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Tất tần tật về cà phê

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Xuất bản

5 cách để có một ly cà phê ngon

  • Thứ hai, 15/6/2026 07:00 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Ngoài ủ cà phê với nước nóng hay ủ lạnh trong nhiều giờ, chúng ta có nhiều cách để pha được một ly cà phê thơm và đậm đà.


Ca phe anh 1

Để pha được một ly cà phê ngon, cần chú ý đến nhiệt độ nước. Ảnh minh họa: F.S.

Các công thức nêu sau được đưa ra để mô tả các phương pháp khác nhau để pha chế cà phê cho phù hợp với khẩu vị riêng biệt của những người tiêu dùng khác nhau, mà sau khi thử nghiệm, có thể lựa chọn một phương pháp để sử dụng lâu dài. Dưới đây là năm cách để pha một ly cà phê ngon:

1. Pha cà phê bằng bình chất liệu granit

Lấy ra lượng cà phê xay mịn cần thiết, cho vào bình đựng làm bằng granit và rót nước lạnh vào vừa đủ ngập cà phê, để qua đêm ở chỗ có độ ấm trung bình. Sáng hôm sau, hãy cho nó vào ấm đun, rót nước sôi vào và đun cho nước đạt nhiệt độ sôi, rồi nhấc ra khỏi bếp để tránh sôi sùng sục.

Bằng phương pháp này, cà phê sẽ đậm đà hết mức, hương thơm tinh tế được giữ nguyên mà không chiết ra nước những chất có vị chua và đắng.

2. Pha cà phê bằng túi vải muslin

Pha cà phê bằng phương pháp lọc mà không cần bình pha hoặc ấm cà phê kiểu Pháp. Cho cà phê xay mịn vào túi vải muslin mỏng và đặt nó vào một vật đựng bình thường. Đầu tiên, hãy đun nóng vật đựng và rót nước sôi từ từ lên quanh túi, cho phép nước thấm ướt cà phê hiệu quả để chiết ra được trọn vẹn hương vị đậm đà của nó, sau đó để yên cho nó lắng lại mà không đun sôi.

3. Trộn cà phê với nước lạnh và lòng trắng trứng trước khi cho thêm nước nóng

Một phương pháp tuyệt vời khác, gọi là “quy trình nước lạnh”, được tiến hành theo các bước sau: Trộn cà phê xay mịn với lòng trắng một quả trứng và lượng nước lạnh đủ để ngập hết chỗ nguyên liệu này, vừa trộn vừa khuấy đều.

Tiếp theo, rót khoảng 1/3 lượng nước lạnh cần thiết vào bình đựng và đặt bình lên bếp, cho nó nóng lên từ từ đến khi sôi; ngay khi vừa tới nhiệt độ sôi thì thêm vào 1/3 lượng nước lạnh nữa rồi lặp lại cho đến khi nước sôi lần nữa, sau đó rót phần nước lạnh còn lại vào nốt, tiếp tục đun tới khi sôi.

Sau đó hãy nhấc bình ra khỏi bếp rồi để yên trong vài phút cho nó nguội và lắng lại, có thể thêm chút nước lạnh để đẩy nhanh quá trình; nhưng nếu đang vội, bạn cũng có thể dùng nước sôi thay cho nước lạnh theo phương pháp này.

Nhưng nước lạnh chiết xuất được trọn vẹn hơn các hoạt chất trong cà phê khiến ta sảng khoái mà không kèm theo các đặc tính gây hại của nó, tạo ra một món nước mạnh và đậm đà hơn so với khi dùng nước sôi, vì độ đậm và hương thơm bị thất thoát đi nhiều theo hơi nước nóng bốc lên.

4. Rang thơm bột cà phê đã xay mịn trước khi pha

Một phương pháp nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm để pha một tách cà phê ngon là trước hết hãy bắc chảo đun nóng một ít cà phê mới rang và xay mịn, 30g cho mỗi lít nước - bằng ngọn lửa cháy đượm, rồi đổ cà phê vào đầy một túi vải muslin, sắp xếp để treo nó lơ lửng giữa cái nồi, từ từ đổ nước sôi lên đó để nước thấm qua túi và nhỏ giọt xuống.

Sau đó, để yên trong khoảng 10 phút, giữ nóng mà không đun sôi, rót ra dùng kèm sữa và đường. Thế nhưng phương pháp đơn giản nhất, nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất là cho khoảng 30 g cà phê xay vào một cái nồi hoặc chảo sâu lòng.

Sau đó đặt lên bếp lửa, liên tục trộn bằng muỗng cho đến khi nó trở nên khá nóng, rồi rót vào đó khoảng nửa lít nước sôi, đậy kín trong năm phút và lọc qua một miếng vải muslin mỏng, hâm nóng món nước trước khi dùng.

5. Trộn hai loại bột cà phê với nhau, thưởng thức cùng với trứng

Để pha được “tách cà phê lý tưởng”, hãy lấy một phần Mocha Ả Rập chính hiệu và hai phần Java loại thượng hạng; rang riêng từng loại và trộn đều với nhau, đem xay mịn ngay trước khi pha. Cho cà phê vào đầy 2/3 một tách trà thường, với một quả trứng sống

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

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