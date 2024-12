Năm cuốn sách Warren Buffett khuyến nghị đọc trước thềm 2025

The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution của Walter Isaacson. Được xuất bản năm 2014, The Innovators xem xét cách công nghệ thay đổi theo thời gian và định hình thế giới kinh doanh ngày nay. Buffett đánh giá cao cuốn sách này vì nêu bật tầm quan trọng của công nghệ trong việc chuyển đổi các ngành công nghiệp khác nhau. Trong cuốn sách, tác giả Walter Isaacson đưa độc giả đi theo dòng lịch sử công nghệ, nêu bật những nhân vật chủ chốt như Ada Lovelace, Alan Turing, Bill Gates và Steve Jobs. Ông nhấn mạnh rằng đổi mới không chỉ là về một người mà là kết quả của làm việc nhóm và cộng tác. Ảnh: YouTube.