Cần đưa vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam vào Luật Xuất bản

Một số ý kiến cho rằng cần đưa vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản, nhằm thể chế hóa một quan điểm đã nêu rõ trong Chỉ thị 04.

Giải thưởng Sách Quốc gia (xây dựng từ nền tảng Giải thưởng Sách Việt Nam) do Hội Xuất bản tham gia thực hiện nhiều năm qua, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành sách. Ảnh: Việt Linh.

Tại Hội thảo Thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng tại Nghị quyết 80-NQ/TW và Chỉ thị 04-CT/TW trong sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản, diễn ra tại Hà Nội chiều 5/5, Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng góp ý cần xác định rõ vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam.

Hội thảo Thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng tại Nghị quyết 80-NQ/TW và Chỉ thị 04-CT/TW trong sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản. Ảnh: Đinh Hà.

Nêu rõ vai trò Hội Xuất bản vào Luật để "rõ người, rõ việc"

Ông Đỗ Quang Dũng lập luận Chỉ thị 04 trong phần tổ chức thực hiện đã ghi rõ nội dung “Hội Xuất bản Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển ngành xuất bản và văn hóa đọc”. Đây là cơ sở quan trọng để đưa Hội Xuất bản Việt Nam vào dự thảo Luật.

Đồng thời, ông Đỗ Quang Dũng chỉ ra trong Luật Báo chí 2025, có riêng điều 12 về Hội Nhà báo Việt Nam quy định 5 nhiệm vụ cụ thể của Hội Nhà báo Việt Nam.

Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng nêu góp ý cần xác định vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam trong dự thảo Luật. Ảnh: Đinh Hà.

Đồng tình với góp ý này của ông Đỗ Quang Dũng, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhấn mạnh: “Chỉ thị của Đảng đã đề cập rõ nội dung liên quan tới phát huy vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam. Như vậy, Đảng đánh giá rất cao vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam trong khía cạnh hội nhập quốc tế. Với những câu chuyện như bản quyền, trao đổi tương tác, trao tặng, hợp tác quốc tế, Hội Xuất bản Việt Nam có thể giải quyết được những vấn đề này cho ngành xuất bản”, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh đánh giá.

Chia sẻ thêm, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh gợi mở nội dung “chủ trì, tổ chức Giải thưởng Sách quốc gia” có thể giao cho Hội Xuất bản Việt Nam và thể chế hóa điều này trong dự thảo Luật.

“Các đồng chí cứ mạnh dạn đưa vai trò của Hội Xuất bản vào trong Luật Xuất bản. Chỉ thị 04 nói rõ cần ‘nâng cao chất lượng Giải thưởng Sách quốc gia ngang tầm khu vực’. Chúng ta phải thể chế điều này vào Luật, giao Hội Xuất bản Việt Nam chủ trì, tổ chức Giải”, bà Mỹ Linh nhấn mạnh. Điều này cũng tương tự nội dung trong Luật báo chí quy định Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức giải báo chí.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tại Hội thảo. Ảnh: Đinh Hà.

Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản khẳng định việc đưa vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam vào dự thảo Luật sẽ giúp “rõ người, rõ việc”, từ đó, Hội mới có thể đảm nhiệm tốt vai trò.

“Hiện nay, tôi hình dung Hội phải gánh việc mà Hội chưa được giao chính thức. Tới đây, trong dự thảo Luật, đề nghị bổ sung vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam vào một điều cụ thể, tôi nghĩ là điều hoàn toàn có tính khả thi”, bà cho biết.

Căn cứ vào những chỉ đạo trong Chỉ thị 04, Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cho rằng Hội Xuất bản Việt Nam có thể làm đề án để trở lại là một trong những hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, căn cứ vào điều kiện thực tế để tham gia công nghiệp văn hóa, tham gia chính sách đối ngoại, ngoại giao văn hóa.

Tiếp thu ý kiến của ông Đỗ Quang Dũng và bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên cho biết cũng mong muốn có nội dung về Hội Xuất bản Việt Nam trong dự thảo Luật.

Mở rộng hơn, ông Nguyễn Nguyên cho rằng ngành xuất bản không chỉ có câu chuyện của Hội Xuất bản Việt Nam, mà còn có Hiệp hội In Việt Nam, Hiệp hội bản quyền,… Nếu có thể đưa vào Luật, cần đưa vào vai trò của các hội, trong đó có vai trò trung tâm của Hội Xuất bản Việt Nam.

Ông Nguyễn Nguyên ghi nhận và lĩnh hội ý kiến về nội dung này, cho biết ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật trong thời gian tới.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên tại Hội thảo. Ảnh: Đinh Hà.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm đã tổng kết các nội dung trọng tâm tại Hội thảo.

Theo ông Phan Tâm, các ý kiến tại buổi Hội thảo thống nhất cần phải có cách tiếp cận mới với xuất bản: Đây là lĩnh vực văn hóa - tư tưởng quan trọng, nhưng đồng thời cũng là một ngành công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế nội dung, gắn với công nghệ, với dữ liệu, thị trường. “Định hướng này cần được tiếp tục thể hiện rõ hơn trong luật, nhất là trong các quy định khẳng định vị thế của ngành xuất bản, các chính sách phát triển, tổ chức hoạt động, phương thức quản lý”, ông Phan Tâm cho biết.

Ông đánh giá dự thảo Luật về cơ bản đã thể chế hóa được đa số các quan điểm lớn của Đảng đối với xuất bản. Tuy nhiên, để thể chế hóa một cách đầy đủ hơn các quan điểm và định hướng trong Nghị quyết 80 và Chỉ thị 04, dự thảo Luật cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện hơn một số nội dung có ý nghĩa quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm tổng kết các nội dung trọng tâm tại Hội thảo. Ảnh: Đinh Hà.

Trong đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhắc tới nội dung đổi mới mô hình tổ chức hoạt động của nhà xuất bản để theo kịp sự phát triển của thị trường nội dung, xu hướng hội tụ giữa các mảng báo chí - truyền thông - nội dung số; mô hình liên kết hợp tác giữa xuất bản với nhiều lĩnh vực, từng bước tạo dựng hệ sinh thái xuất bản hiện đại.

Dự thảo Luật cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về phòng chống in lậu, sao chép, số hóa, phát tán trái phép xuất bản phẩm; bổ sung nguyên tắc ứng dụng công nghệ trong bảo vệ bản quyền, như công cụ nhận diện nội dung, theo dõi phát hiện vi phạm, giúp nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật.