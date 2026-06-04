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Tất tần tật về cà phê

Cuốn sách là chuyến hành trình hấp dẫn đưa độc giả băng qua những lục địa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử để khám phá nguồn gốc, sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của một trong ba thức uống phổ biến nhất thế giới.

Xuất bản

Nơi cà phê trở thành 'đồ uống quốc dân'

  • Thứ năm, 4/6/2026 21:11 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Ở Brazil, cà phê được coi là 'đồ uống quốc dân', cách uống cà phê ở đây cũng khá đặc biệt. Hạt cà phê được nghiền thành bột mịn, cho vào túi vải nhỏ và ngâm trong nước nóng.

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Người Brazil uống cà phê hàng ngày và rất yêu thích thứ đồ uống này. Ảnh minh họa: C.W.

Ở Java, Sumatra và các nước trồng cà phê phương Đông khác, người bản địa dùng lá cà phê để pha nước uống và hàm lượng hoạt chất caffeine trong lá rất cao. Đầu tiên, họ rang và ủ lá như với lá trà, rồi cũng pha bằng cách ngâm nước nóng như pha trà. Người ở đây thích nước pha từ lá hơn là từ hạt cà phê rang.

Thực dân Hà Lan ở Nam Phi không chỉ sử dụng cà phê trong mọi bữa ăn mà còn dùng nó vào mọi lúc, ấm pha cà phê luôn được đặt trên bếp lửa để sẵn sàng tiếp đãi bất cứ vị khách và người bạn nào ghé thăm. Khi pha chế, họ sử dụng hai cái ấm, một ấm để đun nước và rót lên cà phê để trong ấm còn lại; cứ rót nước qua lại vài lần, cuối cùng thêm vào một ít nước lạnh để cặn lắng xuống rồi mới dọn lên uống.

Ở Mexico, cà phê được rang, xay và pha chế liền một lúc; người ta rang hạt cà phê theo yêu cầu rồi cho vào một cái túi hoặc miếng vải thô để giã mịn, rồi lập tức được chuyển nó vào ấm, tiếp theo họ đổ nước sôi vào và thêm sữa, sau đó để sôi liu riu hoặc đun sôi từ từ trong khoảng ba phút. Trong một số trường hợp, khi rót ra dùng họ mới thêm sữa, tỉ lệ thông thường là cà phê chiếm ⅓ tách hoặc ít hơn và phần còn lại là sữa.

Ở Cuba, nơi có thể tìm thấy loại cà phê ngon nhất trên thế giới, món đồ uống này được pha chế bằng cách đầu tiên là cho cà phê rang xay mịn vào một túi vải flannel thô cho vừa đầy nửa túi, rồi treo túi lên một cái đinh hoặc móc treo, phía dưới là một cái nồi hoặc bình đựng khác.

Sau đó, cứ cách một lúc lại đổ nước lạnh lên cái túi cho đến khi nó thấm ướt hoàn toàn, nước đã nhỏ từ túi xuống bình đựng sẽ được đem rót lên túi trở lại, cứ thế cho đến khi dung dịch trở nên khá đặc và đen thẫm. Pha một thìa cà phê chất lỏng chiết xuất này với một cốc sữa sôi sẽ cho ta một món cà phê tuyệt hảo.

Ở Cuba, cái túi flannel này được treo trên tường suốt ngày đêm, quá trình rót nước lạnh lên túi và để nước nhỏ giọt xuống bình diễn ra gần như liên tục; người ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh mời nhau và uống cà phê thoải mái như người Trung Quốc dùng trà hoặc như chúng ta uống nước vậy.

Cà phê là loại thức uống gần như độc quyền hoặc là “đồ uống quốc gia” của người dân Brazil, đặc biệt ở những vùng trồng nhiều cà phê nhất. Tại đó, cà phê được rang ở các nhà máy nhỏ, như ở Mỹ, nhưng thường xuyên hơn là dùng chảo sắt, rang nhiệt độ cao cho đến khi hạt trở nên thẫm màu, rồi nghiền hoặc xay ra thật mịn, gần như bột và cho vào túi vải muslin hoặc vải len đặt trong nồi hoặc vật chứa khác, sau đó rót nước sôi vào ngâm trong khoảng 15 phút.

Như vậy, họ sẽ chiết được toàn bộ hương vị đậm đà của cà phê, người Brazil hầu như ai cũng thích cà phê “đen” và đậm, tức là không pha với sữa và vì vậy họ cũng sử dụng lượng cà phê lớn hơn.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

Cà phê Rót nước Rang Sumatra Túi vải Cà phê

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