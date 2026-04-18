Bộ Tổng Tham mưu: Thư viện lưu động lan tỏa văn hóa đọc

Chiều 16/4, tại Lữ đoàn Tác chiến điện tử 98, Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu tổ chức khai mạc thư viện lưu động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn phát biểu khai mạc.

Dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu; Đại tá Phạm Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu; Đại tá Mạc Thùy Dương, Giám đốc Thư viện Quân đội; Thạc sĩ Vương Thế Hùng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một...

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị, nâng cao tri thức, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong toàn quân.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn nhấn mạnh: Sách là kho tàng tri thức vô tận của nhân loại, giữ vai trò quan trọng trong mở mang trí tuệ, rèn luyện tư duy, bồi đắp nhân cách con người. Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số, văn hóa đọc càng có ý nghĩa nền tảng, giúp con người tư duy sâu sắc, có hệ thống và hoàn thiện các phẩm chất cần thiết. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam vì vậy không chỉ tôn vinh giá trị của sách, người làm sách, mà còn góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, phát triển văn hóa dân tộc.

Thư viện Quân đội trao sách tặng Lữ đoàn Tác chiến điện tử 98.

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực phát triển phong trào đọc sách; chú trọng củng cố hệ thống thư viện, phòng đọc; duy trì, nhân rộng mô hình thư viện lưu động, đưa sách đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ. Năm 2026, chương trình tiếp tục được triển khai với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, tập trung nâng cao nhận thức, tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, hình thành thói quen đọc trong bộ đội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền; quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống thư viện; mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động đọc sách, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Dịp này, Thư viện Quân đội trao 200 cuốn sách có giá trị về chính trị, quân sự, lịch sử, kỹ năng sống tặng Lữ đoàn Tác chiến điện tử 98, góp phần bổ sung nguồn tư liệu thiết thực, phục vụ học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Các đại biểu tham quan mô hình thư viện lưu động.

Đại biểu và các cán bộ, chiến sĩ, sinh viên giao lưu, đọc sách.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động phong phú, thiết thực được tổ chức như: Trưng bày, giới thiệu sách theo chủ đề; phục vụ đọc sách lưu động; giao lưu, tọa đàm “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”.

Chương trình có sự tham gia của nhà văn Trầm Hương, Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh và diễn viên Steven Nguyễn, qua đó chia sẻ những câu chuyện nghề, trải nghiệm sáng tác, lan tỏa niềm đam mê đọc sách, khơi dậy ý thức tự học, tự rèn trong cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú, lành mạnh trong đơn vị.