Tại sao tỷ phú Warren Buffett biết rất sớm vụ ly hôn nhà Bill Gates?

Melinda French Gates ra mắt một cuốn sách mới về những lần thay đổi lớn trong đời và cho biết tại sao Warren Buffett là một trong những người đầu tiên biết về cuộc ly hôn của bà, theo Fourtune.

Melinda French Gates chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết một cuốn sách về sự thay đổi. Nhưng trong vài năm trở lại đây, bà đã trải qua nhiều biến đổi, từ cuộc ly hôn (với người chồng cũ là nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates), rời khỏi quỹ từ thiện trị giá 75 tỷ USD mà hai người cùng dẫn dắt vào năm 2000 và cũng đã bước sang tuổi 60. Do đó, bà quyết định viết cuốn sách mới The Next Day để chia sẻ về những điều này.

"Bạn không thể ở độ tuổi của tôi nếu không trải qua nhiều thay đổi", French Gates viết trong phần giới thiệu cuốn sách. "Có một số điều bạn đã lường trước nhưng cũng có một số bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Một số điều bạn đón nhận nó và cũng có một số điều bạn chống lại nó. Cũng có những thứ bạn đã hy vọng và những thứ khác bạn nỗ lực đấu tranh hết mình".

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, French Gates giải thích rằng ý tưởng cho cuốn sách xuất phát từ bài phát biểu khai giảng của bà tại Đại học Stanford vào năm ngoái, tập trung vào việc quản lý những khúc quanh của cuộc sống.

“Tôi nhận ra, trời ơi, tôi còn nhiều điều muốn nói về sự thay đổi. Vì vậy, tôi bắt đầu viết một cuốn sách”, French Gates nói.

Melinda French Gates và cuốn sách của bà. Ảnh: People.

Thẳng thắn một cách khác thường

Trong khi trước đây không hề nói gì nhiều về tình cảm gia đình, bà đã viết “Tôi yêu Bill” trong một chương có đầu đề là Distill Your Inner Voice, trong đó kể chi tiết về cuộc hôn nhân kéo dài gần 30 năm đã kết thúc ra sao.

“Tôi đã rất trân trọng cuộc sống gia đình của mình và tôi cảm thấy có trách nhiệm to lớn đối với nền tảng mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng. Tôi có định phá vỡ tất cả không? Tôi có định từ bỏ tương lai mà chúng tôi đã hình dung bấy lâu nay không?”, bà chia sẻ trong cuốn sách.

French Gates nói rằng bà nhận thức rõ ràng về những tác động lan tỏa mà cuộc ly hôn của mình sẽ gây ra, cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp. Đó là lý do vào tháng 5/2021, trước khi công khai tuyên bố ly hôn, hai vợ chồng đã có một cuộc gọi điện thoại quan trọng cho Warren Buffett, người bạn và ân nhân của họ.

Trong nhiều năm qua, Buffett đã trao hơn 39 tỷ USD cho Quỹ Bill and Melinda Gates, bao gồm cả các khoản quyên góp ông vẫn thực hiện sau khi cặp đôi quyết định ly hôn.

French Gates nói: “Ý tôi là, ông ấy đã đầu tư rất nhiều vào quỹ này và vì vậy ông ấy có quyền đưa ra quyết định của mình liên quan đến nó. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy ông ấy là một trong những người đầu tiên mà chúng tôi cần phải nói ra”.

Trong tự truyện The Next Day, French Gates cũng tiết lộ rất nhiều suy nghĩ riêng tư của mình, cả về lúc trở thành một người mẹ hay mất đi một người bạn thân vào đầu cuộc đời. Bà cũng không hề né tránh vụ ly hôn.

“Tôi cảm thấy việc đưa vụ ly hôn vào sách là quan trọng, vì mọi người đều biết tôi đã trải qua điều đó. Và nếu tôi muốn nói về sự thay đổi nhưng lại không đề cập đến vụ ly hôn của mình thì điều đó có vẻ không chân thành, phải không?”, bà giãi bày.

Bill Gates và vợ Melinda tại Paris, Pháp, ngày 21 tháng 4 năm 2017. Ảnh: Reuters.

Chuyển từ Quỹ Gates sang Pivotal

Năm 2024, French Gates lại khởi xướng một cuộc chia tách gây chú ý khác. Vào tháng 6/2024, bà rời khỏi Quỹ Bill and Melinda Gates để tập trung các nỗ lực từ thiện của mình vào Pivotal, một tổ chức bà thành lập vào năm 2015 với mục tiêu thúc đẩy quyền lợi của phụ nữ và gia đình.

Vai trò mới cũng mang lại nhiều thay đổi cho French Gates. Ảnh: Fortune.

French Gates cho biết mục tiêu của bà tại Pivotal là nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Và khi bà học cách thích nghi với cuộc sống cá nhân, bà phát hiện thêm rằng chiến lược để đạt được mục tiêu trên cần một tư duy cởi mở.

"Thế giới dành cho phụ nữ đang thay đổi, vì vậy tôi cần phải linh hoạt để biết 'Tôi nên đầu tư vào đâu, tôi nên tài trợ cho ai, tôi nên sử dụng tiếng nói của mình ở đâu?'", bà giải thích trong cuộc phỏng vấn, ám chỉ đến cả những thay đổi về địa chính trị và kinh tế.

Một điểm khác cũng được French Gates nêu ra trong cuốn sách là khi chuyển sang tập trung cho Pivotal, bà cũng lần đầu tiên có toàn quyền kiểm soát cách sử dụng nguồn lực của một tổ chức. Chính trải nghiệm này đã thay đổi phong cách lãnh đạo của bà theo một số cách không ngờ tới.

"Tôi thường tự hỏi, 'Tôi có sai ở đâu không? Tôi không nhìn thấy điều gì? Tôi nên hiểu điều gì?'", bà nói.

French Gates, người từ lâu đã được biết đến với hình ảnh chỉn chu và có ý thức về quyền riêng tư, đã trở nên thoải mái hơn trước những điều dễ làm bà tổn thương. Một trong những tiết lộ đáng ngạc nhiên nhất trong cuốn sách là sự cởi mở của bà về những cuộc đấu tranh gần đây với các cơn hoảng loạn.

French Gates nói: "Tôi thậm chí còn không thực sự biết mình có thật sự hoảng loạn hay không và tôi không bao giờ mong đợi điều đó xảy ra với mình. Nhưng một khi nó đã xảy ra, tôi dần bắt đầu chia sẻ một chút với bạn bè về nó và tôi càng nhận ra rằng có nhiều người mắc phải chúng hơn tôi nghĩ”.

French Gates cho biết những cơn hoảng loạn là cách cơ thể bà phản ứng và cho thấy tinh thần và thể chất đang có sự chênh lệch. Vì vậy, việc vượt qua nó cũng là cách để hiểu tiếng nói bên trong bản thân.

Như French Gates viết ở cuối cuốn sách: “Tôi vẫn chưa điều trị thành công. Nhưng hành trình này đã khơi dậy niềm tin trong tôi rằng ngay cả trong những ngày đen tối và khó khăn nhất, ở đâu đó sâu thẳm bên trong chúng ta, một khởi đầu mới đang lặng lẽ hình thành".