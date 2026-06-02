Tất tần tật về cà phê

Cuốn sách là chuyến hành trình hấp dẫn đưa độc giả băng qua những lục địa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử để khám phá nguồn gốc, sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của một trong ba thức uống phổ biến nhất thế giới.

Cách thưởng thức cà phê kỳ lạ của người Ethiopia

  • Thứ ba, 2/6/2026 18:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cà phê không chỉ được pha phin, ủ lạnh, đun cùng nước nóng. Ở một số nơi có những cách thưởng thức cà phê rất kỳ lạ, như người Ethiopia thưởng thức cà phê cùng mỡ lợn.

Ngày nay, cà phê đa phần được thưởng thức bằng cách ủ cùng nước nóng. Trước kia, ở nhiều vùng có cách thưởng thức cà phê rất đặc biệt. Ảnh minh họa: C.A.

Ở Ethiopia và Đông Nam Phi, nơi đầu tiên phát hiện ra giá trị của cà phê và đã sử dụng nó trong nhiều thế kỷ trước khi tiếp cận với thế giới bên ngoài, cà phê được sử dụng ở dạng rắn, được rang lên, nghiền ra và trộn với mỡ hoặc dầu, vo thành viên rồi ăn trực tiếp. Người bản xứ tuyên bố một viên này cho họ đủ năng lượng để hoạt động cả ngày và họ thích dùng món này hơn là một bữa bánh mì hay thịt.

Thế giới văn minh phải chịu ơn người Ả Rập không chỉ vì họ đã khám phá ra loài cây cà phê và sản phẩm của nó, mà còn vì họ đã tìm ra cách pha chế nó thành nước uống.

Người Ả Rập pha chế cà phê trong những bình đất nung có nhiều lỗ trên bề mặt, đầu tiên là đặt bình trong tro nóng cho đến khi nước bốc hơi hết và bình được hun đủ nóng, sau đó cho cà phê mới rang xay vào trong, thêm chút muối, rồi đun nóng già. Sau đó, họ đổ nước sôi vào bình, đậy bình lại và để nó nằm yên trong tro nóng cho đến khi cặn lắng xuống, lúc đó, mới rót ra dùng.

Ở vùng đất này, người ta còn nấu một món nước gọi là Kishre từ phần vỏ thịt khô của trái cà phê, cách chế biến là dùng đá đập hoặc nghiền phần vỏ thịt còn tươi rồi cho nó vào chảo đất nung đựng nước sôi đặt trên ngọn lửa nhỏ cháy đều. Sau đó, họ thêm bạch đậu khấu xay và một chút quế hoặc gừng vào món nước, để sôi liu riu nửa giờ rồi mới đem ra sử dụng.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà cà phê được xem như thức uống của quốc gia, nó được chế biến như sau: Trước tiên là xay hạt cà phê ra thật mịn, gần như bột, cho nó vào một cái nồi rồi rót nước lạnh vào, đặt nồi trên bếp lửa cho đến khi nước sôi, sau đó dọn ra uống mà không thêm sữa hay đường gì cả.

Thế nhưng nếu chỉ muốn pha một tách cà phê, người ta đong lấy lượng cà phê vừa đủ bằng một loại ấm pha cà phê nhỏ bằng đồng thau, có tay cầm dài, kích thước vừa đủ chứa một hay hai tách tùy trường hợp, rồi rót nước vào vừa đủ đầy ấm, đặt ấm lên than hồng cho đến khi nước đạt nhiệt độ sôi là lấy ra, không để lâu hơn, sau đó rót ra tách nhỏ dùng ngay, không cần lọc hay để cặn lắng xuống.

Trong khi đó, ở Ai Cập, một nơi cũng nổi tiếng với món cà phê tuyệt hảo, bước pha chế đầu tiên là xay hạt ra thật mịn giống như ở Thổ Nhĩ Kỳ, thêm vào một lượng đường bằng với cà phê, rót nước sôi vào, rồi đặt bình lên bếp lửa cho đến khi sôi già, thỉnh thoảng lại nhấc ra khỏi bếp để nguội, cứ như thế đến khi nước ngả đen và hơi đặc lại, rồi rót ra dùng là vừa.

Cà phê pha theo cách này rất mạnh và đậm đà, quá đậm so với khẩu vị thông thường, sẫm màu, có bọt và nhìn chung là một thứ thức uống tuyệt ngon.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

