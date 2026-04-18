TP.HCM cụ thể hóa Chỉ thị 04, biến sách thành hạ tầng tri thức đô thị

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, đã nhấn mạnh TP.HCM luôn quan tâm phát triển văn hóa đọc, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển con người. "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay với thông điệp 'Tri thức thay đổi cuộc đời' tiếp tục khẳng định ý nghĩa sâu sắc của việc đọc sách trong mỗi cá nhân và toàn xã hội. Sự tham gia tích cực của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, doanh nghiệp công nghệ và đông đảo bạn đọc sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa văn hóa đọc, đưa sách đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân", ông chia sẻ.