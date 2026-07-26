Trường phái Ý niệm cho rằng giá trị một tác phẩm nằm ở ý tưởng chứ không phải hình thức. Quan điểm này đã làm thay đổi cách con người định nghĩa và tiếp cận nghệ thuật đương đại.

Bức ảnh Tôi tuyệt vọng từ loạt tác phẩm Những tấm biển nói lên điều bạn muốn chúng nói ra và không phải những tấm biển thể hiện điều mà người khác muốn bạn nói được chụp bởi nghệ sĩ Gillian Wearing vào năm 1992-1993. Ảnh: tate.org.uk.

Các nghệ sĩ tiêu biểu: Joseph Kosuth • Michael Craig-Martin Félix González-Torres • Martin Creed • Gillian Wearing • Tracey Emin

Mặc dù ra đời gần 50 năm sau khi Duchamp thể hiện sự bài xích đối với các truyền thống nghệ thuật, trường phái nghệ thuật Ý niệm đã cho thấy rằng nghệ thuật không nhất thiết phải được đánh giá trên phương diện thẩm mĩ.

Trường phái Ý niệm chưa bao giờ là một trào lưu độc lập và hoàn thiện, đó là một thuật ngữ có phạm trù rộng lớn mà hiện nay đang bao trùm lên rất nhiều loại hình nghệ thuật và trỗi dậy dường như đồng thời ở cả Mỹ và châu Âu.

Các nghệ sĩ Ý niệm đã chủ trương cổ vũ cho một loại hình nghệ thuật của ý tưởng hay ý niệm, cho rằng những điều này còn có giá trị hơn các thủ pháp kĩ thuật hay tính thẩm mĩ.

Chối bỏ quan điểm thông thường cho rằng mỹ thuật là vô giá và đáng tôn sùng, các nghệ sĩ Ý niệm đã sáng tác theo rất nhiều cách thức khác nhau, gồm có nghệ thuật Trình diễn, nghệ thuật Video, nghệ thuật Địa hình và Arte Povera, vứt bỏ hết các loại chất liệu và phương thức tiếp cận nghệ thuật thông thường, đồng thời hướng đến việc loại bỏ khái niệm về các vật phẩm nghệ thuật hữu hình có thể sưu tầm được.

Tất cả những điều này bổ sung thêm vào lí luận của họ cho rằng vẻ bề ngoài mà ta nhìn thấy được chỉ đóng một vai trò hết sức hạn chế. Thường tạo nên những tác phẩm sắp đặt đồ sộ mang tính tạm thời, hay những sáng tạo khác thường, các nghệ sĩ Ý niệm lập luận rằng họ đang mở rộng những giới hạn của nghệ thuật và giúp cho nghệ thuật ngày càng trở nên dễ tiếp cận đối với nhiều người hơn. Những ý niệm của họ trải rộng từ nghiêm túc đến gây sốc và từ tầm thường đến tươi vui.