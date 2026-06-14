DC Comics đặt cược gì vào Supergirl?

Việc chuyển thể Supergirl thành bộ phim điện ảnh thứ hai trong vũ trụ DC mới cho thấy bước đi táo bạo của nhà xuất bản này, theo The Conversation.

Ảnh: CBR.

Phần kết của phim Superman (2025) đã hé lộ sự xuất hiện của nhân vật Supergirl, do nữ diễn viên Milly Alcock thủ vai. Trong đó, Supergirl là một "cô gái tiệc tùng" đầy táo bạo, hoàn toàn trái ngược với hình tượng Superman hoàn hảo của David Corenswet.

Dựa theo cốt truyện Supergirl: Woman of Tomorrow (2021) của Tom King và Bilquis Evely, đây là một nhân vật đầy tổn thương khi phải đối mặt với sự hủy diệt của hành tinh quê hương Krypton. "Tôi không còn người thân nào cả", Supergirl than thở.

Chiến lược xây dựng Supergirl

Trong ấn bản Superman số 4 năm 1947, Lois Lane, bạn gái của Superman, đã tin mình có siêu năng lực và trở thành Superwoman. Tuy nhiên, Lane phát hiện ra mình là nạn nhân của một trò lừa bịp và Superman đã sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra trải nghiệm đó.

Điều này khiến Lane thốt lên đầy thất vọng: "Đàn ông tìm mọi cách khiến phụ nữ yếu đuối và không có khả năng tự vệ. Tôi ghét các người!".

Theo giảng viên John Caro của Đại học Portsmouth, Lane rất có thể đang nói điều đó với các biên tập viên của DC. Trong cuốn sách về lịch sử các nữ anh hùng truyện tranh, nhà sử học truyện tranh Mike Madrid đã trích dẫn một đoạn từ chính sách biên tập của DC Comics những năm 1950. Theo đó, DC miễn cưỡng chấp nhận những câu chuyện có nhân vật nữ, nhưng chỉ khi các nhân vật nữ đó "có vai trò thứ yếu".

Liệu nữ siêu anh hùng này có bước qua được chiếc bóng của Superman. Ảnh: The Direct.

Chính sách này được thể hiện ngay cả khi DC để cho Supergirl xuất hiện nhiều hơn trước khán giả. Bộ phim siêu anh hùng năm 1978, trong khi mô tả Superman (do Christopher Reeve thủ vai) với màn giải cứu táo bạo một chiếc trực thăng đang rơi, thì nhân vật Supergirl của Helen Slater lại đang thực hiện một màn múa ba lê trên không và vui đùa với các sinh vật trong rừng.

Trong truyện tranh, nữ anh hùng này thậm chí được miêu tả tệ hại hơn, đặc biệt là bị giết chết trong cốt truyện Crisis on Infinite Earths năm 1985. Một phần lý do là hình tượng một nữ anh hùng mới sẽ là mối đe dọa đối với vị thế độc nhất vô nhị của Superman.

Cho đến nay, nhiều phiên bản khác nhau của Supergirl đã được thử nghiệm sau khi những mô tả về bản gốc bị xóa sổ vì không hút khách. Ví dụ như phiên bản năm 1996, khi nhà viết truyện Peter David đã đưa nữ anh hùng này trở thành một thiên thần trên Trái Đất và có mục tiêu khám phá bản sắc Do Thái.

Nhiều tranh cãi chưa dứt về bản sắc của Supergirl

Tuy nhiên, trong truyện tranh, cái chết không bao giờ là vĩnh viễn. Nhân vật Kara Zor-El và Supergirl đã được hồi sinh vào năm 2004 trong The Supergirl from Krypton.

Trong khi nhân vật đã được khắc họa có chiều sâu hơn, nhấn mạnh nỗi đau khi chứng kiến sự mất mát của hành tinh quê hương, thì trang phục của nhân vật bị chỉ trích vì quá hở hang và chỉ nhằm thỏa mãn cái nhìn của nam giới.

Mãi đến loạt phim truyền hình năm 2015, các nhà sáng tạo mới bắt đầu tìm cách khẳng định sự tự chủ của nữ anh hùng này. Một câu chuyện đã được xây dựng để khắc họa rõ nguồn gốc của Supergirl và màn giải cứu ngoạn mục một chiếc máy bay. Trong loạt phim này, nhân vật Supergirl cũng từ chối mặc những bộ quần áo hở hang như trong các phiên bản trước.

Ấn bản truyện tranh gần đây nhất về nhân vật này là Supergirl: Woman of Tomorrow năm 2021, kể về Ruthye Marye Knoll, một người ngoài hành tinh trẻ tuổi. Knoll đã tuyển mộ Supergirl để trả thù sau khi cha mình bị sát hại. Câu chuyện được kể từ góc nhìn của Ruthye, với lối kể đứt đoạn tạo nên cảm giác bi quan. Lời kể cũng nhấn mạnh sự mạnh mẽ của Supergirl, "người đã mất tất cả nhưng vẫn tiếp tục bước đi".

Bộ phim chuyển thể sắp được ra mắt trong tháng 6 này và vẫn cần chờ xem DC sẽ để bộ phim bám sát nguyên tác đến mức nào. Cho tới nay, đã có nhiều cách diễn giải về Supergirl, điều hé lộ sự bền bỉ và tính đa dạng của nhân vật này, cũng như sức ảnh hưởng lâu dài của nữ siêu anh hùng trẻ tuổi này trong thế giới của DC.