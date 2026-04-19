Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Độc giả nhí hào hứng với hội sách ngay tại chung cư TP.HCM

  • Chủ nhật, 19/4/2026 05:05 (GMT+7)
Lần đầu tiên, hội sách được tổ chức ngay tại chung cư ở phường Cát Lái (TP.HCM), thu hút đông đảo độc giả nhí đến tham quan và hào hứng giao lưu với tác giả sách.

Mô hình Hội sách Khuyến đọc tại khu dân cư lần đầu tiên được tổ chức thí điểm ở chung cư Vista Verde (phường Cát Lái, TP.HCM). Hoạt động nằm trong Hội sách Khuyến đọc, thuộc khuôn khổ Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5.
Nhiều cư dân hào hứng với hội sách diễn ra ngay dưới chung cư. Ghi nhận chiều 18/4, nhiều phụ huynh cùng các em nhỏ sinh sống tại đây đã đến tham quan, tạo nên không khí nhộn nhịp.

Châu Anh (bìa phải), học sinh lớp 11, đã sống cùng gia đình tại chung cư này 6 năm, chia sẻ: “Trước đó chung cư có thông báo sẽ tổ chức hội sách nên em rất tò mò. Khu vực sân này vốn là nơi trẻ em thường xuyên vui chơi, nên em nghĩ nếu đặt nhiều sách ở đây sẽ thu hút nhiều em nhỏ".

Các đầu sách tại đây chủ yếu là sách, truyện thiếu nhi hướng đến nhóm độc giả nhỏ tuổi.
Chị Thu (39 tuổi, áo xanh), cư dân chung cư, cho biết việc đưa sách đến tận chung cư là hoạt động mới mẻ, giúp phụ huynh và trẻ nhỏ thêm hứng thú đọc sách trong không gian ngoài trời thoáng mát.
Chương trình khuyến mãi áp dụng với nhiều đầu sách.

Nhà văn Phương Huyền, đại sứ văn hóa đọc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em từ sớm. Tại buổi giao lưu, nhà văn gợi ý các em nên ghi chép lại từ ngữ, cách diễn đạt hay hoặc tóm tắt nội dung để đọc hiệu quả hơn, đồng thời khuyến khích chia sẻ những điều đã đọc với mọi người xung quanh.

Abu, 8 tuổi, độc giả nhí dành một tiếng mỗi ngày để đọc sách, chủ yếu tại nhà. Khi được ba mẹ thông báo về buổi giao lưu với tác giả, Abu hào hứng, tò mò về suy nghĩ, giọng nói và gương mặt của những người viết nên những cuốn sách.

Từ 17/4 đến 17/5, cuộc thi review sách dành cho học sinh cấp 1, cấp 2 tại chung cư và trên địa bàn phường Cát Lái được tổ chức, nhằm khuyến khích các em nhỏ viết và chia sẻ về cuốn sách yêu thích.

Hội sách Khuyến đọc tại chung cư Vista Verde diễn ra từ ngày 17/4 đến 19/4. Ngày hội nỗ lực đưa trang sách len lỏi vào từng không gian sống của mỗi người dân, nhân rộng mô hình văn hóa này ra nhiều khu dân cư khác tại TP.HCM.

0

Tối 17/4, sự kiện khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức tại chung cư Vista Verde, đánh dấu lần đầu chương trình thí điểm đưa không gian tri thức đến trực tiếp khu dân cư ở phường Cát Lái (TP.HCM).

0

Khương Nguyễn

Hội sách Khuyến đọc TP.HCM văn hoá đọc TP.HCM hội sách

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý