DC tuyên bố 'không bao giờ' sử dụng AI tạo sinh sáng tạo truyện tranh

DC, nhà xuất bản truyện tranh lâu đời nhất, sẽ "không bao giờ" sử dụng AI tạo sinh trong sáng tạo truyện tranh, theo Afaqs.

Tại triển lãm truyện tranh lớn nhất nước Mỹ New York Comic Con 2025, Chủ tịch kiêm Giám đốc sáng tạo của DC (Detective Comics), Jim Lee, đã thông báo với người hâm mộ rằng công ty truyện tranh Mỹ 91 tuổi sẽ không sử dụng trí tuệ nhân tạo để sáng tạo truyện tranh của mình.

Theo trang The Verge, Lee cho biết DC sẽ "không hỗ trợ việc dùng AI để kể chuyện hoặc sáng tạo tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ bây giờ mà là không bao giờ, miễn là [Phó chủ tịch cấp cao] Anne DePies và tôi vẫn còn nắm quyền".

Chủ tịch kiêm Giám đốc sáng tạo của DC Jim Lee. Ảnh: Thewrap.

Thông báo này đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ người hâm mộ, điều cho thấy công chúng cũng ngày càng lo ngại về việc AI đang len lỏi vào mọi loại hình nghệ thuật.

Detective Comics (DC) là nhà xuất bản truyện tranh lâu đời nhất còn tồn tại trên thế giới. Nhà xuất bản này được nhà văn chuyên viết truyện giật gân Malcolm Wheeler-Nicholson thành lập vào năm 1934 tại thành phố New York. DC là đơn vị đã mang đến cho thế giới những siêu anh hùng biểu tượng như Superman (1938), Batman (1939) và Wonder Woman (1941).

Giải thích về lập trường phản đối AI của mình, Lee cho biết: “Con người có phản ứng bản năng với những gì mang lại cảm giác chân thực. Chúng ta e ngại những thứ mang lại cảm giác giả tạo. Đó là lý do sự sáng tạo của con người lại quan trọng. AI không mộng mơ, không hiểu được cảm xúc. AI không tạo ra nghệ thuật mà chỉ tổng hợp thứ sẵn có”.

Lee cũng đề cập đến lo ngại của công chúng về việc AI bị sử dụng trái phép để sáng tạo và thể hiện các anh hùng DC. Ông lưu ý: "Ai cũng có thể vẽ áo choàng. Ai cũng có thể viết về anh hùng. Sự tự do sáng tạo dựa trên bản gốc đã diễn ra ngay từ khi truyện tranh ra đời. Thể loại đó được gọi là fanfiction và fanfiction không có gì sai cả".

"Nhưng Superman chỉ được cảm nhận đúng đắn khi anh ấy ở trong vũ trụ DC. Vũ trụ của chúng ta và thần thoại của chúng ta là điều có giá trị mãi mãi. Sự kết hợp đó cũng sẽ đưa chúng ta đến thế kỷ tiếp theo", Lee nói thêm.

Nghi vấn về AI trong thế giới truyện tranh

Theo Afaqs, thông báo này từ phía DC có thể là để đáp trả những cáo buộc họ phải đối mặt về việc sử dụng AI trong sáng tác truyện tranh và vẽ bìa truyện từ đầu năm 2024.

Một số bê bối là nghi vấn họa sĩ Andrea Sorrentino sử dụng AI để vẽ tác phẩm Batman: Joker Year One vào khoảng tháng 3/2024. DC cũng buộc phải thay thế nhiều bìa truyện biến thể của họa sĩ Daxiong (Jingxiong Guo) vào tháng 4/2024 và một số bìa khác của Francesco Mattina vào cuối năm 2024, tất cả đều do nghi ngờ về việc sử dụng AI tạo sinh.

Trong một trường hợp khác, tác giả truyện tranh huyền thoại Stan Lee, người đã qua đời vào năm 2020, đã được “hồi sinh” bằng ảnh ba chiều AI tại triển lãm truyện tranh Los Angeles vào tháng 9/2025. Vụ việc này đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong cộng đồng truyện tranh, đặc biệt là những người hâm mộ DC.

Trong giới truyện tranh, lập trường của DC cũng đang nhận được nhiều ý kiến tương đồng. Cả Disney và Universal Studios đều đã kiện Midjourney, một công cụ tạo ảnh bằng AI, vào tháng 6/2025 với cáo buộc vi phạm bản quyền khi tạo ra các nhân vật biểu tượng của họ như Darth Vader và Minions.