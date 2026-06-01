Cuộc thi giới thiệu sách lan tỏa văn hóa đọc ở chung cư

Trong khuôn khổ Hội sách chung cư, hơn 100 học sinh tham gia giới thiệu sách, cho thấy khả năng đưa văn hóa đọc ra khỏi thư viện và trường học để bước vào không gian sống.

Nhà văn Phương Huyền, Đại sứ Văn hóa đọc, giao lưu với các em nhỏ tại chung cư.

Ngày 1/6, Ban Quản trị chung cư Vista Verde (phường Cát Lái, TP.HCM) tổ chức trao giải cuộc thi "Review sách hay - Ẵm ngay giải xịn" trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Cuộc thi được phát động từ ngày 17/4, nhân lễ khai mạc mô hình Hội sách chung cư do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với phường Cát Lái và chung cư tổ chức thí điểm. Dù diễn ra đúng thời điểm học sinh ôn thi cuối kỳ, sân chơi vẫn thu hút hơn 100 bài dự thi dưới hình thức bài viết và video giới thiệu sách.

Theo nhà văn, đại sứ văn hóa đọc Phương Huyền, điều gây bất ngờ cho ban giám khảo là nhiều thí sinh nhỏ tuổi thể hiện khả năng cảm thụ và diễn đạt vượt mong đợi. Một trong hai giải nhất thuộc về em Phạm Khánh Hân, học sinh lớp 2/6, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Những đầu sách được các em lựa chọn giới thiệu cũng phản ánh sự đa dạng trong thói quen đọc. Bên cạnh các tác phẩm thiếu nhi quen thuộc là những cuốn sách về lịch sử, kỹ năng sống và giá trị nhân văn như Mưa đỏ, Hồi ức Quảng Trị, Những tấm lòng cao cả hay Cha giàu cha nghèo.

Phạm Khánh Hân, lớp 2/6, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nhận giải nhất cuộc thi giới thiệu sách "Review sách hay - Ẵm ngay giải xịn".

Nhà văn Phương Huyền đánh giá cao sự đầu tư của các thí sinh. Theo bà, nhiều bài dự thi cho thấy các em có góc nhìn sâu sắc và khả năng đồng cảm với nhân vật, câu chuyện trong sách nhiều hơn người lớn thường nghĩ.

“Đọc từng bài viết của các bạn mới thấy các bạn sâu sắc hơn người lớn thường nghĩ rất nhiều. Những cuốn sách các bạn lựa chọn review trong cuộc thi này cho thấy 'ngăn đựng sách' của chính các bạn đã trở nên phong phú hơn, góc nhìn cũng đa dạng hơn. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng”, cô nhận xét.

Ban tổ chức đã trao 21 giải thưởng gồm 2 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Bên cạnh lễ trao giải, cư dân và các em thiếu nhi còn tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ hội sách được tổ chức ngay tại chung cư từ ngày 29/5 đến 1/6.

Theo ban tổ chức, kết quả cuộc thi cho thấy các hoạt động khuyến đọc có nhiều tiềm năng khi được đưa đến gần hơn với người dân. Thành công bước đầu của mô hình hội sách tại Vista Verde cũng được xem là tín hiệu tích cực cho việc mở rộng các không gian đọc trong khu dân cư, góp phần xây dựng văn hóa đọc từ gia đình và cộng đồng.