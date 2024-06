Bill Gates viết hồi ký

Cuốn hồi ký đầu tay của tỷ phú Bill Gates sẽ ra mắt vào khoảng tháng 4/2025. Cuốn sách kể về thời thơ ấu cũng như khó khăn khi mới thành lập đế chế Microsoft.

Chân dung Bill Gates. Ảnh: Bussiness Insider.

Mới đây, tỷ phú Bill Gates đã công bố cuốn hồi ký tập trung kể về tuổi thơ của mình và những ngày đầu thành lập đế chế Microsoft sẽ được ra mắt trong năm sau.

Cuốn sách có tên Source Code: My Beginnings (tạm dịch: Mã nguồn) lấy bối cảnh tại Seattle, nơi Bill Gates lớn lên. Sau đó, mạch truyện được dẫn dắt tới khi Bill Gates đi học tại Harvard năm 1975 khi ông 20 tuổi. Ngôi trường này đã chứng kiến bước ngoặt cuộc đời của vị tỷ phú công nghệ khi ông và cộng sự Paul Allen viết chương trình Microsoft.

Bill Gates chia sẻ trên blog của mình về cuốn sách rằng: “Đa phần công chúng chỉ biết tới tôi từ sau khi viết lên Microsoft. Nhưng cuộc đời tôi trước đó lại là một câu chuyện khác. Trải qua nhiều năm trời, tôi cảm thấy có nhiều người hơn được truyền cảm hứng từ câu chuyện của mình, điều này thôi thúc tôi viết cuốn sách”.

Không chỉ kể về thời thơ ấu, Mã nguồn đề cập đến những thời khắc khó khăn nhất của Bill Gates khi mới thành lập nên Microsoft. Vị tỷ phú này viết: “Tôi cảm giác mình như một đứa trẻ lạc lõng, đối đầu với cha mẹ khi còn là một thiếu niên nổi loạn, vật lộn với sự mất mát đột ngột của một người thân thiết”. Trong cuốn hồi ký, tác giả nhìn nhận lại những rủi ro khi đặt cược cả sự nghiệp của mình vào trong một ngành công nghiệp chỉ mới hình thành trong những ý tưởng xa vời.

Bill Gates nói thêm: “Qua cuốn sách, người đọc sẽ tìm thấy câu chuyện cảm động tôi đã trải qua. Có những người đặc biệt đã giúp tôi biến những điều kỳ quặc của mình thành sức mạnh”.

Nhà xuất bản Penguin Press, đơn vị xuất bản cuốn sách của Gates ở Anh đã mô tả tác phẩm này là “một bức chân dung tự họa gần gũi, đầy thông tuệ và bộc lộ nhiều góc khuất của một trong những người có ảnh hưởng nhất trong thời đại chúng ta”.

Trước đó, Gates đã viết bốn cuốn sách: Con đường phía trước (1995), một cuốn sách về ý nghĩa cuộc cách mạng máy tính cá nhân, Tốc độ tư duy (1999), một nghiên cứu về cách tích hợp kinh doanh và công nghệ, Thảm họa khí hậu (2021), ý tưởng của Gates về cách giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu và How to Prevent the Next Pandemic (2022), đưa ra đề xuất của ông về nhóm huy động và ứng phó dịch bệnh toàn cầu sau đại dịch Covid-19.

Source Code sẽ là cuốn hồi ký đầu tiên của ông.

Kể từ khi ngừng giữ chức vụ chủ tịch tại Microsoft vào năm 2014, Bill Gates tập trung hơn vào hoạt động của quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates. Đây là quỹ dành cho hoạt động xã hội được ông và người vợ mình, Melinda French Gates đồng sáng lập. Sau hai thập kỷ, quỹ đã chi tới hơn 50 tỷ USD để chống nạn đói và bệnh tật.

Gates cũng là người sáng lập tổ chức Breakthrough Energy. Đây là một nỗ lực nhằm thương mại hóa năng lượng sạch và các công nghệ liên quan đến khí hậu khác. Cùng với đó, thông qua công ty TerraPower, Bill Gates cũng hướng tới việc sử dụng năng lượng hạt nhân an toàn và hiệu quả trên toàn cầu.