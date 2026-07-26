'Cẩn thận với thứ do AI sinh ra, vì sản phẩm đó chỉ ở mức trung bình'

Ông Đinh Trần Tuấn Linh cho rằng AI được thiết kế để tạo ra kết quả mang tính trung bình, bởi vậy một sản phẩm tốt cần thêm nhiều quyết định cá nhân của con người.

Ngày 25/7 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức buổi giới thiệu bộ sách AI for Everything gồm 5 cuốn, khám phá vai trò của AI trong nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống.

Sự kiện có sự tham gia của chuyên gia Đinh Trần Tuấn Linh, Giám đốc kỹ thuật tại NIKON, nhà sáng lập Urah Network, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Chuyên gia Đinh Trần Tuấn Linh (bên trái) và ông Lang Minh (bên phải) điều phối viên của buổi trò chuyện. Ảnh: Phan Chi.

Theo ông Đinh Trần Tuấn Linh, sự thay đổi của AI diễn ra với tốc độ nhanh, gần như mỗi ngày lại có một cập nhật mới, nên để thích nghi trong thời đại AI, con người cần một cách nghĩ khác thay vì đơn thuần "chạy theo" công nghệ.

“Để thích nghi với AI, ta cần biết rõ AI làm được gì và không làm được gì để biết AI có phát triển thế nào cũng chỉ nằm trọn trong một ‘khung’ đó, dù nó cập nhật thế nào cũng không vượt ra khỏi khung, đây là cách để có một mindset (tư duy - PV) đúng với AI”, ông Tuấn Linh nhận định.

Chuyên gia còn cho rằng người lao động hiện nay cần “mindset đúng để không lo lắng, skillset (bộ kỹ năng - PV) đúng để tiết kiệm thời gian, và nên chọn sản phẩm AI trong tầm giá để tối ưu chi phí”.

Các diễn giả và người tham gia bàn tới việc nên để AI làm gì và không để AI làm gì. Theo đó, các ý kiến cho rằng AI không được tham gia vào quá trình ra quyết định mà phải để con người quyết định. “AI quyết định tương đối tệ, không phải AI sai mà vì nó quyết định quá ‘trung bình’, mà chúng ta đều ghét sự trung bình, nên ta ghét sản phẩm hoàn toàn tạo bởi AI”, ông Tuấn Linh nói.

Đồng thời, chuyên gia cũng nêu rằng không nên để AI tiếp xúc với cảm xúc của con người. Các nhiệm vụ cần sự thấu cảm, cần trí thông minh cảm xúc vẫn cần sự tham gia của con người.

Bàn về ứng dụng AI trong doanh nghiệp, ông Đinh Trần Tuấn Linh cho rằng hiện nay tỷ lệ ứng dụng AI thành công ở quy mô doanh nghiệp chỉ mới khoảng 8%, trong khi tỷ lệ người lao động cá nhân sử dụng AI hiệu quả sau khi được đào tạo tốt lại khá cao.

Như vậy, việc tự động hóa các quy trình của tổ chức bằng AI vẫn còn là bài toán có tỷ lệ thất bại cao. Nguyên nhân là dữ liệu của các tổ chức chưa ở trạng thái sẵn sàng để ứng dụng AI.

Ông Đinh Trần Tuấn Linh cũng khẳng định rằng trong thời đại AI, cần rèn luyện năng khiếu thẩm mỹ, năng lực cảm thụ nhằm tăng năng lực đánh giá sản phẩm do AI tạo ra.

“AI sản xuất ra được thứ trung bình, nên nếu AI làm được gì ấn tượng với ta, nghĩa là trong lĩnh vực đó ta chưa giỏi lắm. Hãy cẩn thận với những thứ trơn tru do AI sinh ra, vì sản phẩm đó chỉ có điểm trung bình”, ông Linh đánh giá và cho biết thêm một người có sẵn năng lực chuyên môn khi kết hợp dùng AI sẽ tạo ra sản phẩm tốt hơn nhiều lần so với người "tay ngang" chuyên môn đó và dùng AI.

Bộ sách AI for Everything của Nhà xuất bản Kim Đồng. Ảnh: Phan Chi.

Sự kiện cũng giới thiệu bộ sách AI for Everything của Nhà xuất bản Kim Đồng. Đây là cẩm nang nhập môn tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo dưới góc độ nghiên cứu xã hội.

Qua từng chủ đề, bộ sách giúp độc giả nhận diện những tiềm năng, tác động tích cực nhằm thúc đẩy xã hội của của công nghệ AI, đồng thời phân tích các vấn đề liên quan đến thiên kiến dữ liệu, đạo đức công nghệ và trách nhiệm của con người trong quá trình phát triển, ứng dụng AI.

Bộ sách AI for Everything gồm 5 cuốn, khám phá vai trò của AI trong nhiều địa hạt khác nhau của đời sống đương đại: AI trong khám phá khoa học, AI vì sự đa dạng, AI trong giao tiếp, AI vì phát triển bền vững và AI cho tri thức.