Cách đơn giản để lựa chọn cà phê ngon

Khi hạt cà phê đã được nghiền thành bột mịn, vẫn có những cách đơn giản để xem đó có phải cà phê ngon hay không. Bạn có thể sờ tay vào bột cà phê, pha chúng vào nước và quan sát.

Màu sắc và mùi hương của cà phê cho chúng ta đáp án chính xác về chất lượng. Ảnh minh họa: C.W.

Nhiều người sành sỏi quả quyết rằng tốt nhất là rang cà phê tại nhà, vì làm vậy chắc chắn sẽ tránh được nguy cơ cà phê bị trộn thêm chất độn hoặc bị cũ, mất mùi và mất vị.

Vì vậy, để tránh mọi rủi ro, người tiêu dùng nên mua cà phê nguyên hạt rồi tự xay; nhưng nếu nghi ngờ thì có thể kiểm tra mọi mẫu cà phê xay bằng thử nghiệm đơn giản và hiệu quả như sau:

- Để ý xem cà phê xay có bị cứng lại và đóng cục bằng cách dùng ngón tay bóp thử, nếu có thì rõ mười mươi cà phê đã bị trộn thêm chất độn, nhiều khả năng là rễ diếp xoăn.

- Thả một mẫu nhỏ cà phê đang bị nghi ngờ lên mặt nước trong ly rượu vang, nếu có một phần nổi và một phần chìm thì chắc chắn nó đã bị trộn thêm rễ diếp xoăn, ngũ cốc rang hoặc các nguyên liệu khác tương tự.

- Cho một ít cà phê xay vào nước lạnh, nếu nước trở nên sẫm màu, đó là bằng chứng cho thấy trong đó có thành phần thực vật đã rang.

- Thế nhưng nếu muốn xác định chắc chắn cà phê xay có chứa rễ diếp xoăn hoặc chất độn khác hay không, hãy múc một muỗng cà phê mẫu thử đang bị nghi ngờ rồi rắc nó lên mặt ly nước lạnh.

Nếu nó nổi được khá lâu, gần như không làm nước đổi màu, thì đó là cà phê nguyên chất, nhưng nếu có một phần chìm xuống đáy và từ từ khiến cho nước ngả sang sắc nâu đỏ, nó đã được độn thêm diếp xoăn, lúa mạch đen, đậu hoặc các chất khác tương tự.

Còn cách khác nữa là cho một muỗng cà phê vào một cái chai trắng đựng nước lạnh và lắc đều trong một lúc, nếu mẫu thử là cà phê nguyên chất, nó sẽ nổi lên bề mặt, gần như không làm nước đổi màu, nhưng nếu có chất độn, nó sẽ chìm xuống và làm nước đổi màu bởi những lý do sau:

Cà phê nguyên chất được bao bọc trong một chất dạng dầu, chất này ngăn bột cà phê hấp thụ nước, còn chất độn không có đặc tính này nên sẽ nhanh chóng thấm nước, trĩu nặng và làm nước đổi màu, nhiều ít tùy tỉ lệ sử dụng;

- Trải một lượng nhỏ cà phê xay lên một mẩu thủy tinh hoặc một bề mặt nhẵn mịn khác, nhỏ vài giọt nước để làm ẩm, rồi dùng kim nhặt ra vài hạt nhỏ. Nếu các hạt này bị mềm thì chắc chắn cà phê bị trộn thêm chất độn, vì các hạt nhỏ trong hạt cà phê rất cứng và chắc, không bị mềm hay nhũn ra ngay cả khi ngâm nước thật lâu.

Thường thì những phương pháp đơn giản này cũng đủ để phát hiện các kiểu độn cà phê thông thường, nhưng để xác định tính chất và mức độ pha trộn, cần phải dùng đến khoa học và hóa học, mà kính hiển vi là phương tiện hỗ trợ phát hiện đáng tin cậy và hiệu quả nhất.