968. Đại tá Tư Chu đã kể lại chi tiết trận đánh này.

Đội hình chiến đấu gồm 15 đồng chí của Đội 11 do Ba Đen phụ trách chung và Út Nhỏ, đội trưởng trinh sát bộ binh làm đội trưởng.

Lúc 1 giờ 45 phút sáng, toàn đội ngồi trên 2 xe du lịch từ phía đường Mạc Đĩnh Chi, quẹo qua đường Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn) đến trước Tòa Đại sứ Mỹ. Theo đúng kế hoạch tác chiến, hai đồng chí Văn và Chính cầm tiểu liên phóng xuống xe lia vào cổng, diệt và kiềm chế số lính Mỹ đứng gác. Hai đồng chí Tèo và Đực xách bộc phá vào đánh sập một mảng tường bao bên tháp canh đường Mạc Đĩnh Chi. Theo đó toàn đội lọt vào bên trong sân chia làm 4 mũi: mũi 1 đánh và chiếm giữ cổng trước, mũi 2 chiếm cổng hông đường Mạc Đĩnh Chi, mũi 3 đánh vào dãy nhà công nhân viên; mũi 4 là mũi chính gồm đồng chí Ba Đen và đồng chí Út Nhỏ chỉ huy số còn lại đánh thẳng vào khu nhà chính của Tòa Đại sứ. Anh em chiếm tầng trệt một cách dễ dàng, bắt được một số tù binh Mỹ. Đồng chí Út Nhỏ cùng hai đồng chí án ngữ cổng dưới và giữ tù binh. Đồng chí Ba Đen và mấy đồng chí khác tiếp tục đánh lên. Trong 5 phút đầu ta đã chiếm được lầu trên, thu một số súng đạn và bắt được một số tù binh.

Lúc bấy giờ tiểu đoàn quân cảnh Mỹ kéo đến tiếp viện bung đội hình ra, vây quanh Đại sứ quán, dùng hỏa lực bắn thẳng vào các rào sắt quanh nhà. Xen lẫn là các phóng viên đội mũ sắt cầm máy ảnh, máy quay phim chạy lăng xăng qua lại. Các đồng chí ở mũi một, hai, ba đã có hy sinh và bị thương, phải chống đỡ cả phía trước mặt và phía sau của Tòa Đại sứ. Tiếng trực thăng đáp ầm ầm trên nóc, đổ quân xuống tiếp viện và bốc nhân viên trong Sứ quán đi. Anh em đã bắn chiến trực thăng đầu nên sau đó địch phải đổ quân vào lúc mờ sáng. Anh em bắn tỉa từng loạt ngắn, dè xẻn, tiết kiệm đạn để duy trì trận đánh càng lâu càng tốt. Tình thế lúc bấy giờ là địch đã bao vây bốn phía, dưới đánh lên, trên đánh xuống, phía trước và sau thì dùng hỏa lực bắn vào. Sau đó, mũi phụ trách phía cổng đường Mạc Đĩnh Chi và khu nhà nhân viên tiếng súng chỉ còn thưa thớt rồi im hẳn.

Trận tập kích của biệt động Sài Gòn vào tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn đêm 30, rạng ngày 31/1/1968 đã gây chấn động dư luận Mỹ và thế giới. Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN.

Một số tù binh từ dưới chạy lên lầu, Ba Đen lùa tất cả vào một phòng, khóa lại.

Lính Mỹ từ phía trên lầu nhào xuống. Ba Đen lia một loạt AK, tốp đi đầu ngã gục, tất cả tháo lui. Lúc này trời đã sáng rõ, anh nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ sáng. Đó là giờ theo hiệp đồng chiến đấu, đại quân ta phải có mặt. Lát sau, các anh bị lính Mỹ dùng hơi ngạt xịt xuống nên ai nấy đều sặc sụa, khó thở, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa. Lúc này đồng chí Vinh và Mạng ở tổ Ba Đen đã hy sinh. Ba Đen nửa mê nửa tỉnh lần mò từng bậc cầu thang dưới tầng trệt. Nơi đây chỉ còn đồng chí Út Nhỏ, đồng chí Đực, một chiến sĩ trẻ đã hy sinh nằm bên cạnh. Đồng chí Út Nhỏ dùng khẩu AK bắn từng phát mỗi khi lính Mỹ xuất hiện. Cả Ba Đen và Út Nhỏ đều bị thương và kiệt sức, cố gắng tổ chức điểm phòng ngự cuối cùng. Ba Đen dùng súng ngắn bắn vào đám trên lầu tiến xuống, còn Út Nhỏ dùng tiểu liên kiềm chế bọn ngoài sân.

Từ trên lầu, địch quăng xuống từng chùm lựu đạn. Ngay từ loạt đầu, Út Nhỏ bị thương nặng và sau đó hy sinh. Còn Ba Đen nhờ có thùng cát phòng lửa ở chân cầu thang che chắn, nên chỉ bị mấy mảnh nhỏ. Anh tìm được một gói bộc phá và có ý định sẽ đổi mạng với giặc. Thấy không còn tiếng bắn trả, mấy tên lính Mỹ lò dò xuống chân cầu thang, đám ở ngoài sân cùng chạy vào. Với sức mạnh cuối cùng, anh vụt dậy giựt nụ xòe, một ánh chớp lóe lên. Nhưng Ba Đen không chết, chỉ bị ngất đi vì sức ép và bị địch bắt. Sau 10 ngày điều trị anh bị địch đem đi thẩm vấn liên tục từ Nha cảnh sát đô thành đến Trung tâm Việt - Mỹ rồi đến Tổng nha cảnh sát, An ninh quân đội ở bên cầu Thị Nghè, Trung ương tình báo số 4 Bạch Đằng… Đến tháng 7 năm 1969, chúng đưa anh vào trại giam Biên Hòa sau đó đày ra đảo Phú Quốc. Anh được trao trả năm 1974.