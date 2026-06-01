Thư gửi cổ đông tiết lộ cách Warren Buffett 'thắng đời'

Giờ đây, ở tuổi gần 96, Warren Buffett đã chiến thắng trong cuộc đời cả về tài sản, tuổi thọ, danh tiếng. Những bức thư gửi cổ đông của ông chứa đựng nhiều thông điệp.

Cuốn Berkshire Hathaway Letters to Shareholders: 1965-2024 không hề giống những cuốn sách khác. Được cấu trúc theo những bức thư Warren Buffett gửi cho cổ đông trong báo cáo thường niên, cuốn sách là một bản ghi chép về sáu thập kỷ phân bổ vốn trong lịch sử kinh doanh của Mỹ.

Cuốn sách đặc biệt của Buffett

Trong khi báo cáo thường niên của các công ty nổi tiếng thường chứa những lời lẽ sáo rỗng và tô vẽ, Warren Buffett lại muốn những bức thư của mình mang lại chân lý vĩnh cửu và giá trị trường tồn. 940 trang thư này đã được đưa vào một cuốn sách hoàn chỉnh và hứa hẹn mang đến những bài học về kinh doanh, về đạo đức hay cả những thông điệp vui nhộn.

Buffett tin rằng tập đoàn Berkshire Hathaway nên được xem như “một bộ phim đang diễn ra, chứ không phải một bức ảnh tĩnh” và ông viết mỗi bức thư với giả định rằng người đọc đã đọc những bức thư trước đó.

Carol Loomis, một cây viết kỳ cựu của Fortune, bắt đầu biên tập các bức thư từ năm 1979. Trong vài thập kỷ đầu tiên, Loomis và Buffett thường gửi bản thảo cho nhau qua FedEx để tránh tranh cãi qua điện thoại. Nhà báo Alice Schroeder, trong cuốn tiểu sử năm 2008, The Snowball, từng trích dẫn lời Buffett: "Carol nhanh chóng trở thành người bạn thân nhất của tôi, ngoài Charlie Munger, Phó chủ tịch của Berkshire".

Sau khi quỹ đầu tư của Buffett tự nguyện đóng cửa vào năm 1969, Buffett và Munger chỉ còn lại Berkshire Hathaway, một nhà sản xuất dệt may đang gặp khó khăn, và 2 công ty khác. 15 năm sau, Buffett nhận xét rằng ba doanh nghiệp này khi ông mua lần lượt ở trạng thái: “(1) tồn tại nhưng hầu như không kiếm được gì, (2) thu hẹp quy mô trong khi chịu tổn thất lớn, và (3) doanh số bán hàng giảm xuống chỉ còn khoảng 5% so với thời điểm chúng tôi tham gia.

Về lý do Buffett lại chọn một công ty đang hấp hối làm nền tảng để xây dựng một tập đoàn, ông viết vào năm 2014: “Tôi đã có 48 năm để suy nghĩ về câu hỏi đó, và tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng”.

Nhưng khó khăn không ngăn ông đạt được thành công. Những bức thư giải thích cách khởi đầu gần như vô vọng đó đã trở thành một tập đoàn với gần 400.000 nhân viên và vốn hóa thị trường lên tới 1 nghìn tỷ USD .

Công thức thành công của Buffett

Thay vì kiếm tiền bằng cách thực hiện những khoản đầu tư tuyệt vời, Buffett xây dựng một doanh nghiệp tuyệt vời với hoạt động đa ngành. Đáng chú ý là mảng bảo hiểm, không chỉ sinh lời từ phí bảo hiểm lớn mà còn tạo ra nguồn vốn khổng lồ để đầu tư vào các lĩnh vực khác.

Ngoài việc sở hữu nguồn tiền lớn, Berkshire cũng xây dựng được danh tiếng “chơi đẹp” và có tầm nhìn xa trông rộng. Do đó, họ được nhiều công ty tư nhân và nhà cung cấp vốn chọn hợp tác, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng.

Thứ ba là sự tự chủ. Buffett không mấy quan tâm đến các mục tiêu hàng quý và cũng phớt lờ đến quan điểm làm ăn thông thường, ví dụ như phát hành cổ phiếu. Ông biết mọi người cười nhạo khi ông ngoan cố tích lũy hàng núi tiền mặt. Tuy nhiên, ông thường là người cười cuối cùng khi ông có tiền mặt, còn người khác thì không.

Thứ tư là sự linh hoạt trong việc thay đổi chiến lược. Khi Berkshire trở nên quá lớn, Buffett đã hướng đến đa dạng hóa các công ty mà ông đầu tư để tạo nên nhiều nguồn thu nhập. Chiến lược của Berkshire là “tìm một doanh nghiệp xuất sắc với giá cả hợp lý để mua và đầu tư, thay vì tìm tới một doanh nghiệp tầm thường với giá hời”.

Chiến lược cuối cùng, và cũng quan trọng nhất, là lãi kép. Ông đã tinh tường nắm giữ cổ phiếu của các công ty siêu sinh lời trong nhiều thập kỷ, chẳng hạn như American Express và Coca-Cola. Đây chính là nguồn lợi nhuận bù đắp cho những quyết định đầu tư sai lầm.

Vào năm 2022, Buffett thừa nhận rằng "Trong 58 năm quản lý Berkshire, hầu hết quyết định phân bổ vốn của tôi đều chỉ tốt ở mức trung bình" và cho rằng sự tăng trưởng của Berkshire là nhờ "một số ít quyết định thực sự tốt" và sức mạnh của lãi kép.

Phải nói rằng, những bức thư không phải là sách để đọc trước khi ngủ, với kích thước to và khối lượng khá nặng. Max Olson, biên tập viên của tuyển tập này, đã in lại các bức thư trên giấy khổ 8,5 x 11 inch (21.59 x 27.94 cm), trung thành với định dạng báo cáo thường niên.

Tuy nhiên, người đọc có thể thưởng thức chúng một cách thú vị trong suốt một năm, mỗi tuần một hoặc hai bức thư.

Giờ đây, ở tuổi gần 96, Warren Buffett đã chiến thắng trong cuộc đời cả về tài sản, tuổi thọ và danh tiếng của một người đứng đắn. Những bức thư là một cách để hiểu rõ con đường dẫn đến những chiến thắng này.