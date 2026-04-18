TP.HCM cụ thể hóa Chỉ thị 04, biến sách thành hạ tầng tri thức đô thị

Sáng 18/4, TP.HCM khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2026 tại Đường sách TP.HCM. Đây cũng là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức các hoạt động khuyến đọc sau cuộc đại sáp nhập lịch sử, sau Đại hội Đảng XIV với nhiều chỉ thị, nghị quyết liên quan đến phát triển văn hóa, xuất bản Việt Nam.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, đã nhấn mạnh TP.HCM luôn quan tâm phát triển văn hóa đọc, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển con người. "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay với thông điệp 'Tri thức thay đổi cuộc đời' tiếp tục khẳng định ý nghĩa sâu sắc của việc đọc sách trong mỗi cá nhân và toàn xã hội. Sự tham gia tích cực của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, doanh nghiệp công nghệ và đông đảo bạn đọc sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa văn hóa đọc, đưa sách đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân", ông chia sẻ.
Tham gia lễ khai mạc còn có bà Phạm Thu Hường, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, cùng lãnh đạo, đại diện các nhà xuất bản, công ty sách, đơn vị vận hành tủ sách trên địa bàn thành phố.
Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026 tại TP.HCM sẽ tổ chức 31 chương trình trọng điểm tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình cùng 27 hoạt động chung lan tỏa khắp 168 xã phường, nổi bật với những mô hình đột phá như "Thư viện Người", hội sách khuyến đọc tại chung cư và các lớp tập huấn ứng dụng AI hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận tri thức.
Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh Ngày hội Sách 2026 mang dấu ấn riêng biệt khi lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn "Thành phố mới" sau khi TP.HCM chính thức sáp nhập với Bình Dương và Vũng Tàu. "Thành phố xác định sách và văn hóa đọc không chỉ bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn mà còn là hoạt động then chốt để nâng cao dân trí, phát triển kinh tế tri thức tại siêu đô thị hiện đại", ông cho biết.
Hệ thống triển lãm tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình năm nay được thiết kế như một "trường học mở" với 7 không gian chuyên sâu kết nối giữa di sản và công nghệ. Độc giả có thể trải nghiệm hành trình của tờ giấy Dó truyền thống hoặc quét mã QR để tra cứu trực tiếp các tư liệu quý hiếm như tờ Gia Định báo hay các bộ sử triều Nguyễn.
Trong lễ khai mạc, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Thành phố đã trao tặng 310 thẻ thư viện miễn phí cho các em học sinh đạt giải trong hội thi "Lớn lên cùng sách" lần thứ 11. Hoạt động này nhằm hiện thực hóa mục tiêu hình thành năng lực tự học và xây dựng một thế hệ trẻ yêu sách cho siêu đô thị tương lai.
Thành phố đang cụ thể hóa Chỉ thị 04 của Ban Bí thư bằng cách đưa xuất bản trở thành ngành kinh tế - công nghệ hạt nhân thông qua các ứng dụng AI, công nghệ đột phá nhưng cũng đồng thời phát triển truyền thống, di sản văn hóa.
Với 27 hoạt động chung lan tỏa đến 168 xã phường trong địa bàn, TP.HCM cho thấy nỗ lực xóa nhòa khoảng cách thụ hưởng tri thức, đưa sách len lỏi vào từng không gian sống.
