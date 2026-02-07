Chủ tịch DC Jim Lee khao khát thành công của manga Nhật Bản

Ông chủ DC Comics đánh giá cao thành công của manga và mong muốn thương hiệu của mình có thể phát triển được như vậy, theo The Popverse.

Ảnh: The Popverse.

Jim Lee là tên tuổi lớn trong giới truyện tranh Mỹ. Ông từng vẽ hầu hết nhân vật lớn trong thế giới DC và Marvel, từ Batman đến X-Men.

Nhưng trên cương vị Chủ tịch kiêm Giám đốc sáng tạo của DC Comics, ông không chỉ quan tâm đến nghệ thuật và sáng tạo nhân vật. Hơn hết, ông đang chịu trách nhiệm mở rộng sức ảnh hưởng của truyện tranh Bắc Mỹ ra ngoài lượng độc giả hiện tại. Và một trong những nơi ông tìm kiếm nguồn cảm hứng là Nhật Bản, nơi sự đa dạng của manga và anime là điều Jim Lee muốn học hỏi.

Chủ tịch kiêm Giám đốc sáng tạo của DC Comics Jim Lee. Ảnh: DC Comics.

Sức hút của manga

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Nikkei tại Nhật Bản, phóng viên đã hỏi Jim Lee nghĩ như thế nào về manga và tại sao những câu chuyện này lại nổi tiếng đến vậy.

Lee chia sẻ: “Những câu chuyện được kể trong manga và anime Nhật Bản có sức lan tỏa rất mạnh mẽ. Tôi thường tự hỏi ‘truyện tranh phương Tây còn thiếu điều gì và tại sao chúng không thể có sự cuốn hút tương tự?’ Ngoài ra, tôi nghĩ manga có lợi thế hơn truyện tranh Mỹ. Hiện truyện tranh Mỹ chủ yếu xoay quanh các siêu anh hùng và đó là nguồn thu hút phần lớn doanh thu và độc giả”.

Nhưng manga thì khác. Theo Lee, bí quyết thành công của manga là chúng có nhiều câu chuyện đa dạng hơn.

“Ở Nhật Bản, manga gần giống như một thể loại ‘văn học’ và bất cứ ai cũng có thể đọc. Các câu chuyện cũng không chỉ về thế giới anh hùng. Manga có nhiều thể loại đa dạng hơn, như truyện về nấu ăn và bóng đá. Bạn có thể lấy cảm hứng từ đó để sáng tác truyện. Vì vậy, tôi rất vui vì manga đã thành công đến vậy. Sự thành công đó cho tôi một mục tiêu phấn đấu. Thị trường manga lớn hơn ngành công nghiệp của chúng tôi, vì vậy câu hỏi đặt ra là, ‘Chúng tôi có thể học được gì từ điều này?’. Một câu hỏi nữa là ‘Làm thế nào chúng tôi tiếp cận được thành công đó?’”

Trong những năm đầu Lee làm việc tại DC, công ty này đã ra mắt ấn phẩm manga riêng của mình là CMX nhằm tận dụng thành công mà các nhà xuất bản Mỹ khác như TOKYOPOP đạt được khi nhập khẩu manga để phục vụ cho độc giả nói tiếng Anh.

Trong khi Lee không tham gia vào quyết định ra mắt CMX, ông cũng nằm trong ban lãnh đạo khi DC quyết định chấm dứt dự án này.

Vào thời điểm đó, ông từng chia sẻ với ICv2 rằng rất "khó có được" giấy phép xuất bản cho các bộ manga "quan trọng". Đó là lý do sau 6 năm thử nghiệm dự án CMX, Lee và DC quyết định thu hẹp dự án và tập trung trở lại vào dòng sản phẩm cốt lõi của DC là thế giới siêu anh hùng.

Chia sẻ về thành công của manga, Lee nói với Nikkei: “Đó không chỉ là vấn đề phong cách nghệ thuật mà còn liên quan tới cảm quan nghệ thuật. Những câu chuyện đã thành công ở Nhật Bản rất khác với những câu chuyện ở phương Tây... Tôi nghĩ sự khác biệt và cách thành công của hai bên sẽ tiếp tục là một cuộc tranh luận”.