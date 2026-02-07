Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Chủ tịch DC Jim Lee khao khát thành công của manga Nhật Bản

  • Thứ bảy, 7/2/2026 12:17 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Ông chủ DC Comics đánh giá cao thành công của manga và mong muốn thương hiệu của mình có thể phát triển được như vậy, theo The Popverse.

Ảnh: The Popverse.

Jim Lee là tên tuổi lớn trong giới truyện tranh Mỹ. Ông từng vẽ hầu hết nhân vật lớn trong thế giới DC và Marvel, từ Batman đến X-Men.

Nhưng trên cương vị Chủ tịch kiêm Giám đốc sáng tạo của DC Comics, ông không chỉ quan tâm đến nghệ thuật và sáng tạo nhân vật. Hơn hết, ông đang chịu trách nhiệm mở rộng sức ảnh hưởng của truyện tranh Bắc Mỹ ra ngoài lượng độc giả hiện tại. Và một trong những nơi ông tìm kiếm nguồn cảm hứng là Nhật Bản, nơi sự đa dạng của manga và anime là điều Jim Lee muốn học hỏi.

DC anh 1

Chủ tịch kiêm Giám đốc sáng tạo của DC Comics Jim Lee. Ảnh: DC Comics.

Sức hút của manga

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Nikkei tại Nhật Bản, phóng viên đã hỏi Jim Lee nghĩ như thế nào về manga và tại sao những câu chuyện này lại nổi tiếng đến vậy.

Lee chia sẻ: “Những câu chuyện được kể trong manga và anime Nhật Bản có sức lan tỏa rất mạnh mẽ. Tôi thường tự hỏi ‘truyện tranh phương Tây còn thiếu điều gì và tại sao chúng không thể có sự cuốn hút tương tự?’ Ngoài ra, tôi nghĩ manga có lợi thế hơn truyện tranh Mỹ. Hiện truyện tranh Mỹ chủ yếu xoay quanh các siêu anh hùng và đó là nguồn thu hút phần lớn doanh thu và độc giả”.

Nhưng manga thì khác. Theo Lee, bí quyết thành công của manga là chúng có nhiều câu chuyện đa dạng hơn.

“Ở Nhật Bản, manga gần giống như một thể loại ‘văn học’ và bất cứ ai cũng có thể đọc. Các câu chuyện cũng không chỉ về thế giới anh hùng. Manga có nhiều thể loại đa dạng hơn, như truyện về nấu ăn và bóng đá. Bạn có thể lấy cảm hứng từ đó để sáng tác truyện. Vì vậy, tôi rất vui vì manga đã thành công đến vậy. Sự thành công đó cho tôi một mục tiêu phấn đấu. Thị trường manga lớn hơn ngành công nghiệp của chúng tôi, vì vậy câu hỏi đặt ra là, ‘Chúng tôi có thể học được gì từ điều này?’. Một câu hỏi nữa là ‘Làm thế nào chúng tôi tiếp cận được thành công đó?’”

Trong những năm đầu Lee làm việc tại DC, công ty này đã ra mắt ấn phẩm manga riêng của mình là CMX nhằm tận dụng thành công mà các nhà xuất bản Mỹ khác như TOKYOPOP đạt được khi nhập khẩu manga để phục vụ cho độc giả nói tiếng Anh.

Trong khi Lee không tham gia vào quyết định ra mắt CMX, ông cũng nằm trong ban lãnh đạo khi DC quyết định chấm dứt dự án này.

Vào thời điểm đó, ông từng chia sẻ với ICv2 rằng rất "khó có được" giấy phép xuất bản cho các bộ manga "quan trọng". Đó là lý do sau 6 năm thử nghiệm dự án CMX, Lee và DC quyết định thu hẹp dự án và tập trung trở lại vào dòng sản phẩm cốt lõi của DC là thế giới siêu anh hùng.

Chia sẻ về thành công của manga, Lee nói với Nikkei: “Đó không chỉ là vấn đề phong cách nghệ thuật mà còn liên quan tới cảm quan nghệ thuật. Những câu chuyện đã thành công ở Nhật Bản rất khác với những câu chuyện ở phương Tây... Tôi nghĩ sự khác biệt và cách thành công của hai bên sẽ tiếp tục là một cuộc tranh luận”.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Trung - Nhật bắt tay triệt phá nền tảng manga lậu toàn cầu

Bato.to, một trong những nền tảng vi phạm bản quyền truyện tranh lớn nhất thế giới đã bị triệt phá. Động thái này báo hiệu một chiến dịch lớn nhằm vào hoạt động vi phạm bản quyền số, theo Techloy.

11:28 4/2/2026

Cuộc chiến manga với truyện tranh siêu anh hùng

Trang ComicBook đưa ra một số nhận định về cuộc cạnh tranh trong thế giới truyện tranh giữa manga và truyện tranh siêu anh hùng năm 2026.

16:00 31/1/2026

Quan hệ cộng sinh nguy hiểm giữa truyện tranh và anime

Một chuyên gia trong ngành anime cảnh báo về sự phụ thuộc quá lớn của ngành anime vào các tác phẩm chuyển thể manga, theo Anime Hunch.

11:16 26/1/2026

Minh Hoa

DC truyện tranh manga

Đọc tiếp

Sach quy hoi tu tai Le hoi Duong sach Tet 2026 hinh anh

Sách quý hội tụ tại Lễ hội Đường sách Tết 2026

4 giờ trước 08:00 7/2/2026

0

Diễn ra từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết tại TP.HCM, Bình Dương và Vũng Tàu, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 quy tụ nhiều tác phẩm đặc sắc về lịch sử, văn học, nghệ thuật...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý