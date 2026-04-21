Dự án trao tặng "1.000 thư viện tri thức cho em" sẽ được triển khai trong 10 năm. Dự án do Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức.

Chiều 21/4, Lễ công bố Dự án trao tặng “1.000 thư viện tri thức cho em” và phát động phong trào “Trao cuốn sách - Mở tương lai” đã diễn ra tại Thư quán Wiselands, Hà Nội. Chương trình do Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức.

Buổi lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Hoàng Hải Long - Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; cùng đại diện Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, đại diện các đơn vị xuất bản, các nhà văn, nhà giáo dục.

Nâng cao cơ hội tiếp cận tri thức cho thế hệ trẻ

TS Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam - phát biểu khai mạc buổi lễ, công bố Dự án trao tặng “1.000 thư viện tri thức cho em”. Theo ông Dũng, dự án xuất phát từ mong muốn thúc đẩy văn hóa đọc ở thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ ở vùng sâu, vùng xa, những vùng trẻ em chưa có nhiều điều kiện tiếp cận sách.

“Để đẩy mạnh văn hóa đọc, cần phải xuất phát từ thế hệ trẻ. Chúng tôi suy nghĩ rất lâu về việc làm sao để các cháu có điều kiện tốt nhất tiếp cận tri thức, văn hóa một cách bình đẳng”, ông Dũng cho biết.

Dự án được triển khai trong thời gian 10 năm trên quy mô toàn quốc. Mỗi năm, dự án sẽ trao tặng 100 thư viện tới các địa phương, đồng thời tạo dựng những không gian hình thành thói quen đọc sách. Mỗi thư viện được thiết kế theo mô hình chuẩn, bao gồm: hệ thống 500 - 1.000 đầu sách, báo, ấn phẩm phù hợp với lứa tuổi học sinh; thiết bị hỗ trợ học tập (căn cứ vào nhu cầu thực tiễn và nguồn tài trợ; dự kiến gồm: 1 máy tính PC cùng thiết bị trình chiếu, 1 TV, hoặc 1 máy chiếu); không gian cảnh quan đọc thân thiện, dễ tiếp cận.

Dự án ưu tiên triển khai tại các địa phương còn khó khăn, thiếu điều kiện tiếp cận đa dạng các ấn phẩm sách, báo có nội dung phù hợp cho thiếu nhi, học sinh, đồng thời đảm bảo hiệu quả khai thác và sử dụng lâu dài. Dự án được triển khai theo cơ chế xã hội hóa, với sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

Song song với dự án, phong trào “Trao cuốn sách - Mở tương lai” được phát động, nhằm lan tỏa tinh thần chia sẻ tri thức cho toàn xã hội. Phong trào này nhằm kêu gọi học sinh tại trường học toàn quốc cùng tham gia đóng góp sách báo, ấn phẩm phù hợp bổ sung nguồn tài liệu cho các thư viện thuộc Dự án trao tặng “1.000 thư viện tri thức cho em”.

Giải pháp mang tính chiến lược nhằm phát triển văn hóa đọc

Ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - cho rằng đây là hoạt động có tính chiến lược, nhằm phát triển văn hóa dọc, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng xã hội học tập theo những định hướng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Bàn về cách thức phát triển các thư viện trao đi, ông Phạm Minh Tuấn kỳ vọng các thư viện không chỉ cung cấp sách, mà tạo ra thói quen đọc, trở thành một không gian văn hóa - giáo dục mở cho các em học sinh. Để làm được sứ mệnh này, dự án lấy sách in làm vai trò nền tảng, đồng thời định hướng tích hợp các yếu tố công nghệ, từng bước đưa tài nguyên số vào thư viện, giúp mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho học sinh, góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức.

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam kêu gọi sự chung tay của các đơn vị xuất bản. Theo ông Phạm Minh Tuấn, các bên cùng có lợi khi đồng hành cùng dự án. Một mặt, các đơn vị làm sách có cơ hội lan tỏa giá trị của các cuốn sách hay, từ đó nâng cao hình ảnh và uy tín thương hiệu; xã hội có định hướng đọc tốt hơn, hưởng lợi từ nội dung cuốn sách; các thư viện cũng dễ dàng chọn lựa đầu sách bổ sung vào thư viện.

Về phong trào “Trao cuốn sách - Mở tương lai”, ông Phan Việt Hùng - Phó tổng biên tập Thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã phát biểu nêu định hướng dự án. Ngoài bổ sung nguồn sách cho các thư viện trao tặng địa phương, phong trào đóng góp sách “Trao cuốn sách - Mở tương lai” còn giáo dục tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng cho các em học sinh.

Tại lễ công bố dự án và phát động phong trào, đại diện 2 đơn vị đồng chủ trì đã trao tặng 20 thư viện cho Dự án. Đồng thời, dự án cũng nhận được những cuốn sách đầu tiên từ các em học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Văn Chương tại Hà Nội. Các em học sinh đã có cơ hội giao lưu với các tác giả ngay tại buổi lễ, để hiểu hơn về cách phát triển kỹ năng đọc trong thời đại mới.

Đóng góp cho phong trào "Trao cuốn sách - Mở tương lai" Ban tổ chức khuyến khích người gửi tặng sách, báo, truyện, ấn phẩm ghi lời nhắn gửi tới người được tặng nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia. Thiéu nhi, học sinh, các nhà trường, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có thẻ gửi tặng ấn phẩm qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Tòa soạn Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tại Hà Nội và Văn phòng đại diện của Báo tại địa phương. Thời gian tiếp nhận ấn phẩm theo lộ trình Dự án trao tặng "1.000 thư viện tri thức cho em" từ ngày 21/4/2026 đến hết tháng 12/2035.