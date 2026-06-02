Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 04 về Xuất bản

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mới ban hành Hướng dẫn số 22 về Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.
|
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sách đoạt giải Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII. Ảnh: TTXVN.
Xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng về xuất bản, trong đó nhấn mạnh hoạt động xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là công cụ chủ đạo trong giáo dục, ngoại giao văn hóa, là bộ phận quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa, góp phần khẳng định, phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế
Hướng dẫn nêu cần thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đọc, hình thành các thiết chế văn hóa tạo không gian văn hóa đọc, học tập, sáng tạo trong cộng đồng hướng đến xây dựng phong trào toàn dân đọc sách
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 04:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.
Ba là, xây dựng chiến lược phát triển xuất bản gắn với công nghiệp văn hóa
Năm là, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm đạo đức, nghề nghiệp, vi phạm pháp luật về xuất bản
Hội Xuất bản Việt Nam phát huy vai trò phát triển văn hóa đọc
Hướng dẫn cũng nêu các nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Chỉ thị 04.
Trong đó, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Chỉ thị số 04-CT/TW đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả; chỉ đạo thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản.
Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 04-CT/TW nhằm tăng cường nguồn lực cho hoạt động xuất bản; xây dựng Dự án Hỗ trợ Xuất bản Việt Nam, Dự án Dịch thuật Việt Nam với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.
Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung xây dựng khung chương trình chuẩn về đào tạo nhân lực ngành xuất bản và truyền thông
Hội Xuất bản Việt Nam phát huy vai trò tập hợp, phản biện, phát triển văn hóa đọc; tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản; phối hợp triển khai các nhiệm vụ phát triển ngành xuất bản theo tinh thần Chỉ thị 04.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.