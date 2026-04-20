Steven Nguyễn gây chú ý khi giao lưu tại thư viện lưu động

Diễn viên Steven Nguyễn tham gia giao lưu tại lễ khai mạc “Thư viện lưu động”, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Chiều 16/4 tại Lữ đoàn Tác chiến điện tử 98, Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ khai mạc chương trình “Thư viện lưu động - Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026”.

Chương trình có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà văn Trầm Hương và diễn viên Steven Nguyễn tham gia buổi giao lưu với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”. Các khách mời chia sẻ về quá trình làm nghề, việc tiếp cận tài liệu và vai trò của sách trong công việc.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn nêu vai trò của sách trong việc nâng cao tri thức, rèn luyện tư duy và bồi dưỡng nhân cách. Theo ban tổ chức, chương trình nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị và duy trì thói quen đọc sách trong cán bộ, chiến sĩ.

Dịp này, Thư viện Quân đội trao tặng 200 cuốn sách thuộc các lĩnh vực chính trị, quân sự, lịch sử và kỹ năng sống cho Lữ đoàn Tác chiến điện tử 98 để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu.

Ngoài hoạt động giao lưu, chương trình còn có các nội dung như trưng bày sách theo chủ đề, phục vụ đọc sách lưu động và tham quan mô hình thư viện lưu động. Sự kiện có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ và sinh viên trên địa bàn.